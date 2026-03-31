Vợ chồng son lương 50 triệu đồng nhưng chưa hết tháng đã hết tiền

“Không hiểu tiền đi đâu mà nhanh thế”, đó là câu nói quen thuộc của vợ chồng anh Tuấn (31 tuổi) và chị Mai (29 tuổi), sống tại Hà Nội. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai người khoảng 50 triệu đồng – con số mà nhiều người cho là “dư dả” nếu chưa có con nhỏ. Thế nhưng, theo lời chị Mai, gần như tháng nào hai vợ chồng cũng rơi vào tình trạng “chờ lương” từ ngày 25: “Tôi không biết mình tiêu gì mà cứ gần cuối tháng là tài khoản gần như trống”.

Thu nhập khá nhưng “tiền đi đâu hết”

Anh Tuấn làm trong lĩnh vực công nghệ, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Chị Mai làm marketing, thu nhập dao động 18–22 triệu đồng. Người vợ cho biết, chi phí cố định mỗi tháng của họ gồm tiền thuê nhà 10 triệu đồng; điện nước, internet khoảng 2 triệu đồng; ăn uống 8–10 triệu đồng; xăng xe đi lại 2–3 triệu đồng. Các khoản “mềm” gồm cà phê, ăn ngoài, mua sắm online, gặp gỡ bạn bè, ma chay cưới hỏi và những chi phát sinh khác.

“Gần đây, giá cả tăng theo giá xăng, chi phí sinh hoạt tăng đáng kể; nhưng nói thật là ngay cả với mặt bằng giá trước đây, chúng tôi cũng chẳng để được đồng nào, có khi tiết kiệm được một ít nhưng rồi lại nhanh chóng tiêu mất”, Mai tâm sự.

Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác cũng gặp tình cảnh giống Tuấn – Mai, cảm thấy mình không tiêu khoản nào lớn nhưng tiền đi đâu chẳng rõ. Đến khi ngồi lại tự “soi”, họ nhận ra lịch sử chi tiêu có rất nhiều khoản nhỏ lẻ mà họ vẫn xem thường là chẳng đáng gì.

Thu Hương (27 tuổi) cho biết: “Trước đây mình không để ý, nhưng sau này thử ghi lại thì thấy mỗi ngày tiêu vài trăm nghìn rất dễ”. Một ngày bình thường của nữ nhân viên văn phòng này thường gồm 30.000–50.000 đồng tiền cà phê, 40.000–70.000 đồng tiền ăn trưa, 20.000–30.000 đồng tiền gửi xe, lặt vặt; chưa kể những hôm đặt đồ ăn, mua đồ online, hoặc đi ăn tối với bạn bè.

Những khoản chi này không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng tích lũy đều đặn theo thời gian lại trở thành con số đáng kể. “Cuối tháng nhìn lại mới thấy tiền đi nhanh thật”, chị Hương chia sẻ.

Một trong những yếu tố khiến nhiều người cảm nhận rõ áp lực chi tiêu thời gian gần đây là giá xăng tăng. Anh Long (33 tuổi) nói: “Tiền xăng xe máy mỗi tháng tăng thêm mấy trăm nghìn là chuyện thấy rõ; cái đáng nói là những thứ khác cũng tăng theo. Từ phí giao hàng, giá đồ ăn đến chi phí dịch vụ, tuy không tăng sốc nhưng cái gì cũng nhích lên một chút”.

“Trước đây đặt đồ ăn mất 20.000–25.000 tiền ship, giờ tiền ship tăng lên 30.000–40.000; đi ăn ngoài cũng thấy giá tăng. Tổng chi tiêu tháng bị đội lên dù thói quen sinh hoạt không thay đổi nhiều”, Mai chia sẻ và than rằng chị không hiểu bằng cách nào nhiều gia đình 4-5 người vẫn sống tốt và còn để dành được với tổng thu nhập 50 triệu đồng, còn nhà chị chỉ có đôi vợ chồng son thì chỉ đủ ăn tiêu.

Không tiết kiệm nổi vì áp lực “phải tận hưởng”

“Tháng nào cũng bảo nhau phải để ra 5–10 triệu, nhưng cuối cùng lại không làm được”, anh Tuấn nói, thú thật rằng họ nhiều lần bị bố mẹ hai bên phê bình, yêu cầu phải tiết kiệm, nhưng bản thân thấy khoản chi nào cũng cần thiết. “Có những khoản ông bà nói là không thật sự cần, là lãng phí, nhưng bọn mình vẫn tiêu vì thấy xứng đáng, vì làm việc rất mệt”.

Với vợ anh, chuyện “mua đồ online chỉ vì thấy thích, vì giảm giá, chứ không phải vì cần” thực chất cũng là hoạt động tiêu khiển để giảm stress. Như nhiều người trẻ khác, họ ưu tiên trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống hơn là tích lũy, vì vậy dù muốn vẫn rất khó để dành tiền.

Chị Hương cũng vậy. “Mình nghĩ còn trẻ thì nên tận hưởng, đi ăn, đi chơi, mua sắm một chút cũng không sao, cuộc sống giờ quá nhiều áp lực, phải tự thưởng cho mình mới tái tạo được sức lao động”.

Tuy nhiên, tình trạng chi tiêu theo cảm xúc – mua sắm, ăn uống như một cách giải tỏa căng thẳng, khiến tổng chi tiêu dễ vượt kiểm soát.

Không có tiền để dành nên chưa dám sinh con

Vợ chồng Tuấn – Mai đã nghĩ đến chuyện sinh con từ vài năm nay nhưng chưa dám thực hiện vì hiểu rõ giai đoạn nuôi con nhỏ có áp lực tài chính lớn nhất, mà họ thì chưa có tích lũy.

“Bọn mình cũng muốn có em bé rồi nhưng nhìn lại tài chính thì thấy hơi lo,” chị Mai nói.

Anh Long cho biết, dù muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống, vợ chồng anh vẫn xác định phải xem lại kế hoạch tài chính để sinh con. Sau một buổi tụ họp với đại gia đình, người chị dâu cả tuổi U50 của anh đã vạch ra cho họ thấy rất nhiều khoản có thể cắt bỏ trong giai đoạn này.

“Trước đây chúng tôi nghĩ nhất định phải ở căn hộ tử tế thì mới tái tạo được năng lượng, nhưng giờ thì mình đồng ý với người lớn trong nhà rằng, nếu thu nhập của mình chỉ hơn 30 triệu đồng mỗi tháng thì khoản thuê nhà 15 triệu là vung tay quá trán, hai đứa đang tìm thuê chỗ nào tầm 7 triệu thôi”, Long tâm sự.

Còn vợ anh, người có mức lương 22 triệu đồng, từ bỏ tiêu chuẩn “mỗi đám cưới, mỗi bữa tiệc hay sự kiện nhất thiết phải sắm một bộ đầm mới”, phải ra tiệm làm đầu, thuê thợ trang điểm. “Tôi an ủi vợ rằng mọi người chỉ thấy em đẹp chứ không biết chiếc váy em mặc đã lên ảnh một lần rồi đâu”, Long kể.

Với kế hoạch mới, anh tin rằng tổng chi tiêu có thể giảm cả chục triệu đồng mỗi tháng. Và để kiểm soát “đam mê tiêu tiền” của mình, hai vợ chồng lần đầu tiên áp dụng lời khuyên ghi chép lại mọi khoản chi.

“Thế hệ tôi vẫn không sống khắc khổ được đâu, chỉ có thể học cách chi tiêu khoa học hơn thôi, và điều quan trọng nữa là cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn để chi tiêu cho xông xênh, chứ sống mà ly cà phê chuẩn cũng không dám uống thì chán lắm”, anh Long nói.