Vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng: Khi thành đạt lại là nguồn cơn của sự rạn nứt

Thứ Tư, 11:24, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ở ngoài xã hội, tôi là lãnh đạo được đồng nghiệp kính nể, nhưng về nhà, sự thăng tiến ấy lại trở thành "cái gai" trong mắt chồng. Nhiều người thường nói khi vợ giỏi hơn chồng gia đình sẽ không hạnh phúc. Giờ đây tôi thấy điều đó thật đúng.

Cầm trên tay quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh ở tuổi 35, tôi vô cùng hạnh phúc, muốn khoe ngay với chồng, thế nhưng nhận lại chỉ là câu chúc mừng lạnh lùng của chồng. Tối hôm ấy, anh còn không ăn cơm ở nhà, nghe tin tôi được lên chức, anh liền ra ngoài nhậu với bạn bè đến tận khuya mới về.

vo kiem tien gioi hon chong khi thanh dat lai la nguon con cua su ran nut hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Vợ chồng tôi từng có những ngày tháng lập nghiệp đồng cam cộng khổ. Nhưng khi tôi bứt phá với những dự án lớn, cũng là lúc anh dậm chân tại chỗ ở một vị trí văn phòng bình lặng. Thay vì tự hào, anh bắt đầu phòng thủ với vợ. Những lời khen ngợi của bạn bè về sự giỏi giang của tôi lại trở thành điều gì đó đánh thẳng vào "sĩ diện" đàn ông của chồng tôi.

Trong mỗi bữa cơm, anh bắt đầu so đo từ những việc nhỏ nhất. Tôi mua món đồ mới cho con, anh bảo tôi cậy có tiền nên vung phí, tôi bận họp về muộn, anh bóng gió tôi ham việc bỏ bê gia đình. Tôi cố gắng bù đắp bằng cách chi trả toàn bộ sinh hoạt phí, mua sắm quà cáp cho nhà nội, nhưng anh cũng không hài lòng.

Sự rạn nứt không đến từ những trận cãi vã lớn, mà đến từ những chuyện rất nhỏ và những lời mỉa mai mỗi ngày. Tôi mệt mỏi khi phải cố gắng "thu mình" lại cho nhỏ bé hơn chồng để giữ gìn hòa khí. Ở chỗ làm, tôi quyết đoán bao nhiêu thì về nhà lại phải rón rén bấy nhiêu, chỉ sợ một ánh mắt hay cử chỉ vô tình nào đó lại chạm vào cái tôi quá lớn của anh. Tôi không biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình lúc này.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Vỡ mộng khi đón em chồng tính "tiểu thư" về ở cùng
VOV.VN - Em chồng tôi tính tiểu thư đỏng đảnh, chuyện ăn uống vô cùng khó tính, món nào tôi nấu em ấy cũng chê, rồi tỏ ra khó chịu khi không hợp ý. Ở cùng anh chị, nhưng những lúc rảnh rỗi em ấy cũng không bao giờ chịu đỡ đần anh chị việc nhà, hay trông cháu.

VOV.VN - Em chồng tôi tính tiểu thư đỏng đảnh, chuyện ăn uống vô cùng khó tính, món nào tôi nấu em ấy cũng chê, rồi tỏ ra khó chịu khi không hợp ý. Ở cùng anh chị, nhưng những lúc rảnh rỗi em ấy cũng không bao giờ chịu đỡ đần anh chị việc nhà, hay trông cháu.

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

VOV.VN - Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

VOV.VN - Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Gia đình ở Trung Quốc tạo bản sao AI giấu mẹ già chuyện con trai qua đời

VOV.VN - Gia đình tại Trung Quốc gây tranh cãi khi sử dụng AI tạo bản sao người con trai đã qua đời để trò chuyện với mẹ già, nhằm che giấu sự thật và giúp bà vượt qua nỗi đau mất con.

VOV.VN - Gia đình tại Trung Quốc gây tranh cãi khi sử dụng AI tạo bản sao người con trai đã qua đời để trò chuyện với mẹ già, nhằm che giấu sự thật và giúp bà vượt qua nỗi đau mất con.

