Vừa tắm xong vào phòng điều hòa nguy hiểm thế nào?

Thứ Bảy, 06:18, 09/05/2026
VOV.VN - Nhiều người có thói quen vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm để làm mát nhanh trong những ngày nóng bức. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và sức khỏe tổng thể.

Vừa tắm xong vào điều hòa có sao không?

Việc đi ngay vào phòng điều hòa lạnh khi cơ thể và tóc còn ướt có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe do sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá lớn. Một số ảnh hưởng thường gặp gồm:

Nguy cơ sốc nhiệt

Khi chuyển đột ngột từ môi trường nóng ẩm sang không khí lạnh, mạch máu có thể co lại nhanh chóng. Điều này khiến huyết áp và nhịp tim thay đổi bất thường, dễ gây chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu ở một số trường hợp.

Gây áp lực lên hệ tim mạch

Sự thay đổi thân nhiệt quá nhanh có thể tạo gánh nặng cho tim và hệ tuần hoàn, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp.

Tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp

Không khí lạnh từ điều hòa khi cơ thể còn ướt dễ khiến cơ thể nhiễm lạnh, làm tăng nguy cơ cảm cúm, viêm họng, nghẹt mũi hoặc ho.

Việc đi ngay vào phòng điều hòa lạnh khi cơ thể và tóc còn ướt có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe do sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá lớn

Đau nhức cơ và xương khớp

Nhiệt độ thấp kết hợp với độ ẩm còn lưu lại trên cơ thể có thể khiến cơ bắp co cứng, gây đau mỏi vai gáy, ê ẩm tay chân hoặc khó chịu ở khớp.

Làm khô da và kích ứng mắt

Máy lạnh thường làm giảm độ ẩm trong không khí, khiến da dễ mất nước sau khi tắm, trở nên khô ráp. Đồng thời, mắt cũng dễ bị khô, ngứa và mỏi hơn nếu ngồi lâu trong phòng điều hòa.

Cần làm gì nếu có dấu hiệu sốc nhiệt?

Nếu xuất hiện tình trạng choáng váng, khó thở hoặc mệt lả sau khi vào phòng điều hòa, cần nhanh chóng xử lý để tránh biến chứng nguy hiểm.

Kiểm tra tình trạng người bệnh

Quan sát nhịp thở, mạch và mức độ tỉnh táo. Nếu người bệnh bất tỉnh hoặc khó thở, cần gọi cấp cứu ngay. Chỉ thực hiện hồi sức tim phổi khi đã được hướng dẫn chuyên môn.

Đưa ra khỏi nơi quá lạnh

Nhanh chóng chuyển người bệnh đến nơi thoáng khí, nhiệt độ ổn định và tránh luồng gió lạnh trực tiếp. Có thể dùng khăn hoặc chăn mỏng giữ ấm cơ thể.

Điều chỉnh tư thế nghỉ ngơi

Cho người bệnh nằm hoặc ngồi ở tư thế thoải mái, nới lỏng quần áo để dễ thở hơn. Nếu có dấu hiệu tụt huyết áp, có thể để đầu thấp hơn cơ thể.

Uống nước ấm

Nếu người bệnh còn tỉnh táo, nên cho uống từng ngụm nước ấm nhỏ. Tránh dùng nước lạnh hoặc đá lạnh vì có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Đưa đến cơ sở y tế

Sau sơ cứu ban đầu, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tim mạch hoặc hô hấp.

Cách vào phòng điều hòa an toàn sau khi tắm

Để tránh ảnh hưởng sức khỏe khi dùng điều hòa sau khi tắm, nên lau khô cơ thể, nghỉ vài phút ở nhiệt độ thường trước khi vào phòng lạnh, duy trì điều hòa ở mức 25 - 28 độ C, tránh gió thổi trực tiếp và uống đủ nước để hạn chế mất nước.

Mùa hè dùng điều hòa kiểu này, nhiều người đang "tự hại mình" mà không biết

VOV.VN - Điều hòa nhiệt độ đã trở thành "vật bất ly thân" trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này lại có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những "đại kỵ" khi dùng điều hòa mà bạn tuyệt đối cần tránh để bảo vệ bản thân và gia đình.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Thói quen trong phòng tắm có hại cho sức khỏe của bạn

Bạn có đang tắm sai cách?

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối thì tốt cho sức khỏe?

