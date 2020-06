Lạc vào “thiên đường ẩm thực” chợ đêm Đài Loan

Ở Đài Loan, trà sữa phổ biến tới mức cứ 10 bước chân bạn có thể bắt gặp một hàng trà sữa. Mỗi thương hiệu có đặc sắc riêng, nhưng tôi đã tìm tới nơi trà sữa được sinh ra “theo như truyền thuyết kể lại”: Chun Shui Tang. Mọi người thường nói, một khi đã đến Đài Loan rồi thì bạn lại nhất định phải tìm đến Chun Shui Tang để biết thế nào là trà sữa Đài Loan chuẩn vị nhất. Trà sữa của thương hiệu này được trình bày trong một ly cao cổ, “siêu to khổng lồ” nhưng trông vẫn rất sang chảnh. Trà sữa Chun Shui Tang thanh dịu mát, trân châu không quá to, vị không quá ngọt, rất dễ dàng để thưởng thức ly trà sữa siêu to khổng lồ tới giọt cuối cùng. Ngoài trà sữa, Chun Shui Tang có cả đồ ăn phục vụ các thực khách cũng rất ngon.