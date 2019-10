UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng du lịch tự phát ra Mũi Đôi-Hòn Đầu, điểm cực Đông trên đất liền của nước ta, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tăng cường kiểm tra, quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, bố trí bảng cung cấp thông tin, chỉ dẫn, cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng các phương tiện giao thông không đủ điều kiện để vận chuyển khách ra Mũi Đôi-Hòn Đầu; giám sát chặt chẽ, ngăn chặn, không để diễn ra hoạt động du lịch tự phát, du lịch mạo hiểm, cắm trại qua đêm… không đảm bảo an toàn.

Khánh Hòa cấm du lịch tự phát ra điểm cực Đông trên đất liền Mũi Đôi-Hòn Đầu.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp không tổ chức đưa khách đi tham quan khi chưa đảm bảo điều kiện, đặc biệt là điều kiện an toàn giao thông. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, ngành Du lịch nghiên cứu đề xuất tổ chức khai thác hoạt động dịch vụ du lịch, tham quan Mũi Đôi-Hòn Đầu nhằm góp phần phát triển du lịch địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn biên giới biển.

Đại tá Tô Quang Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khuyến cáo cũng như xử lý nghiêm các hoạt động đưa đón du lịch tự phát tại đây. Giảm thiểu hoạt động tự phát để ngăn chặn các tai nạn đáng tiếc xẩy ra khi đến du lịch Mũi Đôi-Hòn Đầu. Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách du lịch đến khu vực này. Thông qua đó, hình ảnh du lịch của Khánh Hòa ngày một phát triển".

Như VOV đã thông tin, Mũi Đôi-Hòn Đầu thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá. Tuy vậy, từ khu dân cư gần nhất để ra đến Mũi Đôi-Hòn Đầu dài khoảng 12km, qua nhiều cồn cát, rừng, ghềnh đá, rất nguy hiểm. Các tour du lịch hoàn toàn tự phát, đã có nhiều vụ tai nạn, thậm chí cả tai nạn chết người./.