  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khám phá những tuyến đường sắt có cảnh quan hấp dẫn nhất

Thứ Bảy, 08:01, 09/05/2026

VOV.VN - Hành trình trên những tuyến đường sắt có cảnh quan hấp dẫn nhất thế giới sẽ đưa bạn đi từ khu rừng Nhật Bản đến dãy Alps hùng vĩ. Trải nghiệm bằng tàu hỏa không chỉ giúp du khách thư giãn mà còn mở ra cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: tuyến du lịch du lịch đường sắt hấp dẫn nhất du lịch tàu hỏa
Một trong những tuyến đường sắt có cảnh quan hấp dẫn nhất thế giới là Sagano Romantic Train của Nhật Bản. Đi qua rừng tre Arashiyama ở Kyoto, đây là chuyến du lịch đường sắt chỉ kéo dài 25 phút dọc theo sông Hozu, nhưng lại mang đến một số cảnh quan tuyệt đẹp với những vách đá ven sông và khung cảnh núi non hùng vĩ.
Chuyến tàu Bernina Express được cho là một trong những trải nghiệm đường sắt mang tính biểu tượng nhất châu Âu, băng qua dãy Alps giữa Thụy Sĩ và Italy. Từ những sông băng đến những hồ nước và những ngọn núi phủ tuyết trắng, hành khách sẽ được chiêm ngưỡng đủ mọi thứ mà không cần phải rời khỏi chỗ ngồi.
Hành trình tàu Glacier Express (Thụy Sĩ) kéo dài 8 tiếng giữa Zermatt và St. Moritz. Chuyến đi được thiết kế khá chậm rãi, giúp du khách nhiều thời gian nhất có thể để chiêm ngưỡng phong cảnh khi tàu di chuyển qua khu vực Matterhorn và hẻm núi Rhine.
Tuyến đường sắt West Highland Line, Scotland (Vương quốc Anh) đi qua Glasgow và Mallaig, nơi bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh cao nguyên hoang sơ, bao gồm cả bờ hồ Loch Lomond. Người hâm mộ Harry Potter sẽ ngay lập tức nhận ra Cầu cạn Glenfinnan xuất hiện trong sê-ri phim nổi tiếng cùng tên.
Tuyến Alishan Forest Railway (Đài Loan, Trung Quốc) là một tuyến đường sắt miền núi đưa du khách qua những khu rừng và đồn điền trà. Cảnh quan thực sự thay đổi xung quanh khi tàu đi qua các vùng thực vật khác nhau, khi tàu leo ​​lên cao dần, đến độ cao hơn 2.000 mét.
Tuyến du lịch đường sắt Serra Verde Express (Brazil) chạy từ thành phố Curitiba xuống thị trấn ven biển Morretes. Tuyến này dài 110km đi qua một trong những khu rừng Đại Tây Dương (Atlantic Forest) và là nơi sinh sống của loài báo đốm và chim toucan.
Tuyến Rocky Mountaineer (Canada) là một trong những trải nghiệm đường sắt hạng sang nổi tiếng nhất thế giới. Khi đi qua British Columbia và Alberta, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những sông băng, hồ nước, đại bàng và thỉnh thoảng cả gấu hoặc nai sừng tấm tại các thung lũng bên dưới.
Tuyến Semmering Railway (Áo) là tuyến đường sắt leo núi đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng đầu máy hơi nước, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới từ năm 1998. Vượt qua đèo Semmering ở dãy Alps phía Đông, những ngôi làng quyến rũ nằm rải rác dọc theo tuyến đường, tạo nên một trải nghiệm thực sự độc đáo và mãn nhãn.
Coast Starlight (Mỹ) là tuyến tàu chạy giữa Los Angeles và Seattle. Di chuyển dọc theo bờ biển, hành trình này mang đến tầm nhìn đại dương tuyệt đẹp trước khi đi vào đất liền qua dãy núi Cascade của Oregon và những khu rừng của tiểu bang Washington.
Tuyến White Pass & Yukon Route (Mỹ và Canada) là một tuyến đường sắt lịch sử nối liền Skagway, Alaska với Whitehorse, Yukon. Hành trình mang lại cảm giác như quay ngược thời gian, vì phần lớn các khu vực hoang dã vẫn còn nguyên vẹn.

Ra mắt loạt sản phẩm du lịch mới trên các tuyến đường sắt Hà Nội
VOV.VN - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp Sở Du lịch Hà Nội nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt với thương hiệu riêng, hứa hẹn trở thành sản phẩm chủ lực trong Bộ 80 trải nghiệm đặc sắc mùa lễ hội lịch sử, góp phần thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với Thủ đô.

Thúc đẩy du lịch đường sắt xuyên biên giới Lào - Thái Lan
VOV.VN - Dịch vụ tàu chở khách xuyên biên giới Lào - Thái Lan vừa chính thức đi vào hoạt động nhằm tăng cường kết nối đường sắt giữa Viêng Chăn (Lào) và Bangkok (Thái Lan). Đây là chuyến tàu khách đầu tiên kết nối thủ đô hai nước, hướng tới thúc đẩy du lịch và kết nối cơ sở hạ tầng.

Khởi động tour du lịch đường sắt cao cấp bằng tàu hỏa Bắc - Nam
VOV.VN - Một đoàn tàu du lịch hạng sang được ví như “khách sạn 5 sao” vừa lăn bánh rời ga Sài Gòn (TP.HCM), đưa đoàn khách quốc tế du ngoạn cảnh đẹp dọc dải đất hình chữ S. Đoàn tàu này được kỳ vọng sẽ kiến tạo một biểu tượng mới cho du lịch cao cấp Việt Nam.

