Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Sáu, 14:08, 03/04/2026

Chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ trên núi ở chùa Tham Khao Laem của Thái Lan

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Chùa Tham Khao Laem là ngôi chùa nguyên thủy nằm trong một hang động trên núi, nơi thờ pho tượng Luang Pho Chiang Saen rất linh thiêng và bức tượng Phật lớn màu trắng bên ngoài hang với bệ rộng 21m, cao 35m trong tư thế ban phước. Đứng dưới chân tượng có thể nhìn toàn cảnh thành phố Kanchanaburi và sông Kwai.
Bức tượng Phật lớn màu trắng ở chùa Tham Khao Laem, tỉnh Kanchanaburi (phía Tây Thái Lan) tọa lạc trên núi trong tư thế ban phước lành. Tượng được đặt trên một bệ cao và có thể nhìn thấy từ rất xa.
Đứng dưới chân bức tượng, người ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Kanchanaburi và sông Kwai.
Điều đặc biệt là tượng được đúc trực tiếp vào vách núi. Người ta phải khoan sâu vào lòng núi, đặt khung thép rồi mới đúc tượng để đảm bảo sự vững chắc lâu dài.
Sư thầy Phra Aram Khantiko cho biết: Tượng Phật lớn này quay mặt về phía bệnh viện tỉnh. Ý nguyện của nhà chùa là để những bệnh nhân đang điều trị tại đó, khi nhìn qua cửa sổ thấy tượng Phật sẽ có thêm niềm tin, sự an lạc và cầu nguyện cho sức khỏe của mình.
Chùa Tham Khao Laem nguyên thủy nằm bên trong một hang động trên núi. Trong chùa có thờ pho tượng Luang Pho Chiang Saen rất linh thiêng.
Một bức tượng Phật với tạo hình một người ngồi phía sau tượng rất độc đáo trong ngôi chùa nguyên thủy.
Từ trung tâm thành phố Kanchanaburi và đứng trên cầu sông Kwai có thể nhìn thấy tượng Phật màu trắng từ xa.
Dưới chân tượng Phật màu trắng còn có một phòng giảng pháp gọi là “Phòng Màu Xanh”, nơi có thể tiếp đón cùng lúc khoảng 500 khách đến hành lễ và nghe giảng pháp.
Sư thầy Phra Aram Khantiko chia sẻ, chùa Tham Khao Laem được xây dựng nên từ lòng tin của dân chúng địa phương.
"Người dân quanh đây cứ mỗi khi đến chùa lại cúng dường nguyên vật liệu để xây chùa, người thì vài bao xi măng, người thì một xe cát, xe đá… Cứ thế mà gom góp, xây dựng nên ngôi chùa bề thế như hôm nay", sư thầy Phra Aram Khantiko cho biết.
Ngoài ngôi chùa nguyên thủy trong hang núi, bên dưới chân núi còn có các công trình vô cùng độc đáo, đẹp mắt với những họa tiết trang trí mang đặc trưng Phật giáo và văn hóa Thái Lan.
Tạo hình Naga (rắn thần) tinh xảo tại cầu thang vào gian chính điện chùa Tham Khao laem dưới chân núi.
Các họa tiết tinh xảo đẹp mắt với sắc vàng rực rỡ là đặc trưng của kiến trúc chùa tháp Thái Lan.
Tạo hình Naga (rắn thần) tinh xảo trên mái chùa Tham Khao laem.
Các phù điêu trên tường xung quanh chùa Tham Khao Laem dưới chân núi đều mang ý nghĩa biểu trưng gắn với Phât giáo tiểu thừa Thái Lan.
Phù điêu Hộ pháp trên tường chùa Tham Khao Laem dưới chân núi.
Sư thầy Phra Aram Khantiko cho biết, hằng năm chùa Tham Khao Laem tổ chức đầy đủ các ngày lễ lớn của Phật giáo.
Vào những đêm lễ, hàng ngàn Phật tử sẽ đi dâng hương và cầm nến quanh tượng Phật lớn, tạo nên khung cảnh rất trang nghiêm.
Thư Vũ/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

