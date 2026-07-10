Du khách nô nức về Giao Ninh (Ninh Binh) đón dấu mốc mới của mùa du lịch biển

VOV.VN - Không khí tại Khu du lịch biển Giao Ninh trở nên nhộn nhịp từ nhiều giờ trước lễ khai mạc. Sân khấu được hoàn thiện, các hoạt động trải nghiệm như thả diều, vui chơi trên bãi biển thu hút đông đảo du khách, trong khi dòng người liên tục đổ về, hứa hẹn một đêm khai hội rực rỡ, mở màn cho mùa du lịch biển 2026.