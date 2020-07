Gợi ý lịch trình Ăn chơi chi tiết nhất tại phố biển Quy Nhơn

Với vẻ đẹp yên bình thêm nét hoang sơ, mộc mạc, Quy Nhơn những năm gần đây trở thành điểm đến cuốn hút cho bất kỳ ai đã từng đặt chân tới đây hoặc đang có ý định du lịch tới thành phố nhỏ xinh đẹp này. Dưới đây là những gợi ý ăn chơi chi tiết nhất tại phố biển Quy Nhơn.

Một góc chùa Thiên Hưng

Phương tiện di chuyển đến Quy Nhơn

Bạn có thể “săn” được giá vé khá rẻ để đến Quy Nhơn của các hãng bay nội địa. Tùy từng thời điểm, các hãng bay này sẽ tung ra các đợt khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Mua vé sớm sẽ rẻ hơn khi bạn mua sát ngày bay.

Sân bay Phù Cát cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng hơn 30km, bạn có thể di chuyển bằng 2 loại phương tiện là Taxi và Xe bus. Giá xe bus 50k/người (phù hợp cho những bạn thích xê dịch một mình), thời gian di chuyển khoảng 50 phút. Giá taxi khoảng 250.000 - 400.000 đồng/xe/ tùy thuộc xe 4 – 7 chỗ.

Thời điểm đẹp để đến với Quy Nhơn?

Quy Nhơn đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 9, mùa du lịch cao điểm là tháng 6-8. Dù bạn đi bất kỳ thời điểm nào, nơi đây cũng để lại những dấu ấn vô cùng tươi đẹp. Đó là những bình yên, không vội vã, những món ăn vừa ngon lại vừa rẻ, con người thân thiện đáng mến.

Ăn gì tại phố biển Quy Nhơn

Surfbar trên bãi biển

Nổi tiếng là thiên đường ăn uống siêu rẻ, thậm chí là rẻ nhất so với các điểm đến du lịch khác trong nước. Tới đây, bạn có thể thử các loại ốc, hải sản siêu ngon và rẻ như cua huỳnh đế, tôm tít, các món bánh xèo, bánh cuốn, bún phở, nem lụi, nem nướng, mực rim, ghẹ sữa rim, bún chả cá, nem tré, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng trên các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, đường Xuân Diệu, phố ăn đêm Ngô Văn Sở Nguyễn Huệ…với giá chỉ từ 10.000 – 30.000 đồng/suất.

Thưởng thức món bún cá nổi tiếng ở Quy Nhơn

Một vài quán ăn ngon mà dân bản địa hay ăn như: Cơm nhà 1989, số 43 Mai Xuân Thưởng; Cơm niêu Hội An trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Cơm Mậu, số 179A Phan Bội Châu; quán hải sản số 114 Xuân Diệu; quán hải sản Bích Mỹ, số 156 Xuân Diệu; quán Anh Nhật Gia Viên, số 1087 Trần Hưng Đạo chuyên các loại bánh đặc sản của Quy Nhơn; bún cá Ngọc Liên, số 379AB Nguyễn Huệ; bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ, số 14 Diên Hồng; bánh hỏi cháo lòng, số 20 Diên Hồng; quán Ốc cô Xí, số 40 Đào Duy Từ, bún Thùy, số 291 Tăng Bạt Hổ…Ngoài ra, bạn có thể ghé một vài điểm vừa check in vừa thưởng thức đồ uống trên bãi biển như Surf Bar 1 -2; quán S.Blue…hay các quán café như Xưa & Nay, số 5 An Dương Vương; quán Green cafe Quy Nhơn, số 43 Lê Thánh Tôn; quán Friendship café, số 1-3 Lê Quý Đôn; quán kem ý tự chọn Jolly, số 65 Lê Lợi; quán chè Nhớ, số 132 -134 Ngô Mây…

Kem Ý Jolly

Cơm nhà 1989

Lưu trú tại Quy Nhơn



Là thành phố của du lịch nên bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở Quy Nhơn hệ thống các nhà nghỉ, khách sạn, homestay dầy đặc trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Tây Sơn, An Dương Vương, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Nguyễn Thái Học, Ngô Mây…với giá khoảng từ 200.000 – 300.000 đồng/đêm trở lên.

Sảnh khách sạn Phương Đông đường Ngô Mây



Một vài nhà nghỉ, homestay, khách sạn gợi ý: Khách sạn Phương Đông, số 3/21 Ngô Mây (khách sạn mới xây dựng lại cuối năm 2019 nên rất sạch sẽ); nhà nghỉ Phương Nam, số 395 Nguyễn Huệ; nhà khách Thắng Lợi, số 3 Trần Phú; nhà nghỉ Hà Vy, số 660 Nguyễn Thái Học; nhà khách 28 Nguyễn Huệ; nhà nghỉ Hồng Phước, số 91 Lạc Long Quân; nhà nghỉ Ly Kỳ, số 368 Xuân Diệu; homestay Ngọc Quý Mini house, số 02/39 Phạm Ngọc Thạch…

Các điểm chơi chính tại Quy Nhơn

Để khám phá phố biển Quy Nhơn, bạn có nhiều lựa chọn như thuê xe máy với giá trung bình từ 100.000 – 150.000 đồng/ngày tùy loại xe số hay xe ga ở tại các homestay, nhà nghỉ và khách sạn; thuê xe ô tô có người lái với giá tầm 700.000 đồng/ngày với loại xe du lịch 16 chỗ hoặc đặt tour của các công ty du lịch thì sẽ có xe đưa đón tận chỗ nghỉ. Một vài điểm chính khi đi du lịch Quy Nhơn bạn không nên bỏ qua như:

- Hãy đón bình minh bằng việc ghé thăm tháp Đôi. Đây là dấu tích Chăm hơn 800 tuổi nằm ngay trong thành phố Quy Nhơn. Giá vé thăm quan là 20k/vé. Sau khi rời tháp Đôi, bạn nhớ tìm đến Ghềnh Ráng Tiên Sa. Đây là một trong những vùng biển đẹp nhất tại Quy Nhơn với bãi Trứng nhiều phiến đá hình dạng khác nhau. Tại đây bạn có thể tham gia các hoạt động như tắm biển tại bãi Hoàng Hậu, ghé chơi Hòn Chồng, thăm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, tìm hiểu về lầu ông Hoàng…Buổi chiều, bạn có thể tìm đến cây cầu vượt biển dài nhất ở Việt Nam – cầu Thị Nại - nối liền giữa thành phố Quy Nhơn và bán đảo Phương Mai (nơi có khu kinh tế Nhơn Hội) để “check in”.

Vẻ đẹp Tháp Đôi

- Một điểm đến đang siêu hot ở Quy Nhơn chính là Eo Gió, Kỳ Co. Bạn có thể mua tour trọn gói với giá khoảng 350.000 – 380.0000 đồng /người (đã bao gồm di chuyển sang Kỳ Co, lặn biển ngắm san hô và ăn uống bữa trưa tại nhà hàng gồm 8 món: hàu nướng, mực hấp, cháo hải sản, ốc, canh rong biển...). Ở Kỳ Co, có 1 chiếc cầu đủ sắc cầu vồng tha hồ cho các bạn “sống ảo”, giá vé 40.000 đồng / người. Sau khi rời Kỳ Co, bạn quay lại nhà hàng, ăn trưa sau đó tranh thủ ra Eo Gió ngay đó. Phí vào Eo Gió là 25.000 đồng/ người, có bậc thang và cầu để tiện đi lại, bên dưới có nhân viên cứu hộ trực chiến.

Một góc Eo gió

Đợi cano sang Kỳ Co

Trên đảo Kỳ Co

Những chòi nghỉ trên đảo

- Đừng quên tìm đến khu du lịch dã ngoại Trung Lương để đổi gió nhé. Vé vào cổng là 40.000 đồng/người. Ở đây có quán cafe view biển rất đẹp và mát lịm do gió biển thổi vào. Đặc biệt, trên cung đường đi Eo Gió và Trung Lương có rất nhiều cồn cát đẹp, trắng xoá. Bạn có thể thuê ván để chơi trượt cát và không có ai thu vé.



Khu du lịch Trung Lương

- Chùa Thiên Hưng cũng là một điểm nhấn thú vị trên hành trang du lịch của bạn. Đây là ngôi chùa được xây dựng gần Đập Đá trên Quốc lộ 1, thuộc phường Nhơn Hưng thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định. Chùa nhìn ra cánh đồng lúa, xung quanh có hào nước bao bọc. Đến với ngôi chùa nổi tiếng này, bạn sẽ ấn tượng bởi lối kiến trúc hiện đại đan xen nét cổ kính, đặc biệt ở đây khuôn viên rất đẹp, hút gió nằm bên trong chùa với điểm nhấn là tượng con sư tử 4 đầu.

Cổng vào chùa Thiên Hưng

- Bãi biển vầng trăng khuyết nằm ngay cạnh trung tâm thành phố cũng là điểm đến không thể bỏ qua. Đây là bãi biển uốn cong theo hình vầng trăng khuyết với bãi cát vàng thoai thoải trải dài 5km từ mũi Tấn đến Ghềnh Ráng. Ngoài tắm biển, bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trên biển.

Bãi đá trứng

- Hòn Khô thuộc xã Nhơn Hải cũng là một điểm đến rất tuyệt bạn nhé. Chỉ cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16km, làng chài xã Nhơn Hải sẽ là nơi bạn tới để thuê thuyền ra Hòn Khô với giá từ 250.000 - 500.000 đồng/khứ hồi (tùy thuộc số người đi ít hay đông) hoặc đi cano với giá tầm 100.000 – 150.000 đồng/người khứ hồi

- Nếu dư dả thời gian, bạn có thể di chuyển xa hơn để đến với Bãi Bầu, Bãi Xếp... Đây là các bãi tắm nằm trên đường đèo hướng từ Phú Yên về Quy

- Biển Cát Tiến nằm ở huyện Phù Cát với bờ biển dài cát trắng, hoang sơ, đang được giới trẻ săn đón và tìm đến để chụp hình cưới

- Cù Lao Xanh, một thắng cảnh khá đẹp dành cho những bạn nào say mê biển đảo. Để đến được đây, bạn phải đi tàu khoảng 2 tiếng tại Bến Hàm Tử. Tàu thường khởi hành vào buổi sáng, tầm 8h và trở về tầm 14h30. Do đi Cù Lao Xanh mất nhiều thời gian nên bạn cần khoảng 2 ngày để khám phá thì sẽ không bị mệt. Ngoài ra, bạn có thể đặt tour từ các công ty lữ hành, giá tour khoảng 320.000 đồng/người.

- Ngoài các địa điểm trên thì Bảo tàng Quang Trung, Núi Ấn Núi Ngự, thắng cảnh Hầm Hô, Di tích tháp Bánh Ít…cũng là những nơi bạn có thể ghé qua

Quà mang về

Phố biển Quy Nhơn có những đặc sản làm say mê lòng người như bánh tráng dừa nướng, rượu Bàu Đá, tré, chả ram tôm đất, bánh ít, mực một nắng… Bạn có thể mua những đặc sản này ở số 61 – 63 Vũ Bảo

Mua quà mang về tại địa chỉ 61-63 Vũ Bảo

Dưới đây là gợi ý chi tiết lịch trình ăn chơi 4N3Đ tại Quy Nhơn



Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn – Chùa Thiên Hưng – Tháp Bánh Ít - Tháp Đôi - Ghềnh ráng Tiên sa – Tắm biển Quy Nhơn



Nếu bạn bay đến Quy Nhơn vào buổi sáng, bạn có thể kết hợp đi khá nhiều điểm trong ngày đầu tiên này. Trên đường từ sân bay về thành phố, bạn nên ghé luôn Chùa Thiên Hưng – Tháp Bánh Ít vì nó nằm trên cùng một cung đường. Chùa Thiên Hưng có rất nhiều góc chụp hình đẹp, vãn cảnh chùa cũng là một gợi ý không tồi.

Buổi chiều, bạn có thể thuê xe máy, taxi…đi Tháp Đôi, Ghềnh Ráng Tiên Sa và viếng thăm thăm mộ thi sĩ Hàn Mạc Tử. Sau đó, bạn có thể ra bãi tắm dọc đường Xuân Diệu để tắm hoặc ngắm cảnh biển với bãi cát vàng trải dài mịn màng.

Buổi tối, nếu muốn ăn hải sản, bạn có thể ăn trên đường Xuân Diệu, Huyền Trân Công Chúa

Ngày 2 : Eo gió - Kỳ co - Trung lương

Với khoảng cách tầm 30km từ trung tâm thành phố, bạn nên thuê xe taxi để di chuyển sẽ đỡ vất vả hơn. Còn nếu bạn ưa thích khám phá phượt bụi thì xe máy là lựa chọn phù hợp nhất. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn mua tour để đi nha. Kỳ Co gần Eo gió, nên buổi sáng bạn có thể đi 2 địa điểm này. Để đi Kỳ Co có 2 cách : Đường bộ (đi xe điện) và Cano. Thường mọi người đến đây sẽ chọn mua tour đi cano ngay cổng vào. Tour cano của một vài nhà hàng như Hướng Dương quán, Hoàng Đạt…với giá từ 350k/người trở lên, đã bao gồm vé cano khứ hồi, vé tham quan Kỳ Co, lặn ngắm san hô, ăn trưa. Khi mua tour, bên nhà hàng sẽ có xe điện chở bạn ra bến đi cano sang Kỳ Co và hẹn thời gian quay lại đón. Tại đây, có những chòi dưới tán lá dừa để nằm view biển khá đẹp. Giá thuê ghế nằm tầm 20k/ghế. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các hoạt động trên bãi biển như: tắm biển, phao chuối, đi moto nước…Sau khi rời Kỳ Co, bạn sẽ ăn trưa tại nhà hàng rồi tranh thủ ra Eo Gió – nằm ngay phía sau nhà hàng Hướng Dương. Vé vào Eo Gió là 25k/người. Ở đây bạn tha hồ “sống ảo” với hàng trăm kiểu ảnh chỉ trong vòng 1h đồng hồ là xong. Nếu bạn không mua tour, chỉ cần đến thẳng cổng Kỳ Co, mua vé và sẽ có xe trung chuyển chở ra đảo nha. Giá vé đi Kỳ Co là 100k/vé vào cổng và 40k/vé xe trung chuyển. Buổi chiều khi quay về, bạn sẽ rẽ vào khu du lịch Trung Lương. Đây là khu du lịch nhân tạo, nhưng cũng khá đẹp. Vé vào cửa 40k/người. Nếu đi đoàn đông, bạn nên thuê xe 16 chỗ với giá khoảng 700k/ngày

Ngày 3 : Hòn khô/Phú Yên - Surf Bar – Chợ đêm Quy Nhơn

Trong ngày thứ 3 này, bạn có hai lựa chọn, hoặc đi chơi Hòn Khô hoặc có thể thuê xe đi Phú Yên chơi. Nếu đi Hòn Khô bạn sẽ đi buổi sáng đến làng chài xã Nhơn Hải, tại đây bạn có thể thuê thuyền hoặc thuê cano để đi nhé. Nên đi cano cho khỏe. Giá vé cano tầm 100.000 – 150.000 đồng/người/khứ hồi. Thời gian di chuyển tầm 10 phút.

Dịch vụ ở Hòn Khô cũng giống như Kỳ Co như: tắm biển, lặn ngắm san hô, chơi phao chuối và moto nước…Sau khi chơi ở Hòn Khô, bạn về lại thành phố, ăn các đặc sản Quy Nhơn. Nếu bạn không đi Hòn Khô, có thể thuê xe đi Phú Yên chơi. Khoảng cách tầm 100km, tại đây, bạn có thể thăm quan một vài điểm chính như Ghềnh Đá Đĩa (giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người), Gành Đèn, cầu gỗ Ông Cọp, vịnh Vũng Rô, nhà thờ Mằng Lăng, tháp Nhạn, Bãi Xép (giá vé 20.000 đồng/người), hòn Chùa, hải đăng Đại Lãnh…

Ngày 4: Quy Nhơn - Hà Nội

Ngày cuối cùng ở Quy Nhơn, bạn có thể đi thêm một vài thắng cảnh trong thành phố nếu ngày đầu chưa đi hết sau đó ghé chợ hoặc số 61-63 Vũ Bảo mua các đồ về làm quà

TIPS NHỎ

Nếu bạn lựa chọn đi du lịch trong thời gian này, dù đã thông báo hết dịch nhưng vẫn nên mang theo khẩu trang, nước rửa tay nhé. Ngoài ra không thể thiếu các đồ dùng cần thiết như: Kem chống nắng, áo chống nắng, kính, mũ, ô, váy áo các kiểu để chụp hình nha

Với những món ăn vừa ngon vừa rẻ, với những thắng cảnh vừa đẹp vừa bình yên, phố biển Quy Nhơn chắc chắn sẽ chinh phục những vị du khách khó tính nhất. Hãy thêm vào hành trình du lịch của mình miền đất tuyệt vời này bạn nhé./.