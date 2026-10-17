7 thành viên UPRIZE cùng đóng phim tương tác về tình yêu

Thay vì diễn cùng một bạn diễn cụ thể trong các phân đoạn hẹn hò, các thành viên UPRIZE phải nhìn thẳng vào camera, phản ứng và thể hiện những sắc thái tình cảm theo từng tình huống được đặt ra. Góc máy đóng vai trò như người đối diện, cũng là vị trí của khán giả khi theo dõi câu chuyện.

Các thành viên UPRIZE hóa thân thành những nhân vật có tính cách khác nhau trong phim.

Cách quay này xuất phát từ hình thức phim tương tác của Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam. Người xem không chỉ theo dõi một câu chuyện cố định mà có thể đưa ra lựa chọn ở một số thời điểm, từ đó tác động đến hướng phát triển tiếp theo của tuyến truyện.

Bộ phim được xây dựng với 7 tuyến nội dung tương ứng 7 thành viên UPRIZE. Mỗi người hóa thân thành một nhân vật có màu sắc và tính cách riêng, được phát triển dựa trên cung hoàng đạo.

Hình ảnh chuyến tàu được sử dụng làm ý tưởng xuyên suốt. 7 tuyến truyện tương ứng với 7 toa tàu, mỗi toa mở ra một câu chuyện tình cảm khác nhau. Người xem lần lượt trải qua những tình huống từ gặp gỡ, làm quen, hẹn hò đến các diễn biến bất ngờ trong mối quan hệ với từng nhân vật.

Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam được xây dựng với 7 tuyến truyện tương ứng 7 thành viên UPRIZE.

Điểm khác biệt nằm ở việc câu chuyện không chỉ có một hướng phát triển. Tại những tình huống được đặt ra, lựa chọn của người xem có thể dẫn đến các nhánh nội dung khác nhau. Vì vậy, cùng một nhân vật nhưng quá trình theo dõi của mỗi khán giả có thể xuất hiện những diễn biến không hoàn toàn giống nhau.

Hình thức này cũng khiến quá trình ghi hình của UPRIZE có những yêu cầu khác so với một tuyến phim thông thường. Các thành viên phải thực hiện nhiều phản ứng, biểu cảm và tình huống để phục vụ các nhánh câu chuyện khác nhau, trong khi khi quay không thể biết khán giả sau này sẽ lựa chọn hướng nào.

Một số hình ảnh hậu trường cho thấy các thành viên phải thực hiện những phân đoạn mang màu sắc lãng mạn trực tiếp với cameraman. Dù người đứng trước họ là người cầm máy, khi vào cảnh, các thành viên vẫn phải thể hiện ánh mắt, biểu cảm và hành động như đang tương tác với nhân vật trong câu chuyện.

Một số cảnh quay yêu cầu các thành viên UPRIZE thể hiện cảm xúc như đang đối diện nhân vật trong câu chuyện.

Qua dự án, 7 thành viên UPRIZE có dịp thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, bên cạnh những hoạt động giải trí trước đó. Mỗi người đảm nhận một kiểu nhân vật riêng thay vì cùng xuất hiện trong một tuyến nội dung chung.

Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam tiếp nối Gõ cửa nhà mỹ nam, nhưng thay đổi cách kể chuyện bằng việc để khán giả tham gia trực tiếp vào lựa chọn diễn biến. Yếu tố tương tác được đặt vào các tình huống tình cảm, hẹn hò, qua đó tạo thành nhiều nhánh câu chuyện xoay quanh 7 thành viên UPRIZE.

Phim bắt đầu lên sóng từ 21h ngày 16/10/2026.