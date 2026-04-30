Á khôi Phương Anh khoe nhan sắc trong tà áo dài dịp đại lễ 30/4

Thứ Năm, 08:19, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 Đinh Thị Phương Anh ghi dấu ấn với loạt ảnh diện áo dài truyền thống tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, lan tỏa tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc dịp kỷ niệm ngày 30/4.

Trong bộ ảnh mới, Phương Anh lựa chọn tà áo dài trắng tinh khôi, kết hợp cùng nón lá, tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng vừa trang nghiêm giữa không gian giàu giá trị lịch sử. Những khung hình được thực hiện tại bảo tàng mang đến cảm xúc lắng đọng, khi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng những dấu tích của một thời chiến tranh.

Bên trong khu trưng bày, Phương Anh dành thời gian tham quan, lắng nghe thuyết minh về các hiện vật lịch sử. Tại đây, cô cũng có dịp ghé thăm chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843 – hiện vật gắn với thời khắc trưa ngày 30/4/1975, khi quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Những câu chuyện về hành trình chiến đấu và khoảnh khắc lịch sử được tái hiện qua lời thuyết minh khiến người đẹp không giấu được sự xúc động. 

Ra khuôn viên ngoài trời, người đẹp có dip chiêm ngưỡng, chụp hình bên những dấu tích chiến tranh – nơi lưu giữ nhiều khí tài quân sự qua các thời kỳ. Giữa không gian rộng mở, tà áo dài trắng, lá cờ đỏ sao vàng tạo nên sự đối lập đầy cảm xúc với những hiện vật mang dấu ấn lịch sử, góp phần làm nổi bật tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc mà cô muốn truyền tải.

Chia sẻ về bộ ảnh, Phương Anh cho biết: “Mỗi lần tìm hiểu về lịch sử dân tộc, tôi đều cảm thấy biết ơn sâu sắc những thế hệ cha ông đã hy sinh để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Khi đứng giữa những hiện vật chiến tranh, tôi không chỉ nhìn thấy quá khứ, mà còn ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy”.

Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, bắt đầu từ những hành động nhỏ như trân trọng văn hóa truyền thống, tìm hiểu lịch sử và sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Đinh Thị Phương Anh sinh năm 2005, quê Ninh Bình, từng là sinh viên Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô sở hữu gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn và phong thái tự tin. Trước khi đạt danh hiệu Á khôi 2 Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025, Phương Anh đã có thời gian làm người mẫu ảnh, trợ giảng tiếng Anh, MC và ca hát phòng trà.

Sau cuộc thi, Phương Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục và cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh áo dài như một biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại – dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống nhưng hòa nhập.

Hà Phương/VOV.VN
Khởi động cuộc thi “Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2026”

VOV.VN - Cuộc thi “Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2026” chính thức khởi động, với tổng giá trị giải thưởng cho ngôi vị cao nhất lên đến 500 triệu đồng. Vòng chung kết năm nay sẽ diễn ra tại Cần Thơ, mang theo sứ mệnh quảng bá du lịch quốc gia và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

VOV.VN - Cuộc thi "Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2026" chính thức khởi động, với tổng giá trị giải thưởng cho ngôi vị cao nhất lên đến 500 triệu đồng. Vòng chung kết năm nay sẽ diễn ra tại Cần Thơ, mang theo sứ mệnh quảng bá du lịch quốc gia và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Hoa khôi Trâm Anh đặt mục tiêu tiến xa ở Miss Earth Vietnam 2025

VOV.VN - Trâm Anh, cô gái Hà Nội sinh năm 2006 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đang là một trong những ứng cử viên nặng ký ở cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025. Cô cho biết quyết tâm gác lại chuyện yêu đương để tập trung học hành và tích lũy kinh nghiệm qua các cuộc thi sắc đẹp.

VOV.VN - Trâm Anh, cô gái Hà Nội sinh năm 2006 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đang là một trong những ứng cử viên nặng ký ở cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025. Cô cho biết quyết tâm gác lại chuyện yêu đương để tập trung học hành và tích lũy kinh nghiệm qua các cuộc thi sắc đẹp.

Nhan sắc ngọt ngào của tân Hoa khôi Hà Nội 2025 Phạm Thị Ngọc Ánh

VOV.VN - 5 năm kể từ khi ghi tên mình trong Top 20 Hoa hậu Việt Nam, Phạm Thị Ngọc Ánh bất ngờ quay trở lại “đấu trường” sắc đẹp và trở thành Hoa khôi Hà Nội 2025.

VOV.VN - 5 năm kể từ khi ghi tên mình trong Top 20 Hoa hậu Việt Nam, Phạm Thị Ngọc Ánh bất ngờ quay trở lại "đấu trường" sắc đẹp và trở thành Hoa khôi Hà Nội 2025.

