Bị bắt vì mua bán ma túy, diễn viên Kiều Thanh có bị tước danh hiệu NSƯT?

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Kiều Thanh cùng nhiều bị can trong vụ án liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến nay, 82 bị can đã bị khởi tố trong vụ án.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời điểm bị kiểm tra, Kiều Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá. Cơ quan điều tra xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, nữ diễn viên đã bán ma túy cho những người nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng chất ma túy tại nhà.

Việc một nghệ sĩ được phong danh hiệu NSƯT bị khởi tố đặt ra câu hỏi về khả năng tước danh hiệu vinh dự Nhà nước trong trường hợp này. Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, việc một cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam chưa đồng nghĩa với việc người đó đương nhiên bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Nữ diễn viên Kiều Thanh. (Ảnh: Phùng Anh)

Theo luật sư Hoàng Hà, khoản 3 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định việc tước danh hiệu vinh dự Nhà nước được đặt ra khi cá nhân đã được phong tặng bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Kiều Thanh mới bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Vụ án chưa có bản án có hiệu lực pháp luật nên chưa có căn cứ để thực hiện thủ tục tước danh hiệu NSƯT đối với nữ diễn viên.

Luật sư Hoàng Hà cũng cho biết, quy trình tước danh hiệu vinh dự Nhà nước phải tuân theo các bước được pháp luật quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, cơ quan đã trình khen thưởng có trách nhiệm lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tước danh hiệu.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ. Thẩm quyền quyết định cuối cùng thuộc Chủ tịch nước, căn cứ khoản 7 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 75 Nghị định 98/2023/NĐ-CP.

NSND, NSƯT là những danh hiệu vinh dự Nhà nước, được quy định tại Điều 59 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, dành cho những cá nhân có đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Vì vậy, việc phong tặng cũng như tước danh hiệu đều phải được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật.

Kiều Thanh, tên đầy đủ Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Hà Nội, được nhiều khán giả biết đến qua vai Trà trong phim Phía trước là bầu trời. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình như: Gái nhảy, Sinh mệnh, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Nhà có ba chị em gái, Hoa hồng trên ngực trái, ...

Nữ diễn viên từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong danh hiệu NSƯT năm 2016. Theo thông tin từ Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh đã nghỉ việc tại nhà hát từ tháng 7/2026.