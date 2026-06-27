Bị ghét vì đóng "tiểu tam", Cù Thị Trà gây chú ý với nhan sắc ngoài đời

Tại sự kiện, Cù Thị Trà lựa chọn phong cách tối giản với trang phục tông pastel thanh lịch. Thiết kế giúp cô khoe vóc dáng mảnh mai cùng những đường nét gương mặt thanh tú. Qua những khoảnh khắc được ghi lại, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen nhờ làn da rạng rỡ và nụ cười tươi tắn.

Nhiều khán giả có mặt tại sự kiện nhận xét Cù Thị Trà ngoài đời mang đến cảm giác gần gũi, ngọt ngào hơn hẳn vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường thấy trong các vai diễn trên truyền hình.

Cù Thị Trà xinh đẹp tại sự kiện

Sự kiện còn có sự góp mặt của Á hậu Miss Grand Việt Nam Lê Phan Hạnh Nguyên và ca sĩ Nhật Huyền. Nếu Lê Phan Hạnh Nguyên gây ấn tượng với chiều cao nổi bật và phong thái kiêu sa thì Nhật Huyền mang đến hình ảnh đằm thắm, mặn mà. Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung trên TikTok như Hoa hậu vỉa hè, Mạnh Tiến Khôi, An Tổng, Top 6 Mister International Queen Vietnam Nguyễn Vũ Hà Anh và Top 6 Miss World Vietnam 2025 Phương Linh.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Cù Thị Trà cùng các khách mời còn ghi điểm với sự thân thiện, cởi mở khi giao lưu cùng khán giả. Sự kết hợp giữa ngoại hình sáng và phong thái tự nhiên giúp nữ diễn viên ngày càng tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Trên màn ảnh, Cù Thị Trà được biết đến qua nhiều bộ phim của VFC như Hành trình công lý, Đừng làm mẹ cáu và Chúng ta của 8 năm sau. Dù mới tham gia một số dự án truyền hình, cô nhiều lần đảm nhận dạng vai "người thứ ba", để lại nhiều tranh luận trong khán giả.

Trong Chúng ta của 8 năm sau, Cù Thị Trà vào vai Anh Thu - cô gái cố tình tiếp cận và dụ dỗ Tùng sau lưng vợ, khiến gia đình Tùng và Nguyệt rơi vào nhiều sóng gió. Nhân vật này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn về phim truyền hình.

Trước đó, ở Đừng làm mẹ cáu, nữ diễn viên cũng đảm nhận vai người thứ ba và có nhiều phân cảnh tình cảm với nhân vật Khôi do diễn viên Bình An thủ vai. So với tác phẩm trước, vai Anh Thu trong Chúng ta của 8 năm sau mang đến cho Cù Thị Trà nhiều đất diễn hơn.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, những cảnh quay táo bạo trong phim khiến bản thân "xem lại mà cũng đỏ mặt tía tai". Trước những ý kiến trái chiều của khán giả, cô thừa nhận từng lo lắng và buồn lòng, nhưng lựa chọn nhìn nhận theo hướng tích cực. Theo Cù Thị Trà, việc khán giả bày tỏ cảm xúc với nhân vật cũng đồng nghĩa cô đã hoàn thành vai diễn của mình.

Sinh năm 1999, Cù Thị Trà từng theo học ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô hoạt động với vai trò người mẫu tự do, tham gia nhiều MV ca nhạc và từng giành danh hiệu Hoa khôi Viện Kế toán - Kiểm toán. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn được nhiều khán giả chú ý bởi nhan sắc sắc sảo và phong cách thời trang gợi cảm.