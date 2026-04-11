BIGBANG trở lại sân khấu Coachella khi tour diễn kỷ niệm 20 năm sắp bắt đầu

Thứ Bảy, 09:51, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BIGBANG sẽ trở lại sân khấu toàn cầu vào cuối tuần này với màn biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley. Trở lại sân khấu Coachella Valley cũng đánh dấu mốc khi BIGBANG bắt đầu chuỗi sự kiện mà họ gọi là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, có thể dẫn đến một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới rộng

Theo ban tổ chức, BIGBANG dự kiến ​​sẽ biểu diễn vào 12/4 và 19/4 tại Indio, California, trên sân khấu ngoài trời của lễ hội. Các màn trình diễn diễn ra trong bối cảnh sự mong chờ ngày càng tăng cao cho lần xuất hiện lớn đầu tiên của nhóm tại một lễ hội âm nhạc sau nhiều năm, với người hâm mộ kỳ vọng vào một danh sách các bài hát chủ yếu đến từ kho tàng các bản hit toàn cầu của nhóm, bao gồm “BANG BANG BANG”, “FANTASTIC BABY” và “WE LIKE 2 PARTY”.

bigbang tro lai san khau coachella khi tour dien ky niem 20 nam sap bat dau hinh anh 1
BIGBANG (Ảnh: YG Entertainment)

Nhóm nhạc K-pop này cho biết trong một tuyên bố rằng màn trình diễn tại Coachella tượng trưng cho “một sân khấu mang tính biểu tượng đánh dấu một khởi đầu mới”, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã chuẩn bị cho màn trình diễn với một mục đích mới và tập trung vào việc kết nối lại với khán giả toàn cầu thông qua âm nhạc.

Theo những người thân cận với kế hoạch, các buổi biểu diễn tại lễ hội được xem là bước đệm cho các hoạt động quốc tế trong tương lai, bao gồm cả một chuyến lưu diễn toàn cầu tiềm năng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Sự quan tâm dành cho màn trình diễn đã tăng cao trong những ngày trước lễ hội, với người hâm mộ và giới chuyên gia trong ngành theo dõi sát sao cách nhóm nhạc tái xuất trên một trong những sân khấu âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.

Thư Vũ/VOV.VN
Koreatimes
Tag: BIGBANG BIGBANG trở lại sân khấu Coachella khi tour diễn kỷ niệm 20 năm sắp bắt đầu
Lịch sử hẹn hò của các thành viên nhóm nhạc BigBang
Lịch sử hẹn hò của các thành viên nhóm nhạc BigBang

VOV.VN - Từ G-Dragon với loạt tin đồn hẹn hò chấn động, đến câu chuyện tình yêu cổ tích của Taeyang, cuộc sống riêng tư của các thành viên BigBang luôn là tâm điểm chú ý. Cùng vén màn những mối quan hệ bí ẩn, hé lộ góc khuất đời tư của T.O.P, Daesung và cả Seungri, mang đến cái nhìn cận cảnh về những chàng trai đứng sau ánh đèn sân khấu.

Lịch sử hẹn hò của các thành viên nhóm nhạc BigBang

Lịch sử hẹn hò của các thành viên nhóm nhạc BigBang

VOV.VN - Từ G-Dragon với loạt tin đồn hẹn hò chấn động, đến câu chuyện tình yêu cổ tích của Taeyang, cuộc sống riêng tư của các thành viên BigBang luôn là tâm điểm chú ý. Cùng vén màn những mối quan hệ bí ẩn, hé lộ góc khuất đời tư của T.O.P, Daesung và cả Seungri, mang đến cái nhìn cận cảnh về những chàng trai đứng sau ánh đèn sân khấu.

Gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, các thành viên BIGBANG hiện ra sao?
Gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, các thành viên BIGBANG hiện ra sao?

VOV.VN - BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc K-pop mà còn là một hiện tượng văn hóa. Mặc dù vướng vào không ít bê bối và sóng gió, BIGBANG vẫn được nhắc đến với sự kính trọng và tình yêu của người hâm mộ, đặc biệt là sau màn tái hợp đầy cảm xúc tại Lễ trao giải MAMA 2024, sau bảy năm xa cách.

Gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, các thành viên BIGBANG hiện ra sao?

Gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, các thành viên BIGBANG hiện ra sao?

VOV.VN - BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc K-pop mà còn là một hiện tượng văn hóa. Mặc dù vướng vào không ít bê bối và sóng gió, BIGBANG vẫn được nhắc đến với sự kính trọng và tình yêu của người hâm mộ, đặc biệt là sau màn tái hợp đầy cảm xúc tại Lễ trao giải MAMA 2024, sau bảy năm xa cách.

Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify
Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify

VOV.VN - Thành viên Jungkook của nhóm BTS đã vượt mốc 10,5 tỷ lượt stream trên Spotify (tính trên tất cả các nền tảng), trở thành nghệ sĩ châu Á đạt được cột mốc này nhanh nhất và là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt mốc này.

Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify

Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify

VOV.VN - Thành viên Jungkook của nhóm BTS đã vượt mốc 10,5 tỷ lượt stream trên Spotify (tính trên tất cả các nền tảng), trở thành nghệ sĩ châu Á đạt được cột mốc này nhanh nhất và là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt mốc này.

