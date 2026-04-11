BIGBANG trở lại sân khấu Coachella khi tour diễn kỷ niệm 20 năm sắp bắt đầu

Theo ban tổ chức, BIGBANG dự kiến ​​sẽ biểu diễn vào 12/4 và 19/4 tại Indio, California, trên sân khấu ngoài trời của lễ hội. Các màn trình diễn diễn ra trong bối cảnh sự mong chờ ngày càng tăng cao cho lần xuất hiện lớn đầu tiên của nhóm tại một lễ hội âm nhạc sau nhiều năm, với người hâm mộ kỳ vọng vào một danh sách các bài hát chủ yếu đến từ kho tàng các bản hit toàn cầu của nhóm, bao gồm “BANG BANG BANG”, “FANTASTIC BABY” và “WE LIKE 2 PARTY”.

Nhóm nhạc K-pop này cho biết trong một tuyên bố rằng màn trình diễn tại Coachella tượng trưng cho “một sân khấu mang tính biểu tượng đánh dấu một khởi đầu mới”, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã chuẩn bị cho màn trình diễn với một mục đích mới và tập trung vào việc kết nối lại với khán giả toàn cầu thông qua âm nhạc.

Theo những người thân cận với kế hoạch, các buổi biểu diễn tại lễ hội được xem là bước đệm cho các hoạt động quốc tế trong tương lai, bao gồm cả một chuyến lưu diễn toàn cầu tiềm năng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Sự quan tâm dành cho màn trình diễn đã tăng cao trong những ngày trước lễ hội, với người hâm mộ và giới chuyên gia trong ngành theo dõi sát sao cách nhóm nhạc tái xuất trên một trong những sân khấu âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới.