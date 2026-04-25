Buitruonglinh ở lại đến nửa đêm chụp ảnh cùng fan sau concert Hà Nội

Gần 2.000 khán giả đã phủ kín Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong hai đêm liên tiếp 23 và 24/4, tạo nên không khí sôi động và giàu cảm xúc, đồng thời ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm làm nghề của buitruonglinh.

Live concert “Từng ngày” được xây dựng như một hành trình cảm xúc qua bốn chương: Ngày hạ, Ngày thu, Ngày đông và Ngày xuân, mỗi chương mang một màu sắc âm nhạc và tinh thần riêng, phản chiếu những giai đoạn trong hành trình nghệ thuật của buitruonglinh.

Mở đầu chương Ngày hạ là loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như “Đường tôi chở em về”, “Vấn vương”, “Dù cho mai về sau”. Không khí khán phòng nhanh chóng được khuấy động khi khán giả đồng thanh hát theo từng giai điệu quen thuộc. Đáng chú ý, ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” được đưa vào chương mở màn đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Việc trình diễn tác phẩm này ngay tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong thời điểm cận kề đại lễ 30/4 mang đến không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Đây cũng là ca khúc được nam nghệ sĩ lựa chọn trình diễn xuyên suốt cả ba đêm concert tại TP.HCM và Hà Nội.

Sang chương Ngày thu, không gian sân khấu chuyển sang màu sắc nhẹ nhàng và giàu cảm xúc với các ca khúc như “Tại vì em”, “Em không khóc” và “Yêu người có ước mơ”. Sự xuất hiện của Đậu Tất Đạt trong tiết mục “Every little thing” mang đến một không gian gần gũi, tập trung vào giọng hát và cảm xúc, tạo cảm giác như một cuộc trò chuyện âm nhạc giữa những người bạn.

Gần 2.000 khán giả đã phủ kín Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trong hai đêm liên tiếp 23 và 24/4 của buitruonglinh

Chương Ngày đông mở ra một không gian trầm lắng hơn với các tiết mục solo “Giờ thì”, “Nàng công chúa nhỏ”, “Dù em từng yêu”. Sự góp mặt của 52Hz trong ca khúc “Đi cùng em” mang lại màu sắc hiện đại, trong khi màn kết hợp với dangrangto trong “Vì điều gì” trở thành một điểm nhấn bất ngờ. Sự kết hợp này tạo nên sự đối thoại cảm xúc về những trăn trở trong tình yêu, mang lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Bước sang chương Ngày xuân, sân khấu mở đầu bằng interlude tái hiện hành trình của buitruonglinh trong chương trình “Anh trai say hi”, đánh dấu bước chuyển mình của anh từ một nghệ sĩ trẻ sang hình ảnh đa năng hơn trên sân khấu lớn.

Đêm diễn trở nên bùng nổ với sự xuất hiện của các khách mời. RIO mang đến màu sắc lãng mạn trong “Em ơi đừng khóc”, trong khi CONGB xuất hiện với “Bài hát này dành cho riêng mình em” và “Dẫu có đến đâu”. Đặc biệt, tiết mục “Hermosa” với sự góp mặt của full team “Hẻm” gồm CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K và TEZ đã đẩy không khí khán phòng lên cao trào.

Khép lại hành trình bốn chương, buitruonglinh tiếp tục thể hiện khả năng biểu diễn với violin solo trong “Không đau nữa rồi” và “Đường chân trời”, trước khi kết thúc đêm diễn bằng ca khúc “Sớm như vậy”.

buitruonglinh xúc động sau 2 đêm diễn ở Hà Nội

Chia sẻ sau hai đêm diễn tại Hà Nội, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên Linh có một sân khấu của riêng mình ở Thủ đô nên từng khoảnh khắc đều rất đặc biệt. Nếu nhìn lại từ điểm khởi đầu, Linh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đón nhận nhiều yêu thương đến vậy - đặc biệt là từ các bạn Archer. Từ những ngày chỉ viết nhạc và hát bằng cảm xúc, đến hôm nay được nghe khán giả hát lại từng ca khúc của mình - đó là điều Linh thực sự trân quý.”

Sau khi chương trình kết thúc, buitruonglinh vẫn ở lại đến nửa đêm để chụp ảnh, giao lưu cùng từng nhóm khán giả. Live concert “Từng ngày” sẽ tiếp tục với điểm dừng chân tiếp theo tại Đà Nẵng trong khuôn khổ fancon vào tháng 5/2026.