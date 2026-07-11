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Cặp đôi là vợ chồng cả trên phim lẫn ngoài đời, tạo hình mới gây bất ngờ

Thứ Bảy, 08:40, 11/07/2026
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VOV.VN - Thu Trang và Tiến Luật lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng trong "Quý tử vượt giàu". Cả hai gây bất ngờ với hình ảnh sang trọng, nhưng những chi tiết đối lập giữa bối cảnh và tạo hình nhân vật lại khiến khán giả đặt dấu hỏi về thân phận thật của cặp đôi.

Ê-kíp phim "Quý tử vượt giàu" giới thiệu hình ảnh mới của Thu Trang và Tiến Luật, hé lộ diện mạo khác biệt của cặp đôi trong dự án điện ảnh do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện.

Lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng, Thu Trang và Tiến Luật xuất hiện với phong cách sang trọng, thời thượng, khác hẳn hình ảnh giản dị từng gắn với nhiều vai diễn trước đây. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng là hàng loạt chi tiết đối lập giữa giàu và nghèo, khiến thân phận của ông Phát và bà Diệp vẫn là một ẩn số.

cap doi la vo chong ca tren phim lan ngoai doi, tao hinh moi gay bat ngo hinh anh 1
Thu Trang và Tiến Luật lần đầu vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng trong Quý tử vượt giàu

Không gian xuất hiện của hai nhân vật là một căn nhà cũ kỹ với bức tường bạc màu, tủ sách cũ và chiếc quạt máy đã phủ dấu vết thời gian. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấy, ông Phát và bà Diệp lại bước ra từ cánh cửa tủ quần áo trong những bộ trang phục lộng lẫy.

Nếu bà Diệp tự tin diện váy dạ hội lấp lánh cùng nhiều món trang sức, thì ông Phát gây ấn tượng với bộ vest đen lịch lãm và gương mặt điềm tĩnh. Hình ảnh cánh cửa tủ quần áo mở rộng như một lối bước sang cuộc sống giàu sang, kết hợp cùng dòng chữ "Một bước vượt giàu hay làm màu phông bạt?" càng làm dấy lên câu hỏi liệu đây có phải màn đổi đời thực sự hay chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che giấu sự thật.

cap doi la vo chong ca tren phim lan ngoai doi, tao hinh moi gay bat ngo hinh anh 2
Tạo hình của ông Phát và bà Diệp gợi nhiều tò mò về thân phận thật của hai nhân vật

Bên cạnh đó, bộ ảnh thời trang của phim tiếp tục khắc họa một hình ảnh hoàn toàn mới của Thu Trang và Tiến Luật. Cả hai xuất hiện trong những thiết kế mang tinh thần thời trang cao cấp với tông màu trầm, thể hiện hình ảnh một cặp đôi quyền lực, sang trọng nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến của làng giải trí Việt, Thu Trang và Tiến Luật ghi dấu ấn với khán giả không chỉ bằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn bởi sự ăn ý trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Theo ê-kíp, sự đồng điệu được vun đắp qua nhiều năm gắn bó cùng kinh nghiệm diễn xuất của cả hai hứa hẹn mang đến hình ảnh vợ chồng Phát - Diệp chân thực và duyên dáng trên màn ảnh.

cap doi la vo chong ca tren phim lan ngoai doi, tao hinh moi gay bat ngo hinh anh 3

"Quý tử vượt giàu" thuộc thể loại hài, gia đình, xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình "dở khóc dở cười" khi cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý. Bên cạnh các tình huống mang màu sắc giải trí, bộ phim từng bước mở ra góc nhìn về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

Phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Tiến Luật, Hạo Khang và Đình Dương.

"Quý tử vượt giàu" dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11/9/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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