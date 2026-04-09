Cha Eun Woo xác nhận đã đóng thuế 200 tỷ won

Thứ Năm, 09:35, 09/04/2026
VOV.VN - Cha Eun Woo chính thức lên tiếng xin lỗi giữa lúc vướng tranh cãi liên quan đến khoản truy thu thuế lên tới 200 tỷ won (khoảng 200 triệu USD). Trong tuyên bố mới nhất, nam nghệ sĩ xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nhận hoàn toàn trách nhiệm cá nhân.

Ngày 8/4, Cha Eun Woo đăng tải thông báo trên trang cá nhân, bày tỏ sự tiếc nuối trước những lo lắng mà vụ việc gây ra. Anh viết: “Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ và tất cả những ai đã cảm thấy thất vọng, hoang mang vì vấn đề thuế gần đây liên quan đến tôi”.

Nam diễn viên khẳng định đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng và tôn trọng mọi quy trình pháp lý: “Tôi tôn trọng các thủ tục và kết quả từ Cục Thuế Quốc gia. Để tránh thêm hiểu lầm, tôi đã nộp đầy đủ các khoản thuế liên quan”.

cha eun woo xac nhan da dong thue 200 ty won hinh anh 1
Cha Eun Woo khẳng định đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng và tôn trọng mọi quy trình pháp lý

Vụ việc bắt đầu từ nghi vấn xoay quanh một công ty được cho là do mẹ của Cha Eun Woo thành lập. Công ty này bị đặt nghi vấn có sai phạm về thuế, dẫn đến quyết định truy thu khoảng 200 tỷ won từ phía cơ quan chức năng. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động dư luận, kéo theo nhiều tranh luận về tính minh bạch cũng như trách nhiệm liên quan.

Trong tuyên bố, Cha Eun Woo nhấn mạnh rằng anh chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, đồng thời tách biệt vụ việc khỏi gia đình và công ty quản lý.

Anh thẳng thắn thừa nhận: “Nếu có những phần tôi chưa xem xét kỹ lưỡng, thì đó hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không viện lý do thiếu hiểu biết hay đổ lỗi cho người khác”.

Nam nghệ sĩ cho biết công ty liên quan được thành lập trong giai đoạn chuyển hướng sự nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động ổn định hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành đã không được kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến vấn đề hiện tại.

Cha Eun Woo đặc biệt gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, nhất là cộng đồng AROHA của ASTRO. Anh nhấn mạnh sự tin tưởng của người hâm mộ là điều quý giá nhất và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai để tránh lặp lại sai sót tương tự.

Dù đã hoàn tất việc nộp thuế, phản ứng của công chúng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ đánh giá cao sự minh bạch và thái độ chịu trách nhiệm của Cha Eun Woo, trong khi số khác vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về quy mô và bản chất của vụ việc.

Là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của K-pop, sự việc lần này được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Cha Eun Woo. Công chúng hiện đang theo dõi sát sao những ảnh hưởng lâu dài của vụ việc đối với hình ảnh và các hoạt động sắp tới của anh.

Hà Phương/VOV.VN
Cha Eun Woo viết tâm thư xin lỗi giữa lúc bị cáo buộc trốn thuế 20 tỷ won
VOV.VN - Cha Eun Woo, thành viên nhóm nhạc ASTRO và diễn viên sinh năm 1997, đã chính thức lên tiếng trước những tranh cãi liên quan đến cáo buộc trốn thuế lên tới 20 tỷ won. Tối 26/1, nam nghệ sĩ đăng bài xin lỗi trên tài khoản Instagram cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và người hâm mộ.

Mỹ nam Cha Eun Woo Sở hữu tài sản khủng nhờ ca hát và những vai diễn đình đám
VOV.VN - Sở hữu vẻ về ngoại đẹp như tượng tạc, phong cách biểu diễn thu hút, những vai diễn đa dạng và được lòng người hâm mộ, Cha Eun Woo gần như có đủ lợi thế để ngày càng trở nên giàu có hơn.

Mỹ nam "True beauty" Cha Eun Woo "tậu" penthouse xa hoa gần 95 tỷ đồng
VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc cho biết thành viên nhóm Astro vừa mua lại căn penthouse đắt đỏ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Samsung C&T với giá gần 95 tỷ đồng.

