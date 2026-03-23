Chương trình Táo quân sẽ trở lại vào cuối tháng 3?

Thứ Hai, 10:14, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiểu phẩm Táo quân sẽ phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 29/3 trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" nhân kỷ niệm 30 năm VTV3 phát sóng số đầu tiên.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung và NSƯT Quang Thắng chia sẻ hình ảnh tập luyện cùng các nghệ sĩ như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, Vân Dung, Trung Ruồi.... Sự hội ngộ của những gương mặt quen thuộc này làm dấy lên thông tin chương trình Táo quân sắp trở lại với khản giả. 

Trong chương trình Cafe sáng với VTV3 lên sóng sáng nay (23/3), VTV thông báo một tiểu phẩm Táo quân sẽ trở lại trong chương trình kỷ niệm 30 năm VTV3 phát sóng số đầu tiên (31/3/1996 - 31/3/2026). Chương trình mang tên "Cuộc hẹn với tháng 3" sẽ phát sóng vào 20h ngày 29/3/2026 trên VTV3.

chuong trinh tao quan se tro lai vao cuoi thang 3 hinh anh 1
Hình ảnh các nghệ sĩ tập luyện cho tiểu phẩm Táo quân trong chương trình kỷ niệm 30 năm số phát sóng đầu tiên của VTV3.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: "Không chỉ khán giả nhớ chương trình Táo quân, chúng tôi cũng nhớ lắm. Với lần này, chúng tôi có format cũ, biến tấu đi để đem lại niềm vui và hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm".

Sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" không phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới. 

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" - là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức.

Táo quân được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt hơn hai thập kỷ qua, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Chương trình ghi dấu ấn nhờ hình thức hài kịch chính luận, thông qua các nhân vật Táo để phản ánh những vấn đề nổi bật của đời sống xã hội trong năm trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ…

Mai Trang/VOV.VN
