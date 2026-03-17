  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cô bé lai Việt - Đức gây chú ý khi sáng tác ca khúc ở tuổi 11

Thứ Ba, 08:32, 17/03/2026
VOV.VN - Emily Wagner đang trở thành gương mặt nhí nổi bật với nhan sắc lai hai dòng máu Việt - Đức cùng chất giọng được chú ý. Giọng ca này vừa ra mắt ca khúc mới mang tên “Purple town”, đánh dấu bước trưởng thành hơn trong âm nhạc.

Emily Wagner (sinh năm 2015) là tân binh nhí có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam. Cô bé từng gây chú ý khi debut vào năm 2025 với ca khúc đầu tay “Red rose love”, đồng thời nổi bật khi cover nhạc của Taylor Swift. Đáng chú ý, Emily Wagner cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt hiếm hoi đứng chung sân khấu cùng Thomas Anders - thành viên nhóm nhạc Modern Talking - trong chuyến lưu diễn của anh tại Việt Nam vào tháng 10/2025. Đây được xem là cột mốc hiếm hoi mà không nhiều nghệ sĩ Việt, đặc biệt là nghệ sĩ nhí, có cơ hội trải nghiệm.

Emily Wagner cùng Thomas Anders và ca sĩ Kyo York

Ngay từ khi chính thức ra mắt công chúng, Emily Wagner đã gây chú ý với hồ sơ nghệ thuật ấn tượng. Giọng ca nhí có khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Ngoài ca hát, Emily Wagner còn có thể chơi piano, guitar, sáng tác nhạc, đồng thời bộc lộ năng khiếu hội họa và diễn xuất khi mới 11 tuổi.

Bên cạnh âm nhạc, Emily Wagner cũng tham gia các hoạt động thời trang. Cô bé từng trình diễn tại Vietnam Kids Fashion Week 2024 và đảm nhận vai trò vedette cho nhà thiết kế Ivan Trần. Trên sàn diễn, Emily Wagner còn sải bước cùng nhiều người mẫu và hoa hậu của showbiz Việt như Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa.

Mẹ của Emily Wagner là người phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con và tạo điều kiện để cô bé thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Gia đình mong muốn Emily Wagner phát triển toàn diện, có cơ hội khám phá nhiều khả năng trước khi quyết định con đường theo đuổi lâu dài.

Mới đây, Emily Wagner tiếp tục giới thiệu ca khúc “Purple town”. Đây là dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, ca khúc do chính Emily Wagner sáng tác, toàn bộ phần lời được viết bằng tiếng Anh, cho thấy thế mạnh ngoại ngữ cũng như tư duy âm nhạc mang màu sắc quốc tế của giọng ca nhí.

Theo chia sẻ của Emily Wagner, âm nhạc của cô bé chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. “Với Emily, Việt Nam là quê hương, là nơi để viết tiếp ước mơ nghệ thuật. Ở nhà Emily tiếp nhận cả những nét văn hóa Việt Nam và Đức, vẫn giao tiếp tiếng Đức với bố và thường tham gia các hoạt động văn hóa Đức”, Emily Wagner cho biết.

 

Giọng ca nhí cũng bày tỏ sự gắn bó với văn hóa Việt Nam khi lớn lên tại đây. Emily Wagner nói: “Emily cảm nhận mình gần gũi với văn hóa Việt vì sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Điều đó cũng ảnh hưởng đến âm nhạc của mình. Emily bắt đầu đến với nghệ thuật bằng những bài hát dân gian Việt Nam như Lý kéo chài, Về ăn cơm... Emily tự hào trình diễn những bài hát Việt Nam tại các cuộc thi âm nhạc lớn và giành rất nhiều giải thưởng”.

Trong âm nhạc, Emily Wagner cho biết cô bé ngưỡng mộ Taylor Swift. Giọng ca nhí chia sẻ: “Điều đó khiến Emily thấy được âm nhạc gắn kết trong cuộc sống, giúp mình kiên trì với đam mê. Vậy nên, Emily muốn như Taylor Swift sẽ là một nghệ sĩ đa tài”.

Theo gia đình, hoạt động nghệ thuật của Emily Wagner luôn được cân nhắc phù hợp với độ tuổi. Việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong khi nghệ thuật được xem là niềm đam mê và cơ hội để cô bé trải nghiệm, khám phá bản thân. Gia đình cũng cho biết luôn tôn trọng mong muốn của Emily Wagner, không ép buộc con tham gia các hoạt động nghệ thuật nếu cô bé không thực sự yêu thích.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Emily Wagner giọng ca nhí Purple town nghệ sĩ nhí Việt Nam Thomas Anders Modern Talking Taylor Swift Red rose love tài năng nhí lai Việt - Đức showbiz Việt
Tin liên quan

Emily Wagner và bản cover chạm đến trái tim: “Thế giới tặng cho tôi”

VOV.VN - Không lựa chọn những giai điệu sôi động hay ca khúc phô diễn kỹ thuật, Emily Wagner quyết định mở đầu năm mới bằng một bản cover giàu chiều sâu cảm xúc: “Thế giới tặng cho tôi” một ca khúc nổi tiếng của Vương Phi (Faye Wong).

Emily Wagner 10 tuổi tỏa sáng cùng Thomas Anders - Modern Talking
VOV.VN - Đêm nhạc Thomas Anders & Modern Talking diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức. Bên cạnh màn trình diễn của huyền thoại Thomas Anders, sự xuất hiện của Emily Wagner cô bé lai Việt - Đức đã gây ấn tượng với khán giả Việt Nam.

"Emily Wagner" đốn tim khán giả với ca khúc "chữa lành"
VOV.VN - Cover lại bản hit của ngôi sao thế giới Taylor Swift, cô bé Emily Wagner tại TP. HCM dường như muốn nói với mọi người rằng: Hãy chợp mắt một tí, bạn sẽ ổn thôi.

