Cô bé lai Việt - Đức gây chú ý khi sáng tác ca khúc ở tuổi 11

Emily Wagner (sinh năm 2015) là tân binh nhí có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam. Cô bé từng gây chú ý khi debut vào năm 2025 với ca khúc đầu tay “Red rose love”, đồng thời nổi bật khi cover nhạc của Taylor Swift. Đáng chú ý, Emily Wagner cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt hiếm hoi đứng chung sân khấu cùng Thomas Anders - thành viên nhóm nhạc Modern Talking - trong chuyến lưu diễn của anh tại Việt Nam vào tháng 10/2025. Đây được xem là cột mốc hiếm hoi mà không nhiều nghệ sĩ Việt, đặc biệt là nghệ sĩ nhí, có cơ hội trải nghiệm.

Emily Wagner cùng Thomas Anders và ca sĩ Kyo York

Ngay từ khi chính thức ra mắt công chúng, Emily Wagner đã gây chú ý với hồ sơ nghệ thuật ấn tượng. Giọng ca nhí có khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Ngoài ca hát, Emily Wagner còn có thể chơi piano, guitar, sáng tác nhạc, đồng thời bộc lộ năng khiếu hội họa và diễn xuất khi mới 11 tuổi.

Bên cạnh âm nhạc, Emily Wagner cũng tham gia các hoạt động thời trang. Cô bé từng trình diễn tại Vietnam Kids Fashion Week 2024 và đảm nhận vai trò vedette cho nhà thiết kế Ivan Trần. Trên sàn diễn, Emily Wagner còn sải bước cùng nhiều người mẫu và hoa hậu của showbiz Việt như Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa.

Mẹ của Emily Wagner là người phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con và tạo điều kiện để cô bé thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Gia đình mong muốn Emily Wagner phát triển toàn diện, có cơ hội khám phá nhiều khả năng trước khi quyết định con đường theo đuổi lâu dài.

Mới đây, Emily Wagner tiếp tục giới thiệu ca khúc “Purple town”. Đây là dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, ca khúc do chính Emily Wagner sáng tác, toàn bộ phần lời được viết bằng tiếng Anh, cho thấy thế mạnh ngoại ngữ cũng như tư duy âm nhạc mang màu sắc quốc tế của giọng ca nhí.

Theo chia sẻ của Emily Wagner, âm nhạc của cô bé chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. “Với Emily, Việt Nam là quê hương, là nơi để viết tiếp ước mơ nghệ thuật. Ở nhà Emily tiếp nhận cả những nét văn hóa Việt Nam và Đức, vẫn giao tiếp tiếng Đức với bố và thường tham gia các hoạt động văn hóa Đức”, Emily Wagner cho biết.

Giọng ca nhí cũng bày tỏ sự gắn bó với văn hóa Việt Nam khi lớn lên tại đây. Emily Wagner nói: “Emily cảm nhận mình gần gũi với văn hóa Việt vì sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Điều đó cũng ảnh hưởng đến âm nhạc của mình. Emily bắt đầu đến với nghệ thuật bằng những bài hát dân gian Việt Nam như Lý kéo chài, Về ăn cơm... Emily tự hào trình diễn những bài hát Việt Nam tại các cuộc thi âm nhạc lớn và giành rất nhiều giải thưởng”.

Trong âm nhạc, Emily Wagner cho biết cô bé ngưỡng mộ Taylor Swift. Giọng ca nhí chia sẻ: “Điều đó khiến Emily thấy được âm nhạc gắn kết trong cuộc sống, giúp mình kiên trì với đam mê. Vậy nên, Emily muốn như Taylor Swift sẽ là một nghệ sĩ đa tài”.

Theo gia đình, hoạt động nghệ thuật của Emily Wagner luôn được cân nhắc phù hợp với độ tuổi. Việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong khi nghệ thuật được xem là niềm đam mê và cơ hội để cô bé trải nghiệm, khám phá bản thân. Gia đình cũng cho biết luôn tôn trọng mong muốn của Emily Wagner, không ép buộc con tham gia các hoạt động nghệ thuật nếu cô bé không thực sự yêu thích.