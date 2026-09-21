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Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27

Thứ Hai, 15:51, 21/09/2026
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VOV.VN - Presley Gerber, con trai của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, qua đời ở tuổi 27 tại một cơ sở cai nghiện ở Los Angeles. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố.

Presley Gerber, con trai của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, đã qua đời ở tuổi 27.

Theo văn phòng giám định y tế quận Los Angeles, Presley qua đời ngày 20/9 tại một trung tâm cai nghiện. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ.

Thông tin cũng được Allie Jenkins, người đại diện của Cindy Crawford và Rande Gerber, xác nhận. “Gia đình mong muốn được giữ sự riêng tư trong thời gian khó khăn và đau buồn này”, Jenkins cho biết.

con trai sieu mau cindy crawford qua doi o tuoi 27 hinh anh 1
Presley Gerber, con trai của Cindy Crawford và Rande Gerber, đã qua đời tại một trung tâm cai nghiện. Anh hưởng dương 27 tuổi.

Presley là con cả của Cindy Crawford và Rande Gerber, đồng thời là anh trai của người mẫu Kaia Gerber. Những năm gần đây, anh từng công khai chia sẻ về sức khỏe tâm thần cũng như quá trình đối mặt với chứng nghiện và sự phụ thuộc vào thuốc kê đơn.

Sinh năm 1999 tại California, Presley sớm bước chân vào lĩnh vực thời trang. Anh ký hợp đồng với IMG Models khi mới 15 tuổi và lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk vào năm 2016 trong show Resort của Moschino tổ chức tại Los Angeles.

Trong thời gian làm người mẫu, Presley từng hợp tác với nhiều thương hiệu như Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana và Pepsi.

Năm 2019, Presley bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau đó, anh bị kết án ba năm quản chế, phải tham gia chương trình phòng chống lái xe khi say rượu và thực hiện hai ngày phục vụ cộng đồng.

Những năm sau đó, Presley nhiều lần chia sẻ công khai về tình trạng trầm cảm, các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như hành trình hồi phục. Trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 12/2025, sau đó đã bị xóa, anh từng đề cập đến một số loại thuốc chống trầm cảm đang sử dụng để điều trị các cơn hoảng loạn.

con trai sieu mau cindy crawford qua doi o tuoi 27 hinh anh 2
Presley là con cả của Cindy Crawford và Rande Gerber, đồng thời là anh trai của người mẫu Kaia Gerber.

Trong podcast Studio 22 năm 2023, Presley từng nói về tác động của sức khỏe tâm thần đối với cuộc sống của mình.

“Sức khỏe tâm thần là một vấn đề. Nó chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi. Đó là công việc 24/7, và có rất nhiều thứ liên quan đến nó”, anh chia sẻ.

Presley cũng cho biết mong muốn việc kể lại trải nghiệm cá nhân có thể giúp những người khác đang gặp khó khăn tương tự.

“Đó thực sự là điều tôi muốn làm: giúp đỡ mọi người, cho dù bạn đang bị trầm cảm, đang vật lộn với điều gì đó ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể bạn. Ý tôi là nó có thể là bất cứ điều gì, và không có sự phán xét nào cả”, Presley nói.

Ngày 3/7, Cindy Crawford từng đăng một bức ảnh Presley khi còn nhỏ trên mạng xã hội, kèm lời nhắn dành cho con trai: “Mẹ rất tự hào về người đàn ông mà con đã trở thành, nhưng mẹ sẽ luôn nhớ con như cậu bé nhỏ của mẹ! Yêu con”.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue số tháng 9/2026, Kaia Gerber cũng từng đề cập đến cuộc chiến kéo dài nhiều năm của anh trai với chứng nghiện ma túy.

“Khi chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, nó như đè nặng lên tất cả mọi người”, Kaia chia sẻ. Cô cho biết trải nghiệm này cũng ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận trách nhiệm và việc nhờ người khác giúp đỡ.

Presley Gerber qua đời ở tuổi 27, trong bối cảnh anh từng nhiều lần công khai câu chuyện cá nhân về sức khỏe tâm thần, nghiện ngập và quá trình hồi phục. Gia đình hiện đề nghị được giữ sự riêng tư trong thời gian đau buồn.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: The Guardian
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