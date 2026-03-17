Tối 16/3, chương trình Anh trai “say hi” 2025 - A White Valentine Concert chính thức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ dàn Anh trai trong chuỗi tiết mục đa dạng cùng nhiều hoạt động tương tác với khán giả. Lấy cảm hứng từ Valentine trắng, đêm nhạc được xây dựng như một không gian lễ hội nơi âm nhạc, cảm xúc và những lời yêu thương được kết nối, mang đến trải nghiệm concert khác biệt cho khán giả Thủ đô.

Dàn Anh trai khuấy động Mỹ Đình trong concert Valentine đặc biệt

Chủ đề Valentine trắng được thể hiện xuyên suốt trong thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ và các hoạt động tương tác dành cho người xem. Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều món quà mang tinh thần Valentine trắng như gấu bông trắng, socola trắng và kẹo marshmallow để tặng khán giả, góp phần mở rộng trải nghiệm concert vượt ra ngoài phần trình diễn trên sân khấu.

Đêm nhạc mở màn bằng liên khúc “Khát vọng là người Việt”, “Còn gì đẹp hơn” với phần trình diễn của các Anh trai buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B cùng nhiều Anh trai khác. Trên sân khấu, các nghệ sĩ trẻ xuất hiện với lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên điểm nhấn cảm xúc khi những ca khúc mang tinh thần dân tộc vang lên giữa không gian concert. Việc lựa chọn hai ca khúc này để mở màn cũng góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong một chương trình âm nhạc trẻ trung.

Tiếp nối chương trình, loạt ca khúc “Chill guys ngon zai”, “Độc nhất vô nhị”, “Người yêu chưa sinh ra” lần lượt được mang lên sân khấu với phần dàn dựng giàu tính thị giác. Trong tiết mục “Người yêu chưa sinh ra”, chiếc xe mui trần được trang trí hoa trắng và ruy băng xuất hiện trên sân khấu, gợi nhắc không khí Valentine. Các đạo cụ như lúp cô dâu và hoa cưới cũng được các Anh trai tung xuống khán đài, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người hâm mộ.

Không khí concert tiếp tục được đẩy lên cao trào qua chuỗi tiết mục “Ngất ngây con gà tây”, “Ai yêu anh nhất”, “Người như anh xứng đáng cô đơn”, “Hermosa” và phần trình diễn lần đầu tại concert của ca khúc “So good”. Sự đan xen giữa các màu sắc âm nhạc cùng phần dàn dựng sân khấu góp phần giữ nhịp năng lượng xuyên suốt cho đêm diễn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn liên khúc Best 5 gồm “Yêu yêu yêu”, “Thương thương thương”, “Đường chân trời”, “Chờ anh về” và “It’s gon’ be alright”. Trong tiết mục “Yêu yêu yêu” - “Thương thương thương”, Anh trai Sơn.K bất ngờ trao tặng một chiếc nhẫn cho khán giả may mắn. Trong khi đó, tiết mục “Đường chân trời” gây ấn tượng với hiệu ứng piano kết hợp ánh sáng và khói lạnh, tạo nên không gian trình diễn giàu cảm xúc.

Concert cũng ghi nhận sự trở lại của các tiết mục kết hợp cùng khách mời nữ. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện trong hai màn trình diễn “Make up” và “Đa nghi”, ca sĩ Min góp mặt với tiết mục “Hơn là bạn”, trong khi Em xinh 52Hz mang đến phần trình diễn “Em đã chờ anh bao lâu”. Sự kết hợp này mang đến thêm nhiều màu sắc âm nhạc cho chương trình, từ pop, R&B đến dance.

Riêng tiết mục “Sớm muộn thì” với sự góp mặt của Em xinh Lamoon trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khi đông đảo khán giả cùng hòa giọng trong phần điệp khúc quen thuộc, tạo nên bầu không khí sôi động tại sân vận động.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, concert còn mở rộng trải nghiệm cho khán giả thông qua nhiều hoạt động tương tác. “White Valentine - bức tường hồi đáp” là nơi người tham dự có thể gửi gắm và lưu giữ những lời nhắn yêu thương trong không khí Valentine. Hoạt động nhanh chóng thu hút đông đảo sự tham gia của khán giả.

Chương trình cũng mang đến nhiều hoạt động khác như Dance Pastel, nơi các cặp Anh trai lần lượt bước ra sân khấu thể hiện vũ đạo trên nền nhạc bất kỳ trong vòng một phút. Kết quả được quyết định bằng mức độ cổ vũ trực tiếp từ khán đài, với chiến thắng thuộc về Anh trai CONGB và Anh trai Đỗ Nam Sơn. Bên cạnh đó, giải thưởng Best rehearsal outfit cũng được công bố với phần chiến thắng thuộc về team Vườn sao sao gồm các Anh trai buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K và TEZ.

Ở phần cuối chương trình, ca khúc “Forever say hi” vang lên như lời chào khép lại đêm nhạc. Trên sân khấu, 30 Anh trai cùng hòa giọng trong những câu hát quen thuộc, trong khi khán giả dưới khán đài đồng loạt hát theo. Những tờ giấy hình ngôi sao trắng in logo chương trình và chữ ký của các Anh trai được thổi bay khắp không gian, tạo nên khoảnh khắc kết thúc giàu cảm xúc cho concert.

Anh trai “say hi” 2025 là chương trình âm nhạc thực tế phát sóng lần đầu vào ngày 20/9, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Sau 13 tập phát sóng, chương trình ghi nhận hơn 23 tỷ lượt nghe và xem trên các nền tảng, đồng thời nhiều sản phẩm âm nhạc của chương trình liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng Daily Top Artists Vietnam trên Spotify.