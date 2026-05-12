Dàn sao gen Z của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” tái xuất màn ảnh rộng

“Bò sữa bay” lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Tại đây, một loại sữa công thức lạ đang được nghiên cứu với kỳ vọng mang về khoản lợi nhuận lớn cho nông trường. Song song với đó là những câu chuyện tình cảm nhiều tréo ngoe giữa các nhân vật, cùng các mâu thuẫn về địa vị và toan tính cá nhân.

Ê-kíp “Bò sữa bay” vừa tung ra ba teaser poster cùng teaser trailer đầu tiên của phim. Mỗi poster hé lộ một lát cắt khác nhau về câu chuyện và mối quan hệ giữa các nhân vật.

Poster đầu tiên ghi lại khoảnh khắc lãng mạn giữa nhân vật Trâu và San giữa thảo nguyên. Trong khi đó, poster thứ hai quy tụ đầy đủ dàn nhân vật với tông màu xanh - xám chủ đạo. Các nhân vật do Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng và Tiểu Vy thể hiện xuất hiện ở vị trí trung tâm, hé lộ vai trò quan trọng trong mạch truyện.

Poster thứ ba tập trung vào nhân vật của Võ Điền Gia Huy với tạo hình gương mặt bầm tím cùng nụ cười nhiều ẩn ý. Sau nhiều vai diễn gai góc trước đó, nam diễn viên tiếp tục mang đến hình tượng mới trong dự án lần này.

Cùng với teaser poster, teaser trailer của “Bò sữa bay” cũng hé lộ nhịp phim nhanh, nhiều tình huống bất ngờ và loạt lời thoại hài hước. Bối cảnh núi rừng Tây Bắc được phủ màu sắc mới lạ, kết hợp các yếu tố tình cảm, gia đình, hài hước và kịch tính.

Dự án được phát triển từ phim ngắn “Tàn sữa”, từng lọt top 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi “Phim ngắn CJ 2024”. Trước khi hoàn thiện để phát hành tại Việt Nam, “Bò sữa bay” đã giành giải Dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2025.

Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào Chợ dự án châu Á 2025 của Liên hoan phim quốc tế Busan, đồng thời nhận giải thưởng Kantana Award - Picture trị giá 25.000 USD. Theo ê-kíp, dù chưa phát hành trong nước nhưng tác phẩm đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đơn vị phát hành quốc tế.

Một trong những gương mặt đáng chú ý của phim là Nguyễn Hùng. Sau phim ngắn “Đàn cá gỗ” cùng các dự án “Mưa đỏ”, “Cám ơn người đã thức cùng tôi”, nam ca sĩ - nhạc sĩ lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh. Trong phim, anh vào vai Trâu - nhân vật được giới thiệu có tính cách đa diện và phức tạp hơn các vai diễn trước đây.

Bên cạnh Nguyễn Hùng, diễn viên Huy Tít (Trần Gia Huy) - gương mặt từng được chú ý qua “Mưa đỏ” và “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” - cũng xuất hiện với hình tượng mới.

Dự án còn đánh dấu màn tái hợp của Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh sau phim “Thưa mẹ con đi” năm 2019. Hai nhân vật của họ hiện vẫn được ê-kíp giữ kín thông tin.

“Bò sữa bay” là phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trước đó, anh từng gây chú ý với “Khu rừng của Páo” và “Đàn cá gỗ”. Đồng hành cùng đạo diễn là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi - người đứng sau các phim “Mai” và “Nhà bà Nữ”.

“Bò sữa bay” sẽ ra rạp vào ngày 6/11/2026.