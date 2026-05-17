Danh tính diễn viên mới nhất thử vai James Bond gây bất ngờ

Theo nguồn tin này, Tom Francis hiện là một trong nhiều gương mặt đang được cân nhắc trong cuộc tìm kiếm James Bond mới do chuyên gia tuyển vai Nina Gold giám sát. Đại diện của nam diễn viên và Amazon MGM Studios – đơn vị sản xuất loạt phim Bond – đều từ chối bình luận về thông tin thử vai.

Tom Francis năm nay 26 tuổi, chủ yếu được biết đến qua các vai diễn sân khấu hơn là điện ảnh. Anh gây chú ý khi tham gia phiên bản “Sunset Boulevard” do đạo diễn Jamie Lloyd dàn dựng, đóng cùng Nicole Scherzinger. Vai diễn này giúp Tom Francis giành giải Olivier và nhận đề cử Tony, trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của sân khấu Anh.

Một trong những khoảnh khắc khiến tên tuổi Tom Francis lan rộng là màn trình diễn ca khúc chủ đề của “Sunset Boulevard” trên đường phố khu nhà hát ở New York. Máy quay theo chân nam diễn viên vừa đi bộ vừa biểu diễn giữa phố đông người, tạo nên phân cảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành điểm nhấn của vở nhạc kịch.

Dù được đánh giá cao trên sân khấu, Tom Francis lại chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh. Anh từng xuất hiện với vai nhỏ trong “Jay Kelly”, bộ phim mới của George Clooney. Sắp tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong “The Mosquito Bowl” của đạo diễn Peter Berg, đóng cùng Nicholas Galitzine và Bill Skarsgård.

Ngoài điện ảnh, Tom Francis cũng vừa có màn ra mắt truyền hình trong mùa cuối của series “You” trên Netflix. Tuy nhiên, phần lớn sự nghiệp của anh đến nay vẫn gắn với sân khấu kịch và nhạc kịch.

Bên cạnh Tom Francis, nhiều cái tên khác cũng được truyền thông quốc tế nhắc tới trong cuộc đua trở thành James Bond mới. Trong đó có Jacob Elordi – ngôi sao của “Euphoria” và “Frankenstein”, Aaron Taylor-Johnson của “Nocturnal Animals”, hay Callum Turner, người sắp đóng cùng Monica Barbaro trong “One Night Only”.

Một nguồn tin nội bộ cũng từng đề cập đến Cosmo Jarvis của “Shōgun” như một ứng viên tiềm năng cho vai 007. Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên đã phủ nhận thông tin này và khẳng định Cosmo Jarvis không tham gia thử vai James Bond.

Sau khi Daniel Craig chia tay thương hiệu phim điệp viên nổi tiếng sau “No Time to Die”, việc tìm kiếm gương mặt kế nhiệm vai James Bond luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên đến nay, phía Amazon MGM Studios vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về diễn viên sẽ đảm nhận vai 007 tiếp theo.

Việc Tom Francis được cho là tham gia thử vai cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nam diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm với các bom tấn hành động. Dù vậy, với lợi thế ngoại hình, chất giọng Anh đặc trưng cùng sức hút từ sân khấu, anh vẫn trở thành cái tên được chú ý trong cuộc tìm kiếm James Bond mới của Hollywood.