中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh tính diễn viên mới nhất thử vai James Bond gây bất ngờ

Chủ Nhật, 10:32, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tom Francis, nam diễn viên người Anh nổi lên từ vở nhạc kịch “Sunset Boulevard”, được cho là đã tham gia thử vai cho nhân vật James Bond tiếp theo. Thông tin được Variety đăng tải, dẫn lời một nguồn tin thân cận với quá trình tuyển chọn diễn viên cho vai 007.

Theo nguồn tin này, Tom Francis hiện là một trong nhiều gương mặt đang được cân nhắc trong cuộc tìm kiếm James Bond mới do chuyên gia tuyển vai Nina Gold giám sát. Đại diện của nam diễn viên và Amazon MGM Studios – đơn vị sản xuất loạt phim Bond – đều từ chối bình luận về thông tin thử vai.

Tom Francis năm nay 26 tuổi, chủ yếu được biết đến qua các vai diễn sân khấu hơn là điện ảnh. Anh gây chú ý khi tham gia phiên bản “Sunset Boulevard” do đạo diễn Jamie Lloyd dàn dựng, đóng cùng Nicole Scherzinger. Vai diễn này giúp Tom Francis giành giải Olivier và nhận đề cử Tony, trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của sân khấu Anh.

danh tinh dien vien moi nhat thu vai james bond gay bat ngo hinh anh 1
Tom Francis hiện là một trong nhiều gương mặt đang được cân nhắc trong cuộc tìm kiếm James Bond mới

Một trong những khoảnh khắc khiến tên tuổi Tom Francis lan rộng là màn trình diễn ca khúc chủ đề của “Sunset Boulevard” trên đường phố khu nhà hát ở New York. Máy quay theo chân nam diễn viên vừa đi bộ vừa biểu diễn giữa phố đông người, tạo nên phân cảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành điểm nhấn của vở nhạc kịch.

Dù được đánh giá cao trên sân khấu, Tom Francis lại chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh. Anh từng xuất hiện với vai nhỏ trong “Jay Kelly”, bộ phim mới của George Clooney. Sắp tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong “The Mosquito Bowl” của đạo diễn Peter Berg, đóng cùng Nicholas Galitzine và Bill Skarsgård.

Ngoài điện ảnh, Tom Francis cũng vừa có màn ra mắt truyền hình trong mùa cuối của series “You” trên Netflix. Tuy nhiên, phần lớn sự nghiệp của anh đến nay vẫn gắn với sân khấu kịch và nhạc kịch.

Bên cạnh Tom Francis, nhiều cái tên khác cũng được truyền thông quốc tế nhắc tới trong cuộc đua trở thành James Bond mới. Trong đó có Jacob Elordi – ngôi sao của “Euphoria” và “Frankenstein”, Aaron Taylor-Johnson của “Nocturnal Animals”, hay Callum Turner, người sắp đóng cùng Monica Barbaro trong “One Night Only”.

Một nguồn tin nội bộ cũng từng đề cập đến Cosmo Jarvis của “Shōgun” như một ứng viên tiềm năng cho vai 007. Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên đã phủ nhận thông tin này và khẳng định Cosmo Jarvis không tham gia thử vai James Bond.

Sau khi Daniel Craig chia tay thương hiệu phim điệp viên nổi tiếng sau “No Time to Die”, việc tìm kiếm gương mặt kế nhiệm vai James Bond luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên đến nay, phía Amazon MGM Studios vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về diễn viên sẽ đảm nhận vai 007 tiếp theo.

Việc Tom Francis được cho là tham gia thử vai cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nam diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm với các bom tấn hành động. Dù vậy, với lợi thế ngoại hình, chất giọng Anh đặc trưng cùng sức hút từ sân khấu, anh vẫn trở thành cái tên được chú ý trong cuộc tìm kiếm James Bond mới của Hollywood.

images.jpg

Những vai diễn của Pierce Brosnan rũ bỏ lớp áo James Bond

VOV.VN - Khi nhắc đến Pierce Brosnan, thường gắn với hình ảnh điệp viên hào hoa trong bộ vest đen, gọi món martini “lắc, không khuấy” – biểu tượng của James Bond. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên người Ireland còn phong phú hơn thế rất nhiều, với loạt vai diễn ấn tượng ở nhiều thể loại.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Tom Francis James Bond 007 mới thử vai James Bond Sunset Boulevard Amazon MGM Studios Nina Gold Daniel Craig Jacob Elordi Aaron Taylor-Johnson
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những dấu ấn trong sự nghiệp của Robbie Coltrane: Từ "James Bond" đến "Harry Potter"
Những dấu ấn trong sự nghiệp của Robbie Coltrane: Từ "James Bond" đến "Harry Potter"

VOV.VN - Từ những vai diễn đầu tiên trong "Alfresco" cho đến sê-ri "Cracker" và vai Hagrid trong loạt phim "Harry Potter", đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của diễn viên Robbie Coltrane (1950 – 2022).

Những dấu ấn trong sự nghiệp của Robbie Coltrane: Từ "James Bond" đến "Harry Potter"

Những dấu ấn trong sự nghiệp của Robbie Coltrane: Từ "James Bond" đến "Harry Potter"

VOV.VN - Từ những vai diễn đầu tiên trong "Alfresco" cho đến sê-ri "Cracker" và vai Hagrid trong loạt phim "Harry Potter", đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của diễn viên Robbie Coltrane (1950 – 2022).

Những sự thật thú vị về "James Bond" Daniel Craig
Những sự thật thú vị về "James Bond" Daniel Craig

VOV.VN - James Bond là một trong những vai diễn đáng mơ ước của bất kỳ nam diễn viên nào, nhưng Craig từng chia sẻ rằng, anh đã do dự khi chấp nhận thử thách này. Anh nói: "Tôi không muốn làm điều đó".

Những sự thật thú vị về "James Bond" Daniel Craig

Những sự thật thú vị về "James Bond" Daniel Craig

VOV.VN - James Bond là một trong những vai diễn đáng mơ ước của bất kỳ nam diễn viên nào, nhưng Craig từng chia sẻ rằng, anh đã do dự khi chấp nhận thử thách này. Anh nói: "Tôi không muốn làm điều đó".

BTS hoá điệp viên James Bond lịch lãm, quyến rũ trên sân khấu Grammy
BTS hoá điệp viên James Bond lịch lãm, quyến rũ trên sân khấu Grammy

VOV.VN - Dù không giành được giải thưởng Grammy nhưng BTS "đốt cháy" sân khấu Grammy với màn trình diễn ấn tượng khi vào vai các điệp viên lịch lãm, quyến rũ.

BTS hoá điệp viên James Bond lịch lãm, quyến rũ trên sân khấu Grammy

BTS hoá điệp viên James Bond lịch lãm, quyến rũ trên sân khấu Grammy

VOV.VN - Dù không giành được giải thưởng Grammy nhưng BTS "đốt cháy" sân khấu Grammy với màn trình diễn ấn tượng khi vào vai các điệp viên lịch lãm, quyến rũ.

Điểm lại những siêu xe kinh điển từng xuất hiện trong thương hiệu James Bond
Điểm lại những siêu xe kinh điển từng xuất hiện trong thương hiệu James Bond

VOV.VN - 27 bộ phim 007 đã tạo nên cả một bộ sưu tập xe hơi đồ sộ trên màn ảnh. Từ những xe sang cổ điển không bao giờ lỗi mốt cho đến các thiết kế khác thường, ô tô là một phần không thể tách rời đối với thương hiệu James Bond.

Điểm lại những siêu xe kinh điển từng xuất hiện trong thương hiệu James Bond

Điểm lại những siêu xe kinh điển từng xuất hiện trong thương hiệu James Bond

VOV.VN - 27 bộ phim 007 đã tạo nên cả một bộ sưu tập xe hơi đồ sộ trên màn ảnh. Từ những xe sang cổ điển không bao giờ lỗi mốt cho đến các thiết kế khác thường, ô tô là một phần không thể tách rời đối với thương hiệu James Bond.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt