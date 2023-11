Diệu Nhi khoe giọng hát tại Chị Đẹp Đạp Gió sau những lần bị khán giả hoài nghi

Tập 2 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 vừa lên sóng vào tối 4/11. Nếu ở tập 1, khán giả được chứng khiến màn hội ngộ 30 thú vị của 30 Chị Đẹp và 5 màn trình diễn cá nhân đầu tiên thì ở tập 2, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 tiếp tục mang đến 14 tiết mục trình diễn cá nhân của 14 Chị Đẹp, bao gồm: Trang Pháp, Thanh Ngọc, Phương Vy, Giang Hồng Ngọc, Đoan Trang, MLee, Diệu Nhi, Tú Vi, Hoàng Oanh, Thái Trinh, Hương Ly, Hồng Nhung, Lynk Lee, Vân Hugo.

Chị Đẹp Trang Pháp là người mở màn những phần trình diễn cá nhân ở tập 2 của chương trình. Cô chọn thể hiện bản mashup hai ca khúc do bản thân tự sáng tác mang tên Chỉ Là – Down for bad for love. Trước khi lên sân khấu, Trang Pháp cảm thấy rất hồi hộp và vội xin “vía” các Chị Đẹp như Lệ Quyên, Thanh Ngọc để hát hay. Không chỉ thể hiện tài năng vũ đạo ấn tượng trên sân khấu, Trang Pháp còn chiếm cảm tình người xem với màn thể hiện tài năng đánh piano. Chia sẻ về màn dàn dựng độc đáo này, giọng ca sinh năm 1988 tiết lộ đây là cây đàn ba mẹ mùa tặng cô vào năm 2000, là cây đàn piano đầu tiên và duy nhất mà cô có ở thời điểm hiện tại.

Trang Pháp là người mở màn những phần trình diễn cá nhân ở tập 2 của chương trình.

Tổng số điểm mà Trang Pháp nhận được từ ban cố vấn là 88. Trong lúc trò chuyện cùng ban cố vấn, đạo diễn Trần Thành Trung không ngớt lời khen tặng cho nữ ca sĩ, nhạc sĩ đa tài này. Bộ 3 ban cố vấn đề đồng ý, Trang Pháp có thể “cân” mọi vai trò trong một nhóm nhạc. Về phía cô, Trang Pháp mong muốn có thể về nhóm biểu diễn để thể hiện khả năng ca hát lẫn nhảy múa.

Đến với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 với tâm thế trải nghiệm những điều mới, Giang Hồng Ngọc quyết tâm chơi hết mình. Ở phần trình diễn cá nhân, nữ ca sĩ chọn ca khúc “Sợ” cho Châu Đăng Khoa sáng tác. Qua ca khúc “Sợ”, Giang Hồng Ngọc khoe trọn giọng hát nội lực và màu giọng đẹp, nhiều cảm xúc. Những nốt cao của “cô gái quán quân nhiều cuộc thi” khiến mọi người nổi “da gà”. Tổng số điểm của cô là 85.

Qua ca khúc “Sợ”, Giang Hồng Ngọc khoe trọn giọng hát nội lực và màu giọng đẹp, nhiều cảm xúc.

“Em cứ cảm giác đây như lần đầu tiên em thi. Người ta hay nói em là một cô gái rất thích đi thi, em thừa nhận em thích đi thi thật. Em luôn muốn thông qua những cuộc thi mình hoàn thiện bản thân, cố gắng và luôn biết rằng mình phải trau dồi nhiều hơn” – Giang Hồng Ngọc chia sẻ với ban cố vấn. Bình luận về tiết mục đầy ấn tượng của Giang Hồng Ngọc, Denis Đặng không khỏi xúc động và thán phục vì chiếc váy quá đẹp.

Trên sân khấu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, MLee khiến khán giả nể phục khi vừa hát, rap và thể hiện vũ đạo. Cô chọn làm mới bản hit cũ “Cá cắn câu” và nhận được tổng số điểm 80 từ ban cố vấn. Màn trình diễn của MLee chiêu đãi cho khán giả một bữa tiệc thị giác ấn tượng với hiệu ứng led đẹp mắt, mang nhiều yếu tố văn hoá Việt Nam. Bên cạnh những lời khen có cánh về trang phục, khả năng trình diễn, đạo diễn Trần Thanh Trung hy vọng MLee sẽ cải thiện hơn về giọng hát. Trần Thành Trung nói nữ ca sĩ lai Pháp phù hợp ở nhóm vũ đạo.

Màn trình diễn của MLee chiêu đãi cho khán giả một bữa tiệc thị giác ấn tượng với hiệu ứng led đẹp mắt, mang nhiều yếu tố văn hoá Việt Nam.

Là Chị Đẹp có 30 năm kinh nghiệm trong nghề, Thanh Ngọc không hề có sự xa cách đồng nghiệp mà cô luôn vui vẻ, thể hiện sự hài hước khi trò chuyện. Cô tự nhận xét bản thân hát cũng được và nhảy cũng dẻo dai. Với bà mẹ một con, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 như một trại hè để cô học hỏi và cho khán giả biết Thanh Ngọc dã trở lại đường đua âm nhạc.

Ca khúc mà Thanh Ngọc chọn lựa để chinh phục ban cố vấn và 29 Chị Đẹp còn lại chính là “Vào đời”, sáng tác của Đỗ Đình Phúc. Khác với Thanh Ngọc dịu dàng và hát những bài tình ca sau khi hoạt động solo, Thanh Ngọc của Vào đời như sống lại tuổi 20 thời hoạt động nhóm nhạc Mắt Ngọc. Cô khuấy động không khí bằng giọng ca tươi vui, nội lực và những động tác vũ đạo đẹp mắt, thú vị và nhận về số điểm 86.

Với bà mẹ một con, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 như một trại hè để cô học hỏi và cho khán giả biết Thanh Ngọc dã trở lại đường đua âm nhạc.

Ngược lại với suy nghĩ của hầu hết khán giả, Diệu Nhi chọn tiết mục hát mà không hề kết hợp với vũ đạo. Cô chọn bản hit “Chìm sâu” của Nghiêm Vũ Hoàng Long - Trần Chí Trung, ca khúc này do Anh Tú gợi ý cho cô. Đặc biệt, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã hỗ trợ sao phim Chiến dịch chống Ế luyện giọng, chỉ cô cách hát để truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua ca từ. Lời rap trong phần trình diễn của cô do Lăng LD chắp bút, giọng nam hát đầu bài là của Wren Evan. Trước khi lên sân khấu, Diệu Nhi thẳng thắn tuyên bố không bầu chọn cho bất kỳ Chị Đẹp ứng cử trưởng nhóm nào vì khát khao quyền trưởng nhóm. Kết quả dành cho cô là 78 điểm.

Diệu Nhi chọn tiết mục hát mà không hề kết hợp với vũ đạo.

“Đây là sân khấu hát solo đầu tiên của em, ra mắt làm ca sĩ hay không thì phải xem hiệu ứng sau bài hát này. Nếu mà hiệu ứng tốt thì em sẽ đi làm ca sĩ” - Diệu Nhi hài hước khi trò chuyện cùng với ban cố vấn. Trần Thành Trung thẳng thắn nhận xét, giọng hát không phải vũ khí lợi hại nhất của Diệu Nhi. Tuy nhiên cô đã dũng cảm đứng trên sân khấu hát. Vì vậy, Diệu Nhi xứng đáng được ủng hộ. Thế nhưng ban cố vấn đồng thuận khả năng làm nhóm trưởng của Diệu Nhi hiện tại vẫn chưa đủ.

Đến với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Hồng Nhung chọn ca khúc Fly Me To The Moon (In other words), khoe trọn chất giọng khỏe khoắn và màu giọng đặc trưng làm nên tên tuổi của cô. “Đối với tôi, điều hay hơn cả ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là mọi người sẽ dấn thân vào những vùng không an toàn của mình. Bây giờ, hãy nghĩ rằng những thử thách ở phía trước đều là thế mạnh của bản thân mình” - Hồng Nhung nói trước giờ G trình diễn tiết mục cá nhân.

Hồng Nhung chọn ca khúc Fly Me To The Moon, khoe trọn chất giọng khỏe khoắn và màu giọng đặc trưng làm nên tên tuổi của cô.

Lúc nhận điểm số, Hồng Nhung ngạc nhiên vì bản thân bị chấm điểm. “Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy” – cô nói trên sân khấu. Tổng số điểm mà ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội nhận được là 88 điểm

Nói về Hồng Nhung, Trần Thành Trung chia sẻ: “Chị vẫn rất là năng lượng như ngày nào, chị là người chịu khó làm mới bản thân khi cover những bài hát của giới trẻ mà không ngại so sánh. Cũng như đầu tư những màn trình diễn công phu. Vì vậy chị đã là thần tượng của bao nhiêu thế hệ, em muốn chị hãy duy trì và phát huy nó để tiếp tục là thanh xuân, thần tượng của những bạn trẻ”. Đáp lại lời của Trần Thành Trung, Hồng Nhung nói: “Cái em muốn cũng là cái chị đang muốn”. Cạnh đó, Hồng Nhung nói vui khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng để làm những điều chưa làm và hội ngộ với 29 chị, em đồng nghiệp.

Kết thúc tập 2, Chị Đẹp Trang Pháp và Hồng Nhung vươn lên top dẫn đầu với số điểm ngang bằng Thu Phương, Lệ Quyên. Trong tập tiếp 3 được phát sóng vào ngày 11/11 vào lúc 21h15 trên VTV3, 21h45 trên kênh Youtube YeaH1 Show sẽ là những màn trình diễn cá nhân còn lại của 11 Chị Đẹp.