Dương Hoàng Yến gây bão khi chơi đàn đá cực nghệ dù chỉ tập đúng 1 ngày

Thứ Hai, 10:30, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dương Hoàng Yến tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi chơi đàn đá đầy mượt mà trong tiết mục “Cô gái vót chông” tại concert Sao nhập ngũ Day 2. Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ cô chỉ có ít ngày làm quen với nhạc cụ truyền thống này trước đêm diễn.

Đoạn clip Dương Hoàng Yến chơi đàn đá đầy mượt mà cùng giọng hát live véo von trong tiết mục “Cô gái vót chông” tại concert Sao nhập ngũ Day 2 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận và bàn tán sôi nổi quanh chủ đề: “Không biết còn nhạc cụ gì mà Dương Hoàng Yến không chơi được?”, bởi trước đó nữ ca sĩ đã gây ấn tượng khi chơi thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn hạc, kèn melodica, sáo, trống, piano…

Dương Hoàng Yến chơi đàn đá tại concert Sao nhập ngũ

Điều khiến khán giả càng khâm phục là theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ý tưởng đưa đàn đá vào tiết mục chỉ nảy ra vài ngày trước concert và cô cũng chưa từng học nhạc cụ này trước đó. Dương Hoàng Yến cho biết: “Sau khi nhận được bản phối mới từ giám đốc âm nhạc DTAP vài ngày trước đêm diễn, Yến chợt lóe ra ý tưởng mang đàn đá vào tiết mục “Cô gái vót chông” và mạnh dạn đề xuất với đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng các em DTAP. Vì quá yêu âm thanh rất đặc biệt của đàn đá - một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Việt Nam - nên Yến thật sự mong có thể mang nhạc cụ này lên sân khấu lớn để nhiều khán giả được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống theo cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ”.

Trước đó vài ngày tại TP.HCM, nữ ca sĩ chỉ kịp tập thử một buổi với một bộ đàn đá khác có kích thước lớn hơn. Khi ra Hà Nội biểu diễn, cô lại phải làm quen với một loại đàn khác nên gần như phải tập lại từ đầu trong buổi tổng duyệt trước concert một ngày.

“Thật sự vừa áp lực vừa hồi hộp, nhưng nhìn mọi người yêu thích tiết mục và dành sự quan tâm cho đàn đá khiến Yến cảm thấy mọi cố gắng đều rất xứng đáng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Câu chuyện của Dương Hoàng Yến cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại màn trình diễn ấn tượng của cô tại chương trình Chị đẹp đạp gió. Khi đó, nữ ca sĩ gây chú ý với tiết mục “Cầu vồng lấp lánh” nhờ khả năng chơi kèn melodica điêu luyện, đồng thời ghi dấu với phần trình diễn đàn hạc trong ca khúc “Từ chối nhẹ nhàng thôi”. Theo tiết lộ, cô chỉ có 5 ngày để học loại nhạc cụ được xem là một trong những nhạc cụ khó nhất thế giới này.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: đàn đá Sao nhập ngũ Day 2 Cô gái vót chông DTAP Cao Trung Hiếu Chị đẹp đạp gió đàn hạc kèn melodica nhạc cụ truyền thống Việt Nam
Sao Việt 27/3: Dương Hoàng Yến bức xúc vì bị đồn qua đời

VOV.VN - Sao Việt 27/3: Dương Hoàng Yến bức xúc khi một fanpage đăng hình ảnh của cô kèm chú thích "Khán giả cả nước chia buồn với Dương Hoàng Yến, tạm biệt chị". Ngay lập tức, cô lên tiếng khẳng định mình chỉ bị liệt dây thần kinh và hiện sức khỏe đã ổn định.

Dương Hoàng Yến sốc khi phát hiện bị liệt mặt ngay tại trường quay

VOV.VN - Tối 20/3, ca sĩ Dương Hoàng Yến chia sẻ cô vừa trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, sau khi phát hiện gương mặt có biểu hiện bất thường trong lúc ghi hình talkshow.

Dương Hoàng Yến hát nhạc do AI sáng tác tại Lễ hội Hoa Ban 2025

VOV.VN - Ca khúc "Miền hoa ban ngày mới" là sản phẩm của AI do bạn trẻ Vi Hoàng Anh vận hành trong khoảng nửa tháng. Sau đó, nhạc sĩ Dương Trường Giang và đạo diễn Việt Đặng đã chỉnh sửa và hoàn thiện để đưa lên sân khấu như một phép thử về tiềm năng của AI trong sáng tác nhạc.

