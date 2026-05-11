Dương Hoàng Yến gây bão khi chơi đàn đá cực nghệ dù chỉ tập đúng 1 ngày

Đoạn clip Dương Hoàng Yến chơi đàn đá đầy mượt mà cùng giọng hát live véo von trong tiết mục “Cô gái vót chông” tại concert Sao nhập ngũ Day 2 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận và bàn tán sôi nổi quanh chủ đề: “Không biết còn nhạc cụ gì mà Dương Hoàng Yến không chơi được?”, bởi trước đó nữ ca sĩ đã gây ấn tượng khi chơi thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn hạc, kèn melodica, sáo, trống, piano…

Điều khiến khán giả càng khâm phục là theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ý tưởng đưa đàn đá vào tiết mục chỉ nảy ra vài ngày trước concert và cô cũng chưa từng học nhạc cụ này trước đó. Dương Hoàng Yến cho biết: “Sau khi nhận được bản phối mới từ giám đốc âm nhạc DTAP vài ngày trước đêm diễn, Yến chợt lóe ra ý tưởng mang đàn đá vào tiết mục “Cô gái vót chông” và mạnh dạn đề xuất với đạo diễn Cao Trung Hiếu cùng các em DTAP. Vì quá yêu âm thanh rất đặc biệt của đàn đá - một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Việt Nam - nên Yến thật sự mong có thể mang nhạc cụ này lên sân khấu lớn để nhiều khán giả được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống theo cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ”.

Trước đó vài ngày tại TP.HCM, nữ ca sĩ chỉ kịp tập thử một buổi với một bộ đàn đá khác có kích thước lớn hơn. Khi ra Hà Nội biểu diễn, cô lại phải làm quen với một loại đàn khác nên gần như phải tập lại từ đầu trong buổi tổng duyệt trước concert một ngày.

“Thật sự vừa áp lực vừa hồi hộp, nhưng nhìn mọi người yêu thích tiết mục và dành sự quan tâm cho đàn đá khiến Yến cảm thấy mọi cố gắng đều rất xứng đáng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Câu chuyện của Dương Hoàng Yến cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại màn trình diễn ấn tượng của cô tại chương trình Chị đẹp đạp gió. Khi đó, nữ ca sĩ gây chú ý với tiết mục “Cầu vồng lấp lánh” nhờ khả năng chơi kèn melodica điêu luyện, đồng thời ghi dấu với phần trình diễn đàn hạc trong ca khúc “Từ chối nhẹ nhàng thôi”. Theo tiết lộ, cô chỉ có 5 ngày để học loại nhạc cụ được xem là một trong những nhạc cụ khó nhất thế giới này.