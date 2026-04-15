中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dương Trần Nghĩa và lựa chọn bất ngờ: Dừng solo để lập ban nhạc Rock

Thứ Tư, 16:30, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ khẳng định tên tuổi với tư cách ca sĩ độc lập, Dương Trần Nghĩa gây bất ngờ khi quyết định dừng sự nghiệp solo để trở thành "mảnh ghép" trong Picker Band.

Chiều 15/4, tại Hà Nội, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cùng các cộng sự đã chính thức ra mắt Picker Band và EP đầu tay mang tên "Lạc mất bản đồ". Đây là bước ngoặt quan trọng của giọng ca "The Voice 2012" khi anh quyết định gác lại sự nghiệp solo để gắn bó với mô hình ban nhạc thực thụ (Authentic Band).

Dương Trần Nghĩa dừng hát solo để thành lập ban nhạc Rock
Sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc kể từ khi gây ấn tượng tại chương trình Giọng hát Việt 2012, Dương Trần Nghĩa đã xác lập một lối đi mới trong sự nghiệp. Thay vì tiếp tục con đường ca sĩ độc lập vốn đã định hình được tên tuổi, anh lựa chọn trở thành một mảnh ghép trong đội hình 6 người của Picker Band.

Chia sẻ về sự thay đổi này, phía ban nhạc cho biết đây không phải là một dự án ngắn hạn mà là sự tụ hội của những cá tính âm nhạc độc lập. Đối với Dương Trần Nghĩa, việc đứng trong một ban nhạc giúp anh tìm thấy sự cộng hưởng về cảm xúc và trải nghiệm sống của những người đàn ông trưởng thành – điều mà một ca sĩ solo khó có thể tự mình truyền tải hết.

Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc ưu tiên các nhóm nhạc trình diễn, Picker Band kiên trì theo đuổi mô hình Authentic Band – nơi mỗi thành viên đều là những nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ.

Đội hình của nhóm gồm 6 thành viên với sự dẫn dắt của Leader/Drummer Hùng Cường. Anh là người trực tiếp lựa chọn từng thành viên dựa trên cả năng lực chuyên môn lẫn trải nghiệm sống. Bên cạnh giọng ca chính Dương Trần Nghĩa, ban nhạc còn có sự góp mặt của những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Anh Minh (Keyboard), Hòa Ất (Guitar) cùng hai nhân tố trẻ tài năng là Hữu Hoàng (Guitar) và An Thiện (Bass).

Ban nhạc Picker Band ra mắt khán giả Hà Nội

Âm nhạc của Picker Band tập trung vào dòng Rock và Soft Rock. Đây là ngôn ngữ âm nhạc được nhóm lựa chọn để thể hiện sự mộc mạc, chân phác nhưng quyết liệt của những người đàn ông đã đi qua nhiều thăng trầm.

EP "Lạc mất bản đồ" gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch: từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối, đối diện với những vết thương bên trong, đến sự chấp nhận và quyết tâm bước tiếp.

Ca khúc chủ đề "Lạc mất bản đồ" được coi là cú nén cảm xúc trực diện của nhóm. Với chất giọng "xé lòng" đặc trưng của Dương Trần Nghĩa kết hợp cùng bản phối đầy nội lực từ các nhạc công, bài hát tái hiện hình ảnh những người đàn ông đi xuyên qua bóng tối của quá khứ để tìm thấy sự tự do trong tâm hồn. Ban nhạc khẳng định, "Lạc mất bản đồ" không chỉ là tên một sản phẩm âm nhạc, mà còn là bản tuyên ngôn về sự hồi sinh đầy bản lĩnh.

Không hào nhoáng hay sử dụng nhiều kỹ xảo hậu kỳ, Picker Band hướng tới việc tôn vinh những giá trị âm nhạc nguyên bản. Sự xuất hiện của nhóm là minh chứng cho việc âm nhạc chuyên ngành luôn có chỗ đứng riêng khi khai thác sâu vào những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thật của đời sống.

Dương Trần Nghĩa (sinh năm 1985) là nam ca sĩ, nhạc sĩ indie sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, từng gây tiếng vang lớn tại The Voice 2012. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, anh có xuất thân đặc biệt khi từng công tác trong ngành công an.

Anh theo đuổi phong cách Indie, thường tự sáng tác và trình diễn. Âm nhạc của Dương Trần Nghĩa mang đậm tính tự sự, mộc mạc, sâu lắng và tập trung nhiều vào cảm xúc hơn là kỹ thuật phô diễn. Anh từng hợp tác với ban nhạc Bức Tường và nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, anh chọn lối sống kín tiếng, không chạy theo hào nhoáng showbiz mà tập trung vào âm nhạc tự sự, mộc mạc và giàu cảm xúc.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cú ngã đau của Dwayne “The Rock” Johnson tại phòng vé
Cú ngã đau của Dwayne “The Rock” Johnson tại phòng vé

VOV.VN - Bộ phim “The Smashing Machine” của Dwayne “The Rock” Johnson chỉ thu về 5,9 triệu USD trong tuần mở màn – mức thấp nhất sự nghiệp. Dù được khen ngợi tại Venice, tác phẩm vẫn trở thành thất bại nặng nề với khoản lỗ dự kiến lên tới 15 triệu USD.

Cú ngã đau của Dwayne “The Rock” Johnson tại phòng vé

Cú ngã đau của Dwayne “The Rock” Johnson tại phòng vé

VOV.VN - Bộ phim “The Smashing Machine” của Dwayne “The Rock” Johnson chỉ thu về 5,9 triệu USD trong tuần mở màn – mức thấp nhất sự nghiệp. Dù được khen ngợi tại Venice, tác phẩm vẫn trở thành thất bại nặng nề với khoản lỗ dự kiến lên tới 15 triệu USD.

Rock và ca khúc cách mạng: Sự kết hợp bùng nổ trong concert “Trái tim Việt Nam”
Rock và ca khúc cách mạng: Sự kết hợp bùng nổ trong concert “Trái tim Việt Nam”

VOV.VN - Tối 7/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã sống trong không khí bùng nổ của “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rock và ca khúc cách mạng: Sự kết hợp bùng nổ trong concert “Trái tim Việt Nam”

Rock và ca khúc cách mạng: Sự kết hợp bùng nổ trong concert “Trái tim Việt Nam”

VOV.VN - Tối 7/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã sống trong không khí bùng nổ của “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam
"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam

VOV.VN - “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ những ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn bùng nổ với tinh thần cuồng nhiệt, phóng khoáng và đậm chất tự hào dân tộc.

"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam

"Concert quốc gia" miễn phí vé, quy tụ dàn nghệ sĩ rock đình đám Việt Nam

VOV.VN - “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/9 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ những ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu, hứa hẹn bùng nổ với tinh thần cuồng nhiệt, phóng khoáng và đậm chất tự hào dân tộc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt