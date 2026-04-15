Dương Trần Nghĩa và lựa chọn bất ngờ: Dừng solo để lập ban nhạc Rock

Chiều 15/4, tại Hà Nội, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cùng các cộng sự đã chính thức ra mắt Picker Band và EP đầu tay mang tên "Lạc mất bản đồ". Đây là bước ngoặt quan trọng của giọng ca "The Voice 2012" khi anh quyết định gác lại sự nghiệp solo để gắn bó với mô hình ban nhạc thực thụ (Authentic Band).

Sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc kể từ khi gây ấn tượng tại chương trình Giọng hát Việt 2012, Dương Trần Nghĩa đã xác lập một lối đi mới trong sự nghiệp. Thay vì tiếp tục con đường ca sĩ độc lập vốn đã định hình được tên tuổi, anh lựa chọn trở thành một mảnh ghép trong đội hình 6 người của Picker Band.

Chia sẻ về sự thay đổi này, phía ban nhạc cho biết đây không phải là một dự án ngắn hạn mà là sự tụ hội của những cá tính âm nhạc độc lập. Đối với Dương Trần Nghĩa, việc đứng trong một ban nhạc giúp anh tìm thấy sự cộng hưởng về cảm xúc và trải nghiệm sống của những người đàn ông trưởng thành – điều mà một ca sĩ solo khó có thể tự mình truyền tải hết.

Giữa bối cảnh thị trường âm nhạc ưu tiên các nhóm nhạc trình diễn, Picker Band kiên trì theo đuổi mô hình Authentic Band – nơi mỗi thành viên đều là những nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ.

Đội hình của nhóm gồm 6 thành viên với sự dẫn dắt của Leader/Drummer Hùng Cường. Anh là người trực tiếp lựa chọn từng thành viên dựa trên cả năng lực chuyên môn lẫn trải nghiệm sống. Bên cạnh giọng ca chính Dương Trần Nghĩa, ban nhạc còn có sự góp mặt của những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Anh Minh (Keyboard), Hòa Ất (Guitar) cùng hai nhân tố trẻ tài năng là Hữu Hoàng (Guitar) và An Thiện (Bass).

Âm nhạc của Picker Band tập trung vào dòng Rock và Soft Rock. Đây là ngôn ngữ âm nhạc được nhóm lựa chọn để thể hiện sự mộc mạc, chân phác nhưng quyết liệt của những người đàn ông đã đi qua nhiều thăng trầm.

EP "Lạc mất bản đồ" gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch: từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối, đối diện với những vết thương bên trong, đến sự chấp nhận và quyết tâm bước tiếp.

Ca khúc chủ đề "Lạc mất bản đồ" được coi là cú nén cảm xúc trực diện của nhóm. Với chất giọng "xé lòng" đặc trưng của Dương Trần Nghĩa kết hợp cùng bản phối đầy nội lực từ các nhạc công, bài hát tái hiện hình ảnh những người đàn ông đi xuyên qua bóng tối của quá khứ để tìm thấy sự tự do trong tâm hồn. Ban nhạc khẳng định, "Lạc mất bản đồ" không chỉ là tên một sản phẩm âm nhạc, mà còn là bản tuyên ngôn về sự hồi sinh đầy bản lĩnh.

Không hào nhoáng hay sử dụng nhiều kỹ xảo hậu kỳ, Picker Band hướng tới việc tôn vinh những giá trị âm nhạc nguyên bản. Sự xuất hiện của nhóm là minh chứng cho việc âm nhạc chuyên ngành luôn có chỗ đứng riêng khi khai thác sâu vào những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thật của đời sống.

Dương Trần Nghĩa (sinh năm 1985) là nam ca sĩ, nhạc sĩ indie sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, từng gây tiếng vang lớn tại The Voice 2012. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, anh có xuất thân đặc biệt khi từng công tác trong ngành công an. Anh theo đuổi phong cách Indie, thường tự sáng tác và trình diễn. Âm nhạc của Dương Trần Nghĩa mang đậm tính tự sự, mộc mạc, sâu lắng và tập trung nhiều vào cảm xúc hơn là kỹ thuật phô diễn. Anh từng hợp tác với ban nhạc Bức Tường và nhiều nghệ sĩ gạo cội. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, anh chọn lối sống kín tiếng, không chạy theo hào nhoáng showbiz mà tập trung vào âm nhạc tự sự, mộc mạc và giàu cảm xúc.