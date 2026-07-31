Emily Wagner giành giải đặc biệt tại cuộc thi âm nhạc ở Mỹ

Ban tổ chức Chicago International Music Competition 2026 vừa công bố Emily Wagner là chủ nhân giải đặc biệt “Best Original Composition” đó là Sáng tác nguyên bản xuất sắc nhất. Emily dự thi nội dung thanh nhạc tại bảng Rising Star, nhóm Young Musician III. Phần thi của cô bé được tổ chức trực tiếp tại Chicago, Mỹ, trong khuôn khổ Chicago International Music Competition and Festival 2026 diễn ra từ ngày 16-19/7.

Emily Wagner là chủ nhân giải đặc biệt “Best Original Composition”

Trước khi có mặt tại vòng chung kết, các thí sinh phải trải qua vòng sơ khảo được chấm qua video. Những phần trình diễn đáp ứng yêu cầu của hội đồng chuyên môn mới được lựa chọn để tiếp tục tranh tài trực tiếp tại Chicago. Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 400 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn thí sinh đoạt giải đến từ những nơi có nền giáo dục âm nhạc phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong những năm trước, một số thí sinh Việt Nam đã tham dự sân chơi này nhưng chưa giành được giải thưởng. Vì vậy, khi đưa Emily đến Chicago, gia đình xác định đây trước hết là cơ hội để cô bé cọ xát, học hỏi và trải nghiệm môi trường biểu diễn quốc tế, thay vì đặt nặng thành tích. Giải thưởng đặc biệt mà Emily giành được vì thế trở thành một bất ngờ đáng nhớ đối với cô bé và gia đình.

Bốn tháng bước ra khỏi vùng an toàn

Emily Wagner sinh năm 2015 tại TP.HCM, có bố là người Đức, mẹ là người Việt Nam. Khác với hình dung thường thấy về những tài năng âm nhạc bộc lộ năng khiếu nổi trội từ rất sớm, Emily không được xem là một cô bé có lợi thế đặc biệt về thanh nhạc khi bắt đầu. Cô cũng từng không có nhiều hứng thú với piano. Khoảng hai năm trước, khi Emily thực hiện những sản phẩm âm nhạc đầu tiên, giọng hát của cô bé còn non, kỹ thuật chưa ổn định. Những phần trình diễn ban đầu từng nhận về không ít hoài nghi.

Emily dự thi nội dung thanh nhạc tại bảng Rising Star, nhóm Young Musician III

Chị Shara Nguyễn, mẹ của Emily, lựa chọn không né tránh những hạn chế ấy. Chị tin rằng năng lực của một đứa trẻ không chỉ được quyết định bởi tố chất ban đầu mà còn có thể hình thành qua quá trình học tập nghiêm túc, sự kiên trì và môi trường phù hợp. Emily tiếp tục được học thanh nhạc, piano, luyện tập biểu diễn và thực hiện các MV bằng nhiều ngôn ngữ. Cô bé cũng được tạo điều kiện tham gia những sân chơi trong nước và quốc tế để tích lũy kinh nghiệm.

Theo chị Shara Nguyễn; mỗi cuộc thi không chỉ hướng tới một danh hiệu mà còn giúp Emily có mục tiêu cụ thể để rèn luyện. Sau từng lần đứng trên sân khấu, cô bé dần cải thiện kỹ thuật, khả năng kiểm soát cảm xúc và sự tự tin khi biểu diễn trước đông người. Để chuẩn bị cho cuộc thi tại Chicago, Emily có bốn tháng luyện tập ca khúc “Find Your Light”. Đây được đánh giá là một tác phẩm khó so với khả năng của cô bé ở thời điểm bắt đầu, đòi hỏi người thể hiện phải kiểm soát tốt cao độ, nhịp điệu, cảm xúc và khả năng trình diễn.

Có ý kiến khuyên gia đình nên lựa chọn một tác phẩm dễ hơn để bảo đảm sự an toàn. Tuy nhiên, mẹ Emily vẫn quyết định giữ lựa chọn ban đầu. Chị cho rằng, nếu tham gia một cuộc thi lớn nhưng không dám bước ra khỏi vùng an toàn, Emily sẽ khó vượt qua chính mình và tạo được dấu ấn riêng. Trong suốt bốn tháng, cô bé dành hơn bốn giờ mỗi ngày để luyện hát và đàn piano. Những ngày cận cuộc thi, thời gian tập luyện có lúc tăng lên 6-8 giờ. Ngay trước khi bước vào phòng thi lúc 10h30 tại Chicago, khoảng 9h, Emily vẫn tham gia buổi học thanh nhạc trực tuyến với cô giáo Sofia ở Việt Nam để rà soát lại phần trình diễn.

Mỗi cuộc thi không chỉ hướng tới một danh hiệu mà còn giúp Emily có mục tiêu cụ thể để rèn luyện

Emily chia sẻ: “Phần thi của con chỉ kéo dài gần 5 phút nhưng con đã phải tập luyện hàng trăm giờ. Có những đoạn nhạc con sửa đi sửa lại rất nhiều lần, có lúc mệt và áp lực vì các bạn đều được đào tạo rất bài bản. Giải thưởng này khiến con rất hạnh phúc, vì con hiểu rằng nếu kiên trì và không bỏ cuộc, con có thể vượt qua những giới hạn mà trước đây mình từng nghĩ là không thể”.

Từ sàn diễn thời trang đến sân khấu âm nhạc

Trước khi theo đuổi âm nhạc, Emily Wagner được biết đến với vai trò người mẫu nhí. Cô từng tham gia nhiều chương trình thời trang và xuất hiện trên sàn diễn cùng Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa cùng một số nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Việc được làm quen với ánh đèn sân khấu từ nhỏ giúp Emily có sự tự tin nhất định trước công chúng. Tuy nhiên, biểu diễn âm nhạc lại đặt ra những yêu cầu khác, từ kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ đến việc truyền tải câu chuyện và cảm xúc của tác phẩm.

Ở tuổi 11 Emily đã xuất hiện ở các sân khấu lớn trong nước và quốc tế

Mang hai dòng máu Việt - Đức, Emily có khả năng sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Bên cạnh thanh nhạc và piano, cô bé còn học guitar, hội họa, diễn xuất và tham gia nhiều môn thể thao. Emily từng thể hiện các ca khúc “Safe & Sound”, “Hello Vietnam”, “Một vòng Việt Nam” và giới thiệu sản phẩm âm nhạc “Red Rose Love”. Năm 2025, cô bé có cơ hội biểu diễn mở màn trong đêm nhạc của Thomas Anders - giọng ca chính của nhóm Modern Talking tại Việt Nam.

Năm 2026, Emily tiếp tục giới thiệu MV “Find Your Light”, đồng thời đồng hành cùng Trại hè RES trong vai trò một nghệ sĩ trẻ theo đuổi âm nhạc và từng bước tiếp cận các sân khấu quốc tế. Đằng sau hành trình ấy là sự kiên định của người mẹ luôn tin rằng “con có thể làm được”. Tuy nhiên, chị Shara Nguyễn cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở một chiếc cúp hay danh hiệu, mà ở việc con gái học được cách xác lập mục tiêu, làm việc nghiêm túc và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. “Mơ lớn, làm việc chăm chỉ, tập trung và ở bên cạnh những người giỏi” là thông điệp gia đình Emily muốn gửi gắm từ hành trình này.

Ở tuổi 11, giải thưởng tại Chicago mới chỉ là một dấu mốc ban đầu. Nhưng việc một cô bé từng chưa được đánh giá cao về năng khiếu có thể kiên trì luyện tập, bước lên sân khấu quốc tế và được ghi nhận đã cho thấy: đôi khi, khả năng của một đứa trẻ không nằm ở điểm xuất phát, mà được quyết định bởi quãng đường em sẵn sàng đi để theo đuổi mục tiêu của mình.