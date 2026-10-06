Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 22 tuổi vay tiền bố mẹ, cô giáo để làm album tiền tỷ

Chiều 6/10 tại Hà Nội, Đặng Ngọc Anh ra mắt album Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa. Dự án được thực hiện hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời đánh dấu sản phẩm âm nhạc riêng đầu tiên của nữ ca sĩ sinh năm 2004 sau cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Chia sẻ về quyết định thực hiện một dự án tương đối lớn khi còn rất trẻ, Ngọc Anh thừa nhận đây là bước đi mạo hiểm. “22 tuổi, tôi cảm thấy dự án khá lớn, mạo hiểm nhưng để chín chắn, hoàn hảo thì không biết đến bao giờ. Tôi muốn mạnh dạn thực hiện và gửi tới quý vị một sản phẩm đầu tay, cũng như là dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình”, nữ ca sĩ nói.

Ở tuổi 22, Đặng Ngọc Anh vay tiền bố mẹ và cô giáo để thực hiện album, MV thính phòng đầu tay hướng về Hà Nội.

TS - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, người trực tiếp chỉ đạo nghệ thuật cho dự án, cho biết chính học trò là người chủ động đề nghị thực hiện một album về Hà Nội và mong muốn nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết riêng ca khúc mới.

Theo nữ ca sĩ, những mong muốn của Ngọc Anh đều không nhỏ với một sinh viên 22 tuổi. “Khi học trò đặt vấn đề, Khánh Ly hỏi Ngọc Anh có bao nhiêu tiền vì phải tốn tiền tỷ để có MV và album chỉn chu, chất lượng âm nhạc. Ngọc Anh bảo con vay bố mẹ, vay cô. Khánh Ly vài lần cho Ngọc Anh mượn tiền”, cô kể.

Khánh Ly cho biết dù Ngọc Anh có nhiều show diễn, mức cát-xê chưa cao. Tuy nhiên, sự chăm chỉ và quyết tâm của học trò là lý do khiến cô đồng hành trong quá trình thực hiện dự án.

Nguyễn Khánh Ly tiết lộ hai cô trò từng hai lần “từ mặt” nhau trong phòng thu vì yêu cầu khắt khe với ca khúc

Không chỉ chịu áp lực về kinh phí, Ngọc Anh còn gặp nhiều khó khăn trong phòng thu. Khánh Ly tiết lộ cô trò từng nhiều lần “từ mặt nhau” vì yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, cảm xúc và từng câu chữ. Riêng với ca khúc Khi thành phố lên đèn, Ngọc Anh nhiều lần bật khóc vì áp lực khi tác phẩm từng được những giọng ca như NSƯT Lan Anh, Anh Thơ thể hiện thành công.

“Cũng vì ca khúc đó cô trò từ mặt nhau 2 lần. Nhưng Ngọc Anh cố gắng rất nhiều, rất chăm chỉ, yêu nghề. Đó là điều Khánh Ly vui vì học trò dám bước chân trên một con đường khó, dám không sợ khó”, cô nói.

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 ca khúc, trong đó có những tác phẩm quen thuộc về Hà Nội như Nhớ về Hà Nội, Cảm xúc tháng mười, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, bên cạnh Hoàn Kiếm và ca khúc mới Sau những ngày yêu xa.

Ngọc Anh cho biết việc hát lại những ca khúc đã gắn với tên tuổi nhiều nghệ sĩ đi trước tạo cho cô không ít áp lực. Thay vì tìm cách vượt qua hay thay thế những phiên bản trước, nữ ca sĩ muốn tiếp cận tác phẩm từ góc nhìn của một người trẻ, vẫn giữ tinh thần hàn lâm nhưng gần hơn với khán giả trẻ.

“Với tôi, ca khúc nào cũng khó vì gắn với những tên tuổi quen thuộc nhưng tôi muốn hát trẻ trung hơn, đưa nhạc thính phòng gần hơn tới giới trẻ”, cô chia sẻ.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá sản phẩm của Đặng Ngọc Anh “không hề non nớt như tuổi đời”

Có mặt tại sự kiện, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết chị bất ngờ bởi sản phẩm “không hề non nớt như tuổi đời” của Ngọc Anh. Theo Tân Nhàn, dự án cho thấy sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, đồng thời phản ánh quá trình định hướng kỹ càng từ giáo viên và ê-kíp.

Điểm khác biệt của MV Sau những ngày yêu xa là việc sử dụng công nghệ 3D kết hợp AI để tái hiện những không gian Hà Nội xưa. Đạo diễn Việt Đặng cho biết ê-kíp lựa chọn giải pháp này sau quá trình khảo sát thực tế và nhận thấy một số bối cảnh không còn nguyên trạng. Phần diễn xuất của Ngọc Anh và nam diễn viên vẫn được quay thật, sau đó kết hợp với không gian được tái tạo bằng công nghệ.

Nhìn lại lựa chọn của mình, Ngọc Anh thừa nhận con đường thính phòng nhiều khó khăn nhưng chính thử thách khiến cô muốn theo đuổi lâu dài. “Tôi thích sự thử thách, khó mà vượt qua được tôi thấy mình trưởng thành hơn”, nữ ca sĩ nói.

Với Ngọc Anh, Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội mới chỉ là dấu mốc đầu tiên. Cô cho rằng để khán giả nhớ đến mình, nghệ sĩ phải chứng minh bằng những gì đã cống hiến và những sản phẩm cụ thể sau cuộc thi.