Giọng ca opera 14 tuổi Dương Đức Hải và hành trình theo đuổi dòng nhạc khó

Thứ Sáu, 17:09, 20/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam đang từng bước trẻ hóa, sự xuất hiện của các tài năng trẻ đang mang lại những tín hiệu tích cực cho văn hóa nghệ thuật. Nổi bật trong số đó là cậu bé Dương Đức Hải, giọng ca nhí được biết đến như một “thần đồng opera”, với nhiều dấu ấn đáng chú ý trong năm 2025.

Ở tuổi 14, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang làm quen với âm nhạc ở những bước khởi đầu, Dương Đức Hải đã sớm lựa chọn theo đuổi opera, một dòng nhạc kén người nghe, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao và khả năng cảm thụ tinh tế. Chính lựa chọn khác biệt này đã giúp em nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới chuyên môn, đồng thời thu hút sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc.

Bước ngoặt trong hành trình của Dương Đức Hải đến từ cuộc thi Crescendo International Music Festival and Competition 2025, nơi em xuất sắc giành giải Nhất ở hạng mục thanh nhạc, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia ở bảng chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, em còn lựa chọn biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thay vì phần đệm piano, cho thấy sự tự tin và bản lĩnh sân khấu vượt xa độ tuổi của cậu bé.

Tiếp nối thành công đó, Dương Đức Hải tiếp tục ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP tổ chức tại Thượng Hải. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực cá nhân, mà còn góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam đến gần hơn với sân khấu quốc tế.

Dương Đức Hải còn gây ấn tượng khi trở thành nghệ sĩ nhí duy nhất biểu diễn trong chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ). Trên sân khấu lớn, em tự tin thể hiện ca khúc “Mamma”, một tác phẩm kinh điển  và nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Việc đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ trong và ngoài nước là minh chứng rõ nét cho khả năng biểu diễn cũng như bản lĩnh của giọng ca trẻ.

Điểm đáng chú ý ở Dương Đức Hải chính là hành trình tiếp cận âm nhạc. Em không xuất thân từ gia đình nghệ thuật và chưa trải qua đào tạo chính quy tại các nhạc viện, em chủ yếu tự học qua các tài liệu và video về opera. Chính niềm đam mê cùng khả năng cảm thụ âm nhạc đã giúp em từng bước hoàn thiện kỹ thuật và phong cách biểu diễn.

Dương Đức Hải hát với dàn nhạc giao hưởng Mỹ

Song song với hoạt động nghệ thuật, Dương Đức Hải cũng thể hiện sự nghiêm túc trong học tập, đặc biệt ở bộ môn tiếng Anh. Bên cạnh các thành tích nghệ thuật, cậu bé Dương Đức Hải còn ghi nhận kết quả nổi bật trong các kỳ thi học thuật quốc tế. Theo danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMEC), Khoa học quốc tế (ISCO) và Tiếng Anh quốc tế (JEO-SEO) năm học 2025-2026, em đã đạt Giải Vàng (Gold) ở cả hai lĩnh vực Toán học và Tiếng Anh. Cụ thể, ở hạng mục IMEC, Dương Đức Hải đạt điểm tuyệt đối 100/100, trong khi ở phần thi tiếng Anh JEO-SEO, em đạt 90 điểm và tiếp tục giành giải cao nhất.

Những kết quả này cho thấy năng lực học tập toàn diện của Dương Đức Hải, đồng thời phản ánh sự cân bằng giữa phát triển học thuật và nghệ thuật. Việc duy trì thành tích cao ở các kỳ thi quốc tế, đặc biệt trong các môn đòi hỏi tư duy logic và khả năng ngôn ngữ, cũng là nền tảng quan trọng giúp em có thêm lợi thế trong quá trình tiếp cận và thể hiện các tác phẩm opera mang tính quốc tế.

Năm 2025 có thể xem là cột mốc quan trọng, khi Dương Đức Hải liên tiếp ghi dấu ấn tại các sân chơi trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị trí trong thế hệ nghệ sĩ trẻ. Với nền tảng hiện tại cùng sự rèn luyện nghiêm túc, giọng ca 14 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một đại diện tiêu biểu của âm nhạc hàn lâm Việt Nam trong tương lai.

Giọng ca soprano Hà My và concert opera kết nối khán giả với nhạc cổ điển

VOV.VN - Concert opera “Insieme”, được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là buổi biểu diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp của Hà My. Không chỉ là dịp để cô giới thiệu giọng ca của mình đến công chúng, “Insieme” còn mang ý nghĩa tôn vinh Giacomo Puccini – nhà soạn nhạc vĩ đại người Ý, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông.

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

VOV.VN - Là nghệ sĩ “nhí” duy nhất góp mặt trong đêm nhạc với sự xuất hiện của các ngôi sao trong nước và quốc tế, Dương Đức Hải rất bản lĩnh, tự tin trình diễn bài hát Mamma cùng dàn nhạc giao hưởng Mỹ, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

VOV.VN - Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

