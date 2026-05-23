Giữa loạt ồn ào chất cấm, Diệp Lâm Anh lên tiếng vì bình luận gây tranh cãi

Tối 22/5, Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng sau khi bình luận của cô tại fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người đẹp khẳng định bình luận của mình không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào và phản ứng trước việc nhiều trang mạng “suy diễn, cắt ghép và quy chụp thiếu kiểm chứng”.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cho biết thời gian gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, trong đó không ít câu chuyện bị đẩy đi xa từ những tương tác rất đơn giản.

Cô viết: “Chỉ từ một comment đơn giản, qua nhiều page giật tít và dẫn dắt, nội dung có thể bị biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu”.

Theo Diệp Lâm Anh, việc cô tương tác với fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải điều mới. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân đã theo dõi và ủng hộ các hoạt động của đơn vị này từ trước.

“Tôi đã đồng hành và ủng hộ các hoạt động của lực lượng PC04 từ trước đến nay, và việc tôi bình luận dưới bài đăng của page hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch cũng như công việc của các đồng chí công an”, cô chia sẻ.

Diệp Lâm Anh cũng cho biết nếu theo dõi fanpage từ trước, nhiều người sẽ thấy cô là “fan cứng”, thường xuyên tương tác nên việc để lại bình luận là điều bình thường.

Trước đó, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải thông báo sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan đến các đối tượng trong đường dây ma túy. Dưới bài viết, Diệp Lâm Anh để lại bình luận: “Con beat số mấy đây?”.

Dù không nhắc tên bất kỳ ai, bình luận này nhanh chóng bị chụp lại, lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Một số bài đăng sau đó bắt đầu gán ghép với các nhân vật khác giữa thời điểm showbiz liên tục xuất hiện những vụ việc liên quan đến chất cấm.

Nói về điều này, Diệp Lâm Anh khẳng định: “Comment của tôi không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào. Mọi suy diễn hay quy chụp đều xuất phát từ cách hiểu chủ quan của một bộ phận người dùng mạng xã hội”.

Người đẹp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều người chỉ tập trung vào yếu tố “drama” thay vì nhìn vào tính chất nghiêm trọng của vấn đề xã hội.

“Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là: khi PC04 đăng tải thông tin về hàng trăm đối tượng sử dụng chất cấm bị phát hiện, thay vì quan tâm tới tính chất nghiêm trọng của vấn đề xã hội, một bộ phận cư dân mạng lại chỉ chờ xem liệu trong đó có nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay không”, cô viết.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh mong các fanpage và đơn vị truyền thông “tôn trọng tên tuổi và hình ảnh cá nhân”, đồng thời hạn chế sử dụng hình ảnh cũ của cô để “câu view, câu tương tác”.

Cuối bài đăng, nữ nghệ sĩ kêu gọi mọi người giữ sự bình tĩnh, văn minh khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đồng thời hưởng ứng chiến dịch 45 ngày truy quét của lực lượng phòng chống ma túy TP.HCM.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, được biết đến sau khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model. Sau đó, cô hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên trước khi chuyển hướng tập trung cho kinh doanh và cuộc sống cá nhân.