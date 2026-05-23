  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giữa loạt ồn ào chất cấm, Diệp Lâm Anh lên tiếng vì bình luận gây tranh cãi

Thứ Bảy, 08:37, 23/05/2026
VOV.VN - Diệp Lâm Anh lên tiếng sau khi bình luận của cô dưới bài đăng của fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM bị lan truyền và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người đẹp khẳng định không hề có ẩn ý nhắm tới bất kỳ cá nhân nào.

Tối 22/5, Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng sau khi bình luận của cô tại fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người đẹp khẳng định bình luận của mình không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào và phản ứng trước việc nhiều trang mạng “suy diễn, cắt ghép và quy chụp thiếu kiểm chứng”.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cho biết thời gian gần đây mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực, trong đó không ít câu chuyện bị đẩy đi xa từ những tương tác rất đơn giản.

Cô viết: “Chỉ từ một comment đơn giản, qua nhiều page giật tít và dẫn dắt, nội dung có thể bị biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu”.

Theo Diệp Lâm Anh, việc cô tương tác với fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không phải điều mới. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân đã theo dõi và ủng hộ các hoạt động của đơn vị này từ trước.

“Tôi đã đồng hành và ủng hộ các hoạt động của lực lượng PC04 từ trước đến nay, và việc tôi bình luận dưới bài đăng của page hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch cũng như công việc của các đồng chí công an”, cô chia sẻ.

Diệp Lâm Anh cũng cho biết nếu theo dõi fanpage từ trước, nhiều người sẽ thấy cô là “fan cứng”, thường xuyên tương tác nên việc để lại bình luận là điều bình thường.

Trước đó, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải thông báo sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin liên quan đến các đối tượng trong đường dây ma túy. Dưới bài viết, Diệp Lâm Anh để lại bình luận: “Con beat số mấy đây?”.

Dù không nhắc tên bất kỳ ai, bình luận này nhanh chóng bị chụp lại, lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Một số bài đăng sau đó bắt đầu gán ghép với các nhân vật khác giữa thời điểm showbiz liên tục xuất hiện những vụ việc liên quan đến chất cấm.

Nói về điều này, Diệp Lâm Anh khẳng định: “Comment của tôi không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào. Mọi suy diễn hay quy chụp đều xuất phát từ cách hiểu chủ quan của một bộ phận người dùng mạng xã hội”.

Người đẹp cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều người chỉ tập trung vào yếu tố “drama” thay vì nhìn vào tính chất nghiêm trọng của vấn đề xã hội.

“Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là: khi PC04 đăng tải thông tin về hàng trăm đối tượng sử dụng chất cấm bị phát hiện, thay vì quan tâm tới tính chất nghiêm trọng của vấn đề xã hội, một bộ phận cư dân mạng lại chỉ chờ xem liệu trong đó có nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay không”, cô viết.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh mong các fanpage và đơn vị truyền thông “tôn trọng tên tuổi và hình ảnh cá nhân”, đồng thời hạn chế sử dụng hình ảnh cũ của cô để “câu view, câu tương tác”.

Cuối bài đăng, nữ nghệ sĩ kêu gọi mọi người giữ sự bình tĩnh, văn minh khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đồng thời hưởng ứng chiến dịch 45 ngày truy quét của lực lượng phòng chống ma túy TP.HCM.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, được biết đến sau khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model. Sau đó, cô hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên trước khi chuyển hướng tập trung cho kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 25/2: Diệp Lâm Anh lên tiếng trước tin đồn bao nuôi tình trẻ
VOV.VN - Sao Việt 25/2: Từ cuối năm 2024, Diệp Lâm Anh bị soi loạt hint đang hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên. Trước ý kiến cho rằng Phạm Kiên được bạn gái chống lưng, Diệp Lâm Anh phủ nhận và cho biết cả hai đều chủ động tự quản lý việc chi tiêu cá nhân.

Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh dành kỳ nghỉ đầu năm bên hai con
VOV.VN - Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới 2026 cùng hai con Boorin và B.Boy ở Lâm Đồng. Hai con của Diệp Lâm Anh hào hứng khi được đi chơi xa cùng nhau. Biết các con thích capybara, người đẹp đưa hai nhóc tỳ tới khám phá một quán cà phê có con vật dễ thương này.

Sao Việt 18/11: Diệp Lâm Anh cùng bạn trai kém tuổi dự sinh nhật Kỳ Duyên
VOV.VN - Sao Việt 18/11: Người mẫu Phạm Kiên - bạn trai Diệp Lâm Anh diện đồ đơn giản, năng động đến chúc mừng sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên. Diệp Lâm Anh cũng có mặt trong buổi tiệc riêng tư. Cô không chụp ảnh chung với bạn trai dù cả hai ngồi cạnh nhau. 

Sao Việt 27/8: Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi
VOV.VN - Sao Việt 27/8: Diệp Lâm Anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật nhân dịp bước sang tuổi 36. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh bên bạn trai kém 11 tuổi - người mẫu Phạm Kiên tại tiệc sinh nhật. Cả hai diện trang phục đồng điệu. Trong đó, nữ diễn viên gợi cảm với trang phục gồm corset kết hợp quần jeans cạp trễ.

Diệp Lâm Anh, Ý Nhi và dàn mỹ nhân Việt diện bikini đọ dáng gợi cảm
VOV.VN - Vào dịp hè, bikini trở thành "vũ khí" để dàn mỹ nhân Việt khoe sắc vóc rực rỡ và phong cách cuốn hút. Loạt người đẹp như Diệp Lâm Anh, Ý Nhi, Huyền Baby, Hồ Ngọc Hà, Phương Linh... diện những thiết kế tối giản tinh tế đến các mẫu cắt xẻ táo bạo.

