GREY D khác lạ sau 2 năm ở ẩn

Thứ Bảy, 08:41, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 2 năm gần như “ở ẩn”, Grey D trở lại với một hướng đi khác so với trước đây khi lựa chọn màu nhạc tối giản, giàu cảm xúc và cách kể chuyện mang tính cá nhân rõ nét. Sản phẩm mới cũng mở ra không gian âm nhạc mà nam nghệ sĩ xây dựng cho dự án dài hơi đầu tay.

Sau 2 năm gần như “ở ẩn” khỏi thị trường âm nhạc, Grey D chính thức trở lại với ca khúc mới mang tên “Hóa ra…”, đồng thời mở đường cho album phòng thu đầu tay "Ánh sáng • Màn đêm". Đây là ca khúc mở đầu cho side A – Ánh sáng, đóng vai trò giới thiệu không gian âm nhạc cũng như thế giới sáng tạo mà nam nghệ sĩ xây dựng trong dự án dài hơi này.

“Hóa ra…” do chính Grey D sáng tác và sản xuất. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, mộc mạc, kết hợp các chi tiết âm thanh như tiếng chuông gió và yếu tố thiên nhiên, tạo nên cảm giác gần gũi. Thay vì lựa chọn cách thể hiện phô trương kỹ thuật, Grey D tiếp cận bài hát theo hướng chân thành, tập trung vào cảm xúc và câu chuyện nội tâm sau quãng thời gian dài tập trung sáng tác.

Thông điệp của ca khúc được thể hiện qua giọng hát mang nhiều tâm sự, xoay quanh hành trình tìm lại bản thân và cảm xúc. Nội dung gợi mở về sự thức tỉnh, khi nhân vật nhận ra tình yêu đã giúp mình tìm được nơi thuộc về.

Phần hình ảnh của sản phẩm được thực hiện bởi ê-kíp gồm Giám đốc sáng tạo Ben Phạm và đạo diễn Canon. Mở đầu, Grey D xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, lạc lối trong nhịp sống thường nhật, trước khi bước vào một không gian mang màu sắc kỳ ảo. Từ đây, thế giới của "Ánh sáng • Màn đêm" dần được hé lộ, nơi ranh giới giữa thực và ảo được xóa nhòa.

Nhân vật trung tâm được xây dựng như một kẻ du hành, không hào nhoáng nhưng mang nhiều trải nghiệm và nội tâm phức tạp. Hành trình này không diễn ra đơn độc mà gắn với bốn trạng thái cảm xúc cơ bản: hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi trạng thái được thể hiện bằng những hình ảnh riêng biệt, đồng thời kết hợp với các yếu tố tượng trưng cho bốn nguyên tố: lửa, đất, nước, khí. Các chi tiết này tạo nên một câu chuyện giàu tính biểu tượng, đan xen yếu tố thần thoại và chiêm tinh.

 

Ngay sau khi phát hành, “Hóa ra…” nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt ở phần âm nhạc và hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Sản phẩm không chỉ đánh dấu sự trở lại của Grey D mà còn đặt nền móng cho một định hướng âm nhạc rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, side A – Ánh sáng của album "Ánh sáng • Màn đêm" sẽ được phát hành vào 11h11 ngày 29/3/2026, gồm 7 ca khúc do Grey D đảm nhận các khâu sáng tác, thể hiện và sản xuất, cùng sự tham gia của NewL, WOKEUP và 2pillz trong phần hòa âm. Album tiếp tục khai thác các chủ đề về tình yêu, nội tâm và hành trình tìm kiếm bản ngã – những yếu tố đã được đặt nền móng từ “Hóa ra…”.

Hà Phương/VOV.VN
