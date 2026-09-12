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Hé lộ đám cưới hoành tráng của Kỳ Duyên và Quốc Anh

Thứ Bảy, 08:39, 12/09/2026
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VOV.VN - "Chị chị em em 3" hé lộ hậu trường đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài do Kỳ Duyên, Quốc Anh thủ vai. Đại cảnh được dàn dựng công phu, đồng thời mở ra thêm những nét tính cách đối lập giữa Văn Tài và Văn Cường.

Phim điện ảnh "Chị chị em em 3" vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường mới, trong đó đáng chú ý là đại cảnh đám cưới giữa Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai và Văn Tài do Quốc Anh đảm nhận. Bên cạnh đó, những chia sẻ đầu tiên về hai nhân vật Văn Tài, Văn Cường cũng phần nào cho thấy sự đối lập trong tính cách và lựa chọn sống của họ.

Văn Tài được giới thiệu là một công tử xuất thân trong gia đình danh giá, có vẻ ngoài điển trai, được ăn học và có cha làm quan lớn. Nghệ sĩ Lê Khanh gọi nhân vật này là một “nam thần quá đẹp trai”, trong khi Steven Nguyễn nhận xét Văn Tài thuộc kiểu “con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, sắp làm quan”.

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Kỳ Duyên và Quốc Anh trong tạo hình Thị Mầu - Văn Tài.

Trong mắt Thị Mầu, Văn Tài gần như hội tụ đủ những điều cô mong muốn ở một người chồng: đẹp trai, giỏi giang và môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng như hoàn hảo ấy là một người đàn ông chịu nhiều áp lực từ gia đình và những khuôn phép của xã hội.

Quốc Anh cho biết Văn Tài lớn lên trong một gia đình giàu sang, học thức, có cha làm quan lớn nên luôn phải đối diện với những kỳ vọng và áp đặt. Đây cũng là dạng vai khá khác so với những nhân vật nam diễn viên từng đảm nhận.

Nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ: “Will đánh giá cao khả năng diễn xuất của Quốc Anh ở vai Văn Tài, bởi đây là một dạng vai khá khác so với những hình tượng mà Quốc Anh từng đảm nhận trước đây”.

Bản thân Quốc Anh cũng thừa nhận Văn Tài là một nhân vật “khá lạ” so với những kịch bản anh từng nhận. Không chỉ thể hiện hình ảnh một công tử hào hoa, nam diễn viên còn phải khắc họa những giằng co của một người có vẻ ngoài tự do nhưng thực tế lại sống dưới nhiều khuôn phép.

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Quốc Anh đảm nhận vai Văn Tài, công tử xuất thân trong gia đình danh giá.

Đối lập với Văn Tài là Văn Cường do Steven Nguyễn đảm nhận. Nếu Văn Tài được bao bọc bởi gia đình, địa vị và những chuẩn mực, Văn Cường lại có lối sống tự do, phóng khoáng, ít bị ràng buộc. Theo nội dung được hé lộ, đó cũng chính là cuộc sống mà sâu bên trong Văn Tài hướng tới.

Ngoài màn ảnh, Steven Nguyễn cho biết anh và Quốc Anh là những người “cùng tần số”, thường xuyên trò chuyện và khá hợp nhau trong quá trình làm việc.

BTS lần này cũng hé lộ thêm sự kết hợp giữa Quốc Anh và Kỳ Duyên. Hai diễn viên từng có cơ hội hợp tác trong một dự án trước đó nên đã phần nào hiểu cách làm việc của nhau.

Kỳ Duyên chia sẻ: “Duyên cảm thấy rất vui khi có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Quốc Anh trong một dự án mới. Sau lần hợp tác trước, cả hai đã hiểu nhau hơn trong cách làm việc và diễn xuất, nên khi trở thành một cặp đôi trên màn ảnh, mọi thứ cũng tự nhiên và thoải mái”.

Điểm nhấn đáng chú ý là đại cảnh đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, bối cảnh này được xây dựng với quy mô tương xứng vị thế của hai gia đình.

“Đây phải là một không gian rộng lớn, hoành tráng để thể hiện vị thế của hai gia đình trong ngày trọng đại”, đạo diễn cho biết.

he lo dam cuoi hoanh trang cua ky duyen va quoc anh hinh anh 3

Đám cưới được đặt trong bối cảnh xưa, bao quanh bởi những tán cây lớn. Từ tráp cưới, bàn tiệc, vật dụng trang trí đến cách bài trí không gian đều được chuẩn bị nhằm tái hiện không khí của một hỷ sự thời trước.

Quốc Anh cho biết anh ấn tượng khi lần đầu bước vào bối cảnh này: “Khi bước vào bối cảnh đám cưới, Quốc Anh thực sự có cảm giác như mình đang trở về quá khứ. Mọi thứ từ không gian, cách bài trí đến những chi tiết nhỏ đều khiến mình cảm nhận rất rõ không khí của một đám cưới mà mình chỉ từng xem và nghe kể về”.

Chị chị em em 3 dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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