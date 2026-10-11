Hoa hậu Kiều Duy khoe sắc vóc khỏe khoắn, tiết lộ bí quyết giữ dáng

Mới đây, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy cùng nhiều nghệ sĩ, người mẫu xuất hiện tại một sự kiện thời trang thể thao. Thay vì váy dạ hội hay những bộ vest trang trọng, các khách mời lựa chọn trang phục mang phong cách năng động, đồng thời chia sẻ về thói quen vận động, cách giữ dáng và quan niệm về thời trang thể thao trong đời sống thường ngày.

Hoa hậu Kiều Duy xuất hiện với phong cách thể thao khỏe khoắn

Xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, Hoa hậu Kiều Duy cho biết lịch trình học tập và công việc khiến cô phải chủ động sắp xếp thời gian để duy trì việc vận động.

“Với lịch trình làm việc và học tập dày đặc, Duy luôn phải tranh thủ thời gian để vận động. Bí quyết của Duy là chọn những trang phục thể thao có độ thấm hút tốt, phom dáng ôm vừa vặn để tôn lên đường cong nhưng vẫn thoải mái tuyệt đối. Khi bạn mặc một bộ đồ tập đẹp, bản thân bạn cũng sẽ có thêm nhiều động lực để bước vào phòng gym hay chạy bộ mỗi ngày”, Kiều Duy chia sẻ.

Kiều Duy cùng dàn nghệ sĩ, người mẫu tại sự kiện thời trang thể thao.

Cùng tham dự sự kiện còn có Giám đốc sáng tạo Denis Đặng, Nam vương Đạt Kyo, Á vương Minh Khắc, Á hậu Ánh Vương, người mẫu Hương Giang, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi và vận động viên Sophia Phương Anh.

Theo Denis Đặng, trang phục thể thao hiện nay không còn giới hạn trong không gian tập luyện mà ngày càng được sử dụng như một phần của thời trang ứng dụng. Anh cho rằng một thiết kế thể thao cần dung hòa giữa khả năng phục vụ vận động và yếu tố thẩm mỹ.

Trong khi đó, Đạt Kyo chú ý đến tính linh hoạt của trang phục. Anh cho biết bản thân ưu tiên những bộ đồ có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ luyện tập đến gặp gỡ bạn bè, nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Người mẫu Hương Giang cho biết cô theo đuổi phong cách sport-chic và chú trọng khả năng co giãn, nâng đỡ cơ thể khi chọn trang phục tập luyện. Còn Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi lựa chọn Yoga và Pilates để duy trì sự dẻo dai. Theo cô, chất liệu mềm, nhẹ và tạo cảm giác thoải mái là một trong những tiêu chí quan trọng.

Ở góc nhìn của người hoạt động thể thao chuyên nghiệp, vận động viên Sophia Phương Anh cho rằng tinh thần thể thao không chỉ gắn với thi đấu hay huy chương. Theo cô, việc duy trì kỷ luật vận động mỗi ngày và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân cũng là cách mỗi người xây dựng một lối sống tích cực.

Những chia sẻ của dàn khách mời cho thấy thời trang thể thao ngày càng được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ phục vụ tập luyện mà còn trở thành lựa chọn trong đời sống thường ngày, gắn với nhu cầu vận động, sự thoải mái và phong cách cá nhân.