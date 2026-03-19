Theo chia sẻ từ Đỗ Nhi - vợ của một quân nhân đang làm việc tại đơn vị, Đại úy Thăng Văn Cương đã chính thức giới thiệu bạn gái với đồng nghiệp vào ngày 18/3. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với sự góp mặt của nhiều “hậu phương” của các quân nhân.

“Chị em hậu phương xin phép được gặp Hòa Minzy trước. Chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong không khí ấm áp tại đơn vị của chồng”, Đỗ Nhi viết. Cô cũng cho biết bản thân ấn tượng với Hòa Minzy bởi sự giản dị, dễ thương và gần gũi ngoài đời.

Hòa Minzy gây chú ý khi ra mắt đơn vị bạn trai

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hòa Minzy xuất hiện với trang phục đơn giản, gương mặt rạng rỡ khi sánh bước bên bạn trai. Đại úy Thăng Văn Cương không ngần ngại nắm tay, thể hiện tình cảm với nữ ca sĩ trước đồng nghiệp. Những khoảnh khắc thân mật này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, cho thấy sự thoải mái của cả hai sau khi công khai mối quan hệ.

Trước đó, vào ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận đang hẹn hò với Đại úy Thăng Văn Cương. Nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai đã sang nhà hỏi cưới, thậm chí kịp thực hiện điều này trước khi ông nội cô qua đời để ông có thể chứng kiến hạnh phúc của cháu gái. Thông tin này nhận được sự chúc phúc từ nhiều đồng nghiệp thân thiết như Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh…

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Hòa Minzy chia sẻ sẽ hạn chế nói về chuyện tình cảm vì đặc thù công việc của bạn trai. “Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác… Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng”, cô cho biết, đồng thời bày tỏ sự tự hào dù cuộc sống của người lính có nhiều vất vả và ít thời gian dành cho gia đình.

Không chỉ gây chú ý với màn “ra mắt” đồng nghiệp của bạn trai, chuyến đi này còn đặc biệt khi Hòa Minzy đưa con trai - bé Bo - đến thăm “bố Cương”. Những khoảnh khắc thân thiết giữa Đại úy Thăng Văn Cương và cậu bé nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chồng sắp cưới của giọng ca quê Bắc Ninh gây bất ngờ khi đăng tải clip bắt trend "Anh sẽ là một chàng trai - luôn mang vác tương lai cho em".

Trong video được chia sẻ, Đại úy Cương bế bé Bo trên tay, đưa cậu bé dạo quanh khuôn viên đơn vị. Cậu bé tỏ ra vô cùng hào hứng, liên tục cười tươi và ôm chặt cổ “bố Cương” đầy tình cảm. Dòng trạng thái đi kèm cũng khiến nhiều người thích thú: “Con được lên đơn vị thăm bố Cương, con rất thích ở đơn vị bố”.

Cách xưng hô tự nhiên của bé Bo cùng những cử chỉ gắn bó giữa hai “bố con” khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn cách Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc và tương tác với bé Bo cũng đủ thấy sự chân thành và tình cảm mà anh dành cho gia đình của Hòa Minzy.

Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bạn đời là phải yêu thương con trai mình. Vì vậy, những hình ảnh này được xem như minh chứng rõ ràng cho sự lựa chọn của cô.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen nhau khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Theo chia sẻ, cả hai đã có khoảng 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai chuyện tình cảm. Khi xác nhận mối quan hệ, Hòa Minzy cũng cho biết gia đình bạn trai đã sang hỏi cưới trước khi ông nội cô qua đời để ông kịp chứng kiến niềm hạnh phúc của cháu gái.

Trên Facebook cá nhân, Thăng Văn Cương giữ nguyên ảnh đại diện từ ngày 15/12/2023 đến nay. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nắm tay trước Lăng Bác kèm dòng chú thích: “Cảm ơn em. 15/12/2023”, được nhiều người cho là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Sau khi công khai, anh cũng thoải mái hơn khi chia sẻ về bạn gái. Trên trang cá nhân, Thăng Văn Cương từng viết: “Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!”.