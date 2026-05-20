Hôn nhân 18 năm của Thanh Thúy - Đức Thịnh: Vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ

Thanh Thúy và Đức Thịnh đánh dấu cột mốc 18 năm ngày cưới trong thời điểm cả hai vẫn song hành ở đời sống riêng lẫn công việc. Sau gần hai thập kỷ bên nhau, họ được biết đến không chỉ với vai trò vợ chồng nghệ sĩ mà còn là bộ đôi nhà sản xuất – đạo diễn quen thuộc của điện ảnh Việt.

Trước khi trở thành cặp vợ chồng quen thuộc của điện ảnh Việt, Thanh Thúy và Đức Thịnh đều đã có dấu ấn riêng trong nghề. Đức Thịnh xuất thân từ sân khấu kịch, sau đó mở rộng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2011.

Thanh Thúy bước vào làng giải trí từ năm 20 tuổi, từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình trước khi thử sức ở vai trò MC và nhà sản xuất. Chính điểm chung trong môi trường nghệ thuật đã đưa cả hai đến gần nhau, để rồi sau này không chỉ gắn bó trong đời sống hôn nhân mà còn đồng hành trong nhiều dự án điện ảnh.

Thanh Thúy – Đức Thịnh kỷ niệm 18 năm ngày cưới đầy ngọt ngào

Trong nhiều dự án, Thanh Thúy đảm nhận vai trò sản xuất, còn Đức Thịnh đứng ở vị trí đạo diễn. Cách phân vai này khiến câu chuyện hôn nhân của họ thường được nhắc đến cùng hành trình làm nghề. Từ đời sống gia đình đến phim trường, cả hai có nhiều năm cùng tham gia, quyết định và chịu áp lực từ các dự án điện ảnh.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, “Trùm sò” ra rạp, đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. Giữa thời điểm rạp Việt có nhiều phim tâm lý, kinh dị, tác phẩm chọn màu sắc hài dân gian. Đây không phải hướng đi mới, nhưng vẫn là lựa chọn tương đối khác biệt so với mặt bằng phim Việt hiện tại.

Bộ phim cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc mang đến một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Tuy nhiên, theo số liệu từ Box Office Vietnam, “Trùm sò” mới thu về khoảng 17 tỷ đồng, con số chưa đủ tạo lợi thế rõ rệt trên đường đua phòng vé. Phim cũng được nhận xét còn thiếu nhiều yếu tố để cạnh tranh mạnh với các tác phẩm ra rạp cùng giai đoạn.

Mới đây, Thanh Thúy và Đức Thịnh có dịp xuất hiện cùng nhau trong buổi giao lưu với sinh viên tại TP.HCM. Chương trình mang chủ đề “Chung vai sát cánh – Từ giấc mơ điện ảnh đến phim Việt triệu khán giả”, với sự tham gia của Đức Thịnh trong vai trò đạo diễn và Thanh Thúy ở vị trí nhà sản xuất – diễn viên.

Tại sự kiện, cả hai chia sẻ về quá trình làm nghề, những câu chuyện phía sau các dự án điện ảnh cũng như cách họ phối hợp trong công việc. Sau 18 năm hôn nhân, Thanh Thúy – Đức Thịnh vẫn là cặp vợ chồng nghệ sĩ được chú ý bởi mối liên kết đặc biệt giữa đời sống riêng và sự nghiệp điện ảnh.