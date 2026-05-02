Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"

Dự án điện ảnh "Ngày con còn mẹ" đánh dấu sự bắt tay giữa đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và hai "nữ hoàng diễn xuất" của màn ảnh Việt. Chia sẻ về màn tái hợp này, ông Lee Jin Sung - Giám đốc sản xuất cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được ‘trả hết’ tại 'Ngày con còn mẹ'. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất, mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi nhận được kịch bản và lập tức nhận lời vì chất lượng tác phẩm. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để cô làm việc với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau hơn một thập kỷ chờ đợi. "Đào biết anh Đãng cách đây cũng hơn 10 năm từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc với anh. Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào (từ 'Mai' đã gọi là chị Đào vì chị thua tuổi mẹ ruột Đào) và tới giờ mới được gọi là má Đào", nữ chính phim "Mai" bộc bạch.

Sự thay đổi về danh xưng từ "chị" sang "má" mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho dàn diễn viên. Phương Anh Đào thừa nhận: "Hồi đầu Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ekip sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ".

Đáp lại tình cảm của đàn em, nghệ sĩ Hồng Đào cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự dễ thương của "con gái" mới: "Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả".

Ngoài bộ đôi song Đào, phim còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo và Huy Anh. Diễn viên Nguyên Thảo chia sẻ việc được làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và các nghệ sĩ thực lực là một trải nghiệm đáng nhớ, vừa là áp lực vừa là động lực để cô phát triển hơn ở mỗi dự án.

"Ngày con còn mẹ" được kỳ vọng sẽ là bộ phim cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng sau thành công của "Cô dâu hào môn". Với vai trò vừa là đạo diễn vừa là biên kịch, anh sẽ tiếp tục khai thác điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bày tỏ sự hạnh phúc trong ngày khai máy: "Đoàn phim cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mời được diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào tham gia 'Ngày con còn mẹ'. Đãng nghĩ không phải mình mình, mà tất cả các đạo diễn đều mong có cơ hội làm việc với 2 diễn viên tài năng bậc nhất trong nghề như này". Sau những tác phẩm về đề tài cha con, anh hy vọng câu chuyện về tình mẹ con lần này cũng sẽ được khán giả yêu thương khi ra rạp vào tháng 11 tới.

Với sự đầu tư chỉn chu và dàn diễn viên bảo chứng phòng vé, "Ngày con còn mẹ" hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ cho điện ảnh Việt dịp cuối năm 2026.