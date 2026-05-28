Hương Giang khoe mặt mộc ở Miss Grand, cư dân mạng tranh cãi vì điểm 5

Thứ Năm, 08:19, 28/05/2026
VOV.VN - Phần thi mặt mộc chưa từng có tiền lệ tại Miss Grand International All Stars 2026 khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Đại diện Việt Nam Hương Giang gây chú ý khi tự tin catwalk với gương mặt không son phấn nhưng bất ngờ nhận điểm 5 từ một giám khảo.

Tối 27/5, đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Sau phần thi dạ hội, ban tổ chức tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi lần đầu đưa vào một thử thách chưa từng có tiền lệ trong các cuộc thi nhan sắc: yêu cầu thí sinh tẩy trang trực tiếp trên sân khấu để bước vào phần thi mặt mộc.

Cận cảnh mặt mộc của Hương Giang trên sóng truyền hình

Không còn lớp makeup cầu kỳ hay ánh nhìn sắc sảo thường thấy, các người đẹp xuất hiện với gương mặt gần như hoàn toàn tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu. Toàn bộ quá trình tẩy trang được ghi hình cận cảnh và phát trực tiếp, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang - cũng tham gia thử thách đặc biệt này. Sau khi tẩy trang, nàng hậu xuất hiện với mái tóc buông tự nhiên, gương mặt gần như không còn lớp son phấn hỗ trợ. Dù đây được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Hương Giang trình diễn mặt mộc trên sân khấu thi nhan sắc quốc tế, cô vẫn giữ phong thái khá bình tĩnh và tự tin.

Giám khảo Omar chấm Hương Giang 5 điểm

Trong phần trình diễn, Hương Giang sải bước với thần thái nhẹ nhàng hơn thường thấy, tập trung vào biểu cảm và phong cách trình diễn thay vì makeup hay trang phục nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét visual đời thường của đại diện Việt Nam vẫn giữ được đường nét sắc sảo, làn da khá đều màu dù camera liên tục quay cận.

Tương tự các phần thi trước đó, dàn giám khảo tiếp tục chấm điểm trực tiếp ngay trên sóng truyền hình. Hương Giang nhận mức điểm trung bình 8,09 với các số điểm gồm 7, 8, 9 và cả điểm 10. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng fan sắc đẹp chú ý nhất là việc giám khảo Omar chấm cô 5 điểm - mức thấp nhất trong bảng điểm được công bố.

Ngay sau khi kết quả xuất hiện trên màn hình, mạng xã hội nhanh chóng nổ ra nhiều luồng tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Hương Giang vẫn giữ phong độ ổn định, thần thái tự tin và phần thể hiện không đến mức nhận số điểm quá thấp. Không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi điểm 5 kéo điểm trung bình của đại diện Việt Nam xuống đáng kể.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng phần thi mặt mộc vốn mang tính cảm quan cao nên kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào gu thẩm mỹ và tiêu chí riêng của từng giám khảo. Chính sự chênh lệch mạnh trong bảng điểm của Hương Giang càng khiến màn thi này trở thành đề tài được bàn tán nhiều sau đêm bán kết.

Hương Giang trong phần thi dạ hội

Trước đó ở phần thi dạ hội, Hương Giang cũng là một trong những thí sinh tạo được nhiều chú ý. Người đẹp lựa chọn thiết kế tông tím ánh kim ôm sát cơ thể, đính kết dày đặc đá quý cùng phần chi tiết 3D cầu kỳ. Điểm nhấn đặc biệt trong màn trình diễn là hiệu ứng hai mô hình bướm xuất hiện và bay quanh sân khấu khi cô tạo dáng.

Theo bảng điểm công khai, Hương Giang đạt điểm trung bình 9,16 ở phần thi dạ hội, trong đó có một giám khảo chấm điểm tuyệt đối 10. Sau đêm thi, đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao của bán kết.

Ngoài ra, Hương Giang tiếp tục được gọi tên ở vị trí dẫn đầu chặng bình chọn World's Choice Award với 35% lượng vote từ khán giả. Thành tích này giúp cô một lần nữa nhận đặc quyền giới thiệu riêng và solo catwalk trên sân khấu Miss Grand International All Stars 2026.

Hương Giang lại đi thi Miss Grand International

VOV.VN - Trang chủ chính thức của Miss Grand International công bố người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tham dự mùa giải đặc biệt All stars lần đầu tiên.

Hà Phương/VOV.VN
