IU cùng lúc đối mặt 3 biến cố: Chia tay, bệnh tật và kiện kẻ tung tin ác ý

Nữ ca sĩ, diễn viên IU đang trải qua giai đoạn nhiều biến động khi liên tiếp đối mặt với những vấn đề trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Không chỉ xác nhận chia tay nam diễn viên Lee Jong Suk sau thời gian hẹn hò, IU còn phải tạm hoãn concert và album mới vì lý do sức khỏe, đồng thời tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm xử lý những bình luận ác ý trên mạng.

IU thông báo hủy concert tại Goyang và lùi lịch phát hành album để tập trung điều trị sức khỏe

Ngày 20/7, IU thông báo trên fanpage chính thức về việc hủy buổi concert dự kiến diễn ra tại Sân vận động Goyang vào tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cô buộc phải đưa ra quyết định này sau khi tình trạng giãn ống Eustachian mãn tính trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hát.

Theo IU, các bác sĩ khuyến cáo cô nên tránh những hoạt động đòi hỏi thể lực cao, vận động mạnh và biểu diễn trong thời gian tới để tập trung điều trị. Cô cũng trấn an người hâm mộ rằng tình trạng hiện tại không đe dọa đến tính mạng và dự kiến sẽ dành vài tháng nghỉ ngơi để hồi phục trước khi trở lại sân khấu.

Công ty quản lý EDAM Entertainment xác nhận sức khỏe của IU sẽ được ưu tiên hàng đầu. Vì album phòng thu thứ sáu được lên kế hoạch phát hành gắn liền với chuyến lưu diễn, lịch phát hành cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Thông báo này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi IU và nam diễn viên Lee Jong Suk xác nhận chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

IU và Lee Jong Suk xác nhận chia tay sau thời gian hẹn hò

Ngày 10/7, công ty quản lý của cả hai cho biết họ quyết định quay trở lại mối quan hệ đồng nghiệp, tiếp tục ủng hộ nhau trong công việc thay vì duy trì tình cảm yêu đương.

IU và Lee Jong Suk quen biết từ năm 2012 khi cùng dẫn một chương trình âm nhạc. Sau nhiều năm giữ mối quan hệ bạn bè, cả hai công khai hẹn hò và từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo phía hai nghệ sĩ, lịch trình làm việc dày đặc khiến họ dần xa cách và đi đến quyết định chia tay.

Bên cạnh những biến động trong đời sống cá nhân và công việc, IU vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý với những tài khoản phát tán thông tin sai sự thật và bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin pháp lý ngày 15/7, nhóm luật sư của nữ ca sĩ đã gửi đơn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc California, yêu cầu Meta cung cấp thông tin để xác định danh tính những người đứng sau các tài khoản ẩn danh trên nền tảng Threads.

Động thái này nhằm thu thập thông tin liên quan đến 52 bài đăng bị cho là chứa nội dung phỉ báng và lan truyền thông tin sai sự thật về IU. Theo các báo cáo, một số tài khoản còn chế giễu các thảm kịch quốc gia bằng cách nhắc đến những ca khúc nổi tiếng của cô như Strawberry Moon và Ah Puh, đồng thời phát tán các cáo buộc mang tính chính trị không có căn cứ.

IU tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm xử lý những tài khoản phát tán thông tin sai sự thật trên mạng

Đại diện của IU khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng theo đúng quy định của pháp luật, không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp hay khoan nhượng nào đối với các hành vi vu khống và quấy rối trực tuyến.

Sau nhiều năm duy trì lịch trình làm việc dày đặc, IU hiện phải đối mặt cùng lúc với ba thử thách lớn: vượt qua cú sốc chia tay, điều trị các vấn đề sức khỏe và theo đuổi cuộc chiến pháp lý nhằm bảo vệ danh dự trước những hành vi bôi nhọ trên mạng.

Việc concert và album mới phải lùi lịch khiến người hâm mộ sẽ phải chờ thêm để gặp lại nữ ca sĩ trên sân khấu. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã gửi lời động viên, mong IU sớm hồi phục sức khỏe và trở lại với các dự án âm nhạc khi đã sẵn sàng.