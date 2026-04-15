Jaafar Jackson - Người viết lại hình tượng “Ông hoàng nhạc Pop”

Năm 2026, Jaafar Jackson trở thành cái tên thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai diễn tái hiện huyền thoại âm nhạc Michael Jackson trên màn ảnh rộng. Không chỉ đơn thuần là một cơ hội diễn xuất, đây còn là hành trình đòi hỏi sự biến hóa toàn diện, từ ngoại hình, thần thái cho đến kỹ năng trình diễn, để chạm tới hình tượng “Ông hoàng nhạc Pop” đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Cũng từ quá trình chuẩn bị công phu ấy, Jaafar Jackson dần bước ra khỏi hình ảnh của một gương mặt mới để trở thành nhân tố được kỳ vọng trong dự án điện ảnh đặc biệt này.

Jaafar Jackson là cháu trai của Michael Jackson, đồng thời là con của Jermaine Jackson và người vợ cũ Alejandra Genevieve Oaziaza. Dù sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, anh từng thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ đến việc trở thành diễn viên. Chia sẻ về thời điểm lần đầu nghe đến dự án, Jaafar cho biết suy nghĩ đầu tiên của anh không phải là bản thân sẽ vào vai Michael, mà chỉ đơn giản tự hỏi ai sẽ là người được chọn để đảm nhận vai diễn đặc biệt đó. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi mời thử vai từ nhà sản xuất của Bohemian Rhapsody, cơ hội sau này đã làm thay đổi hướng đi sự nghiệp của anh.

Nhà sản xuất Graham King cho biết việc lựa chọn Jaafar không chỉ nằm ở lời nói hay ngoại hình, mà đến từ một cảm giác “đúng đắn” rất mạnh mẽ mà ông không thể phớt lờ. Theo ông, có điều gì đó rất tâm linh ở Jaafar, và chỉ cần trò chuyện với anh về Michael cũng đủ khiến ông xúc động. Đáng chú ý, ê-kíp đã xem xét gần 200 diễn viên trên khắp thế giới, nhưng cuối cùng không ai có thể vượt qua Jaafar Jackson. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Graham King là khi ông giới thiệu bản thử vai của Jaafar cho Katherine Jackson. Sau khi xem xong, bà chỉ nhẹ nhàng nhận xét: “Đó chính là Michael”.

Dù không có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp, Jaafar Jackson lại sở hữu sự thấu hiểu tự nhiên với phong cách biểu diễn của Michael nhờ lớn lên trong chính gia đình Jackson. Sự gần gũi đó giúp anh sớm quen thuộc với chuyển động, thần thái và tinh thần biểu diễn của huyền thoại âm nhạc. Tuy nhiên, để thực sự chạm tay vào vai diễn này, Jaafar đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực. Anh cho biết đây không phải một buổi thử vai thông thường, mà là quá trình kéo dài suốt hai năm trước khi chính thức nhận được vai. Sau đó, anh còn có thêm thời gian để tiếp tục trau chuốt kỹ lưỡng từng chi tiết.

Đạo diễn Antoine Fuqua cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi chứng kiến màn thể hiện của Jaafar. Ông kể rằng khi mới gặp, ông từng nghĩ Jaafar hẳn đang diễn vì anh xuất hiện giống hệt Michael với tâm hồn dịu dàng ấy, nhưng sau đó nhận ra đó thực sự là con người Jaafar. Khi ê-kíp thực hiện bài kiểm tra màn hình với tóc và trang điểm, mức độ giống Michael của Jaafar khiến tất cả đều hoảng sợ. Theo lời đạo diễn, khi họ đặt câu hỏi cho Jaafar trong nhân vật, những câu trả lời của anh đẹp đẽ, đầy chất thơ theo đúng cách mà Michael sẽ nói, đến mức quay phim Dion Beebe, Graham King và chính ông đều rơi nước mắt.

Trong suốt hai năm chuẩn bị, Jaafar Jackson gần như dành toàn bộ thời gian để rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần. Anh nhảy mỗi ngày đến mức đôi chân tê dại, chỉ dừng lại để nghiên cứu sâu các tài liệu cá nhân và hàng loạt thước phim về Michael Jackson. Nam diễn viên 29 tuổi tiết lộ anh chỉ có 20 ngày để học các động tác vũ đạo và thuyết phục các nhà làm phim rằng mình là lựa chọn không thể thay thế. Anh kiên trì tập luyện giờ này qua giờ khác trong suốt hai năm, cho đến khi thực sự tin vào hình ảnh mình nhìn thấy trong gương.

Bên cạnh đó, Jaafar còn tham gia các lớp huấn luyện vũ đạo khắt khe cùng bộ đôi biên đạo Rich and Tone Talauega, những người từng đồng hành trong các tour diễn của Michael. Anh làm việc với huấn luyện viên diễn xuất, đồng thời lựa chọn sống và tập luyện ngay trong căn phòng cũ của Michael tại Hayvenhurst để tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn với nhân vật. Không dừng lại ở kỹ thuật, Jaafar còn áp dụng chính phương pháp của Michael khi nghiên cứu những nghệ sĩ vĩ đại, xem nhiều cuộc phỏng vấn và video đời thường để thấu hiểu từng sắc thái, phong thái cũng như con người thật phía sau ánh hào quang.

Điều đáng chú ý là mục tiêu của Jaafar không phải sao chép hình ảnh chú mình, mà là tái hiện bản chất và tinh thần của Michael theo cách chân thực và mới mẻ hơn. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bền bỉ và đầy ám ảnh ấy đã khiến Jaafar Jackson trở thành lựa chọn nổi bật nhất giữa gần 200 ứng viên, đồng thời biến anh thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của "Michael" khi phim ra rạp từ ngày 22/4.