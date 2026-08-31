Jacob Elordi hóa người đàn ông cô độc giữa thế giới hậu tận thế trong phim mới

Jacob Elordi đang là một trong những cái tên được chú ý của Hollywood. Ở tuổi 29, nam diễn viên Australia liên tục xuất hiện trong những dự án lớn và làm việc với nhiều đạo diễn tên tuổi.

Sau “Euphoria”, “Saltburn”, “Priscilla”, “Frankenstein” và “Wuthering Heights”, Elordi tiếp tục thử sức với một hình ảnh khác trong “The Dog Stars” - bộ phim mới của đạo diễn Ridley Scott.

Lần này, anh không còn là chàng trai trẻ với những câu chuyện tình yêu hay những nhân vật gây tranh cãi. Elordi trở thành Hig, một phi công sống sót sau đại dịch và đang cố gắng tồn tại trong một thế giới gần như đã mất tất cả.

Jacob Elordi vào vai Hig, người đàn ông sống sót giữa thế giới hậu tận thế trong The Dog Stars. (Ảnh: 20th Century Studio)

Một Jacob Elordi rất khác

Hig sống tại một sân bay bỏ hoang cùng Bangley, một cựu quân nhân do Josh Brolin thủ vai, và chú chó Jasper.

Thế giới xung quanh không còn giống trước đây. Một đại dịch đã khiến phần lớn nhân loại biến mất. Thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trở nên khan hiếm. Những người sống sót không chỉ phải chống lại thiên nhiên mà còn phải cảnh giác với những người khác.

Trong hoàn cảnh ấy, Hig trở thành một người đàn ông sống khép mình. Anh từng có gia đình, từng có một cuộc sống bình thường, nhưng tất cả đã thay đổi sau đại dịch. Jasper - chú chó luôn ở bên anh - trở thành một trong những sợi dây cuối cùng nối Hig với quá khứ.

Điều thú vị là Ridley Scott không xây dựng Hig như một người hùng bất khả chiến bại. Nhân vật này có sức mạnh, biết lái máy bay, sửa máy móc và tự bảo vệ mình, nhưng bên trong vẫn là một con người đang chịu đựng nỗi mất mát.

Jacob Elordi vì thế phải diễn bằng nhiều khoảng lặng hơn. Một ánh mắt, một cái nhìn về phía chân trời hay cách anh tương tác với Jasper đều trở thành một phần của câu chuyện.

(Ảnh: 20th Century Studio)

Từ “nam thần” tuổi trẻ đến diễn viên được các đạo diễn săn đón

Từ một ngôi sao trẻ của phim tuổi teen, anh dần trở thành gương mặt được các nhà làm phim tác giả chú ý. “The Dog Stars” tiếp tục là một bước tiến theo hướng ấy. ELLE nhận xét Elordi đang trở thành gương mặt nam chính được nhiều đạo diễn tên tuổi lựa chọn, sau những dự án với Sofia Coppola, Guillermo del Toro và Ridley Scott.

Việc Ridley Scott giao vai chính cho Jacob Elordi cũng là một điểm đáng chú ý. Đạo diễn của Alien, Blade Runner, Gladiator và The Martian vốn nổi tiếng với những thế giới điện ảnh rộng lớn và những nhân vật phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Nhưng với “The Dog Stars”, ông dường như quan tâm nhiều hơn đến phần con người phía sau một người sống sót. Theo lời Ridley Scott, Elordi có sự tự nhiên, thể lực và khả năng kết nối đặc biệt với những chú chó đóng vai Jasper. Chính sự gần gũi này giúp nhân vật Hig có thêm chiều sâu cảm xúc.

Peter Heller, tác giả tiểu thuyết “The Dog Stars”, cũng dành lời khen đặc biệt cho màn thể hiện của Elordi sau khi chứng kiến nam diễn viên trên phim trường. Ông cho biết Elordi đã thực sự “hóa thân” vào Hig, tạo cho nhân vật một sức sống khiến chính tác giả xúc động.

Jacob Elordi tiếp tục làm mới hình ảnh với vai diễn giàu nội tâm trong phim mới của Ridley Scott. (Ảnh: 20th Century Studio)

Cô độc nhưng không tuyệt vọng

Điều làm Hig khác với nhiều nhân vật hậu tận thế là anh không chỉ chiến đấu để sống. Anh vẫn muốn tìm một điều gì đó. Một tín hiệu radio bí ẩn đưa Hig rời khỏi nơi trú ẩn an toàn, bước vào hành trình tìm kiếm những con người khác. Theo giới thiệu của 20th Century Studios, chuyến đi ấy trở thành hành trình tìm lại “hy vọng và tình người” mà Hig vẫn tin rằng còn tồn tại.

Đó cũng là tinh thần quan trọng của bộ phim. Giữa một thế giới đổ nát, con người vẫn cần một người để trò chuyện, một nơi để trở về và một lý do để tin rằng ngày mai có thể tốt hơn hôm nay.

Vì thế, “The Dog Stars” không chỉ kể câu chuyện về ngày tận thế. Phim còn kể về những gì còn lại sau ngày tận thế: ký ức, tình yêu, tình bạn và nhu cầu được kết nối.

Từ “nam thần” màn ảnh, Jacob Elordi thử sức với hình tượng người đàn ông cô độc trong thế giới hậu tận thế. (Ảnh: 20th Century Studio)

Một ngôi sao đang bước sang chương mới

Ở thời điểm hiện tại, Jacob Elordi đang có một năm đáng chú ý với hàng loạt dự án lớn. Việc xuất hiện cùng những tên tuổi như Ridley Scott và Guillermo del Toro cho thấy vị trí của nam diễn viên tại Hollywood đang thay đổi nhanh chóng.

Anh không còn đơn giản là gương mặt đẹp của thế hệ diễn viên trẻ. Elordi đang tìm kiếm những nhân vật có nhiều tổn thương hơn, phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều hơn ở khả năng diễn xuất.

Hig trong “The Dog Stars” có lẽ là một trong những vai diễn như vậy. Một người đàn ông cô độc giữa thế giới đã mất, mang theo quá khứ nhưng vẫn cố bước về phía trước.

Và cũng giống như nhân vật của mình, Jacob Elordi dường như đang đứng trước một hành trình mới - rời xa hình ảnh quen thuộc để tìm kiếm vị trí riêng trong thế hệ những ngôi sao điện ảnh mới của Hollywood.