Jisoo của BLACKPINK bỏ qua vẻ ngoài lộng lẫy ở sân bay giữa những lùm xùm gia đình

Jisoo đã khởi hành đến Paris từ sân bay quốc tế Incheon vào sáng 22/4 để tham dự một sự kiện ở nước ngoài theo lịch trình. Vốn nổi tiếng với việc biến mỗi lần xuất hiện ở sân bay thành những khoảnh khắc thời trang gây chú ý, ngôi sao K-pop lần này lại chọn cách xuất hiện gần như kín đáo, cô đội mũ và đeo khẩu trang, đồng thời giữ phong cách ăn mặc tối giản.

Jisoo của BLACKPINK. (Ảnh: Xportsnews)

Sự thay đổi về phong cách từ vẻ ngoài bóng bẩy, đậm chất nhà tài trợ sang một bộ trang phục giản dị, gần như vô danh đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng, một số người cho rằng đó là phản ứng trước những tranh cãi đang diễn ra, trong khi những người khác lại nói rằng đó là mong muốn tránh thu hút thêm sự chú ý.

Bất chấp tình hình, Jisoo vẫn tiếp tục lịch trình đã định mà không có sự gián đoạn rõ rệt nào. Buổi chụp ảnh chính thức với báo chí tại sân bay đã bị hủy bỏ do những gì các quan chức mô tả là “tình huống nội bộ”.

Jisoo của BLACKPINK. (Ảnh: Xportsnews)

Vụ tranh cãi xung quanh gia đình Jisoo vẫn chưa lắng xuống. Vấn đề này lại nổi lên sau khi một cái tên trùng khớp với thành viên gia đình đang bị điều tra bị xóa khỏi phần giới thiệu cuối phim của series “Boyfriend on Demand” trên Netflix, làm dư luận dấy lên nhiều đồn đoán trên các trang mạng.

Công ty sản xuất cho biết: “Đã có sai sót trong phần ghi chú ban đầu về ban quản lý, và lỗi này đã được sửa ngay lập tức”. Tuy nhiên, nhiều cách hiểu khác nhau vẫn tiếp tục lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến.

Jisoo của BLACKPINK. (Ảnh: Xportsnews)

Phía Jisoo đã kiên quyết phủ nhận sự liên quan của nữ nghệ sĩ đến vụ việc. Người đại diện pháp lý của công ty quản lý BLISSOO cho biết: “Vấn đề đang được nêu ra hoàn toàn không liên quan đến nữ nghệ sĩ. Jisoo từ lâu đã hoạt động độc lập khỏi gia đình và không có bất kỳ mối quan hệ pháp lý hay kinh doanh nào với cá nhân được đề cập”.

Công ty này cũng cho biết thêm: “Không có bất kỳ sự hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào, và cũng không có kế hoạch hỗ trợ nào trong tương lai”, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với việc lan truyền thông tin sai lệch.

Thành viên gia đình liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi sàm sỡ một phụ nữ vào ngày 14/4. Cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ, nhưng các công tố viên đã từ chối yêu cầu này.