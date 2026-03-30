Juky San xin lỗi sau ồn ào chụp ảnh bikini tại Giếng Tiên

Sự việc liên quan đến ca sĩ Juky San đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội khi loạt ảnh cô tạo dáng tại Giếng Tiên (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) được lan truyền rộng rãi. Trong các bức hình, nữ ca sĩ diện bikini sáng màu, ngâm mình và chụp ảnh ngay trong giếng nước - địa điểm được cho là có yếu tố văn hóa, tâm linh tại địa phương.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng hành động của một người nổi tiếng như Juky San là thiếu phù hợp. Một số người cho rằng việc mặc bikini và xuống trực tiếp giếng nước có thể gây phản cảm, đặc biệt khi đây là nơi được người dân và du khách sử dụng để rửa mặt, thậm chí uống trực tiếp như một cách cầu bình an, sức khỏe. Không ít ý kiến cũng lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước tại khu vực này.

Trước làn sóng tranh cãi, Juky San đã nhanh chóng xóa bài đăng liên quan và khóa phần bình luận trên fanpage cá nhân. Sau đó, nữ ca sĩ đăng tải thư xin lỗi, gửi đến khán giả và người dân địa phương, đặc biệt là bà con xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn cũ), phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Trong thư, cô viết: “San có nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xung quanh bộ ảnh mới nhất của San được chụp tại khu vực Eo Gió. San xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì đã làm phiền lòng mọi người”.

Nữ ca sĩ cho biết mục đích ban đầu của chuyến đi chỉ là ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên và chia sẻ cảnh sắc địa phương. Tuy nhiên, cô thừa nhận ê-kíp đã “vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh” trong quá trình tác nghiệp. Sau khi sự việc xảy ra, ê-kíp đã quay lại địa điểm để kiểm tra và ghi lại video.

Juky San cũng giải thích: “San và ekip đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. San hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương”.

Dù vậy, nữ ca sĩ thừa nhận thiếu sót trong khâu chuẩn bị và nhấn mạnh: “Dẫu vậy, San hiểu rằng ‘không biết’ không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của San và ekip khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến”.

Cô cho biết đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh không phù hợp trên các nền tảng và coi đây là “một bài học đắt giá về sự cẩn trọng”. Đồng thời, Juky San bày tỏ sự trân trọng trước những góp ý từ công chúng: “San vô cùng trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, San không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý”.

Khép lại thư xin lỗi, nữ ca sĩ cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động sắp tới: “San và ekip cam kết sẽ cẩn trọng hơn gấp nhiều lần trong các hoạt động sắp tới để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương”.

Juky San, sinh năm 1998, được biết đến từ các bản cover như “Cầu hôn”, “Em dạo này”, “Yêu em dại khờ”. Năm 2019, cô tham gia chương trình Giọng hát Việt, thuộc đội của Hồ Hoài Anh. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với các dự án âm nhạc riêng, trong đó có MV “Phải chăng em đã yêu” phát hành năm 2021.

Gần đây, cô tham gia chương trình “Em xinh say hi” và lọt vào vòng chung kết, đồng thời phát hành album đầu tay “Đẫm tình”, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật.