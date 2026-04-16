Justin Bieber tại Coachella 2026: Đêm 19/4 sẽ là lời đáp sau tranh cãi và dấu mốc trưởng thành

Thứ Năm, 06:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau đêm diễn gây chia rẽ, mọi ánh nhìn đang dồn về sân khấu ngày 19/4 của Justin Bieber tại Coachella 2026. Không chỉ là một màn trình diễn tiếp theo, đây được xem là thời điểm nam ca sĩ đưa ra câu trả lời rõ ràng: Chiều theo kỳ vọng bùng nổ hay tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính cá nhân.

Nếu đêm 11/4 là một “tuyên ngôn” gây tranh cãi, thì đêm 19/4 nhiều khả năng sẽ là phần trả lời. Không khó để dự đoán rằng Justin Bieber đang đứng trước hai lựa chọn rõ ràng: Điều chỉnh để tiệm cận kỳ vọng của một headliner Coachella, hoặc tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn, là một sân khấu mang tính tự sự, cá nhân và tiết chế. Nhưng có lẽ, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Justin Bieber tái hiện hành trình âm nhạc khi phát lại các MV cũ, từ Baby đến Never Say Never. (Ảnh: X)

Khi một đêm diễn “bẻ đôi” dư luận

Chỉ trong vài giờ sau khi đêm diễn 11/4 khép lại, Justin Bieber trở thành tâm điểm tranh luận toàn cầu. Internet gần như chia làm hai nửa rõ rệt.

Một bên thất vọng, cho rằng đây là màn trình diễn “lười biếng”, thiếu năng lượng, không xứng với mức cát-xê hơn 10 triệu USD - cao nhất lịch sử Coachella. Một bên khác lại nhìn thấy ở đó một lựa chọn có chủ đích: Tối giản, cá nhân và giàu tính tự sự. Sự phân cực này không đơn thuần là tranh luận về chất lượng một show diễn, mà phản ánh một câu hỏi lớn hơn: Khán giả đang mong chờ điều gì ở Justin Bieber – một “cỗ máy hit” của quá khứ, hay một nghệ sĩ đã thay đổi?

Justin Bieber trở lại sân khấu Coachella 2026 với phong cách tối giản. (Ảnh: X)

Không còn là “hoàng tử pop” của quá khứ

Ở tuổi 32, Justin Bieber không còn là cậu bé bước ra từ YouTube với hình ảnh ngây thơ của “Baby”. Anh cũng không còn là ngôi sao nổi loạn của những năm tháng khủng hoảng, hay “cỗ máy hit” của thời kỳ đỉnh cao.

Anh giờ đây là một người đàn ông đã đi qua gần như mọi trạng thái của danh tiếng: Vinh quang, áp lực, đổ vỡ, chữa lành. Và quan trọng hơn, anh là một người chồng của Hailey Bieber, một người cha. Chính sự thay đổi đó khiến đêm diễn 19/4 khó có thể chỉ là một “show diễn sửa sai”.

Sân khấu Coachella với thiết kế tối giản, tương phản với quy mô hoành tráng thường thấy của lễ hội. (Ảnh: X)

Một sân khấu của cảm xúc thay vì hiệu ứng?

Nếu tiếp tục giữ tinh thần của đêm đầu tiên, khán giả có thể sẽ không chờ đợi một sân khấu “bùng nổ” theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, điều họ có thể nhận được là một trải nghiệm sâu hơn về cảm xúc. Justin Bieber của hiện tại dường như không còn quan tâm đến việc phải tạo ra những đỉnh cao âm thanh - ánh sáng. Điều anh theo đuổi là sự kết nối với chính mình, với quá khứ và với những người đã đồng hành cùng anh suốt hành trình. Những khoảnh khắc như “Everything Hallelujah”, nơi anh nghẹn ngào nhắc đến gia đình, có thể sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, không phải như một chi tiết phụ, mà là trung tâm cảm xúc của cả set diễn.

Tuy nhiên, áp lực từ phản ứng trái chiều là điều không thể bỏ qua. Với một sân khấu như Coachella, việc hoàn toàn đi ngược kỳ vọng số đông luôn là một canh bạc. Đêm 19/4 vì thế có thể là một điểm cân bằng: Vẫn giữ cấu trúc tự sự, nhưng được “mở” hơn về mặt năng lượng. Một vài bản hit được trình diễn trực tiếp trọn vẹn hơn, một số khoảnh khắc tương tác nhiều hơn, không phải để chiều lòng đám đông, mà để kết nối với họ rõ ràng hơn.

Biểu cảm trầm lắng của nam ca sĩ khi trình diễn các ca khúc cho thấy chiều sâu cảm xúc rõ rệt. (Ảnh: X)

Một lời hồi đáp – không chỉ dành cho khán giả

Đêm diễn 19/4, vì thế không chỉ là câu trả lời cho những tranh cãi trên mạng xã hội. Nó còn là lời hồi đáp của Justin Bieber với chính hành trình của mình.

Sau nhiều năm phải gồng mình dưới ánh đèn, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bước lên một sân khấu lớn mà không cần chứng minh điều gì. Và nếu điều đó là thật, thì cảm xúc mà đêm diễn mang lại có thể sẽ không phải là sự phấn khích bùng nổ – mà là một thứ hiếm hơn trong thế giới giải trí, đó là sự bình yên. Một sự bình yên đủ mạnh để khiến khán giả hoặc là đồng cảm sâu sắc… hoặc là tiếp tục tranh cãi. Nhưng dù ở phía nào, họ vẫn sẽ tiếp tục dõi theo.

 

Hải Hà/VOV.VN
