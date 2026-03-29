Khoe nhẫn cưới ngay trên sân khấu, Hoàng Dũng khiến fan thi nhau "cầu hôn"

Tiếp nối thành công của đêm diễn tại Hà Nội, Hoàng Dũng mang concert "Xoay tròn" đến với gần 10.00 khán giả TP.HCM. Nếu đêm diễn đầu tiên tại thủ đô được xem như một bản demo hoàn chỉnh để khẳng định vị trí, thì đêm thứ hai tại TP.HCM lại cho thấy một chân dung Hoàng Dũng ở độ chín muồi, biết cách dẫn dắt cảm xúc và kết nối với đám đông bằng sự chân thành.

Cấu trúc chương trình được giữ lại, nhưng cách kể chuyện trở nên liền mạch và giàu cảm xúc hơn. Xuyên suốt hơn ba tiếng đồng hồ với gần 30 tiết mục, nam ca sĩ cho thấy bản thân không còn chỉ hát hay, vũ đạo tốt, chơi nhạc cụ đỉnh mà đã biết kể chuyện cùng sân khấu rộng lớn.

Điểm nhấn bùng nổ nhất của đêm nhạc nằm ở phần trình diễn ca khúc "Lý giải". Đây là sáng tác được Hoàng Dũng viết tặng vợ mình trong ngày cưới cách đây sáu năm, vừa được phát hành chính thức khoảng một tuần trước concert.

Khi những giai điệu của câu hát "Chẳng có ai lý giải cho anh phút giây thần kỳ ấy... Lại muốn có em đến hết đời này" vang lên, không khí tại sân vận động trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Ngay dưới khán đài, có đến 4 cặp ở bên dưới sân khấu đã bất ngờ cầu hôn nửa kia. Trong tiếng hò reo của gần 10.000 khán giả, những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi đã được phát trực tiếp, lan tỏa tình yêu tới tất cả mọi người. Đây được xem là “đặc sản” trong concert của nam ca sĩ - nơi mà các đôi yêu nhau dành cho đối phương sự bất ngờ lãng mạn nhất.

Sau màn trình diễn, Hoàng Dũng đã có những giây phút giao lưu đầy hóm hỉnh khi chứng kiến fan của mình thi nhau "chốt đơn". Anh đùa mọi người bị "giật dây" rồi có hối hận không, đồng thời khẳng định: "Riêng anh, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định yêu - cưới của mình". Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng không ngần ngại giơ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út để khoe với toàn bộ khán giả.

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn, concert còn là nơi Hoàng Dũng nhìn lại hành trình 10 năm đầy thăng trầm. Một trong những phần gây xúc động nhất là không gian acoustic mang tên "quán nhạc Hoàng Dũng". Tại đây, anh mời một khán giả lên hát cùng và dành thời gian trải lòng về thời kỳ đầu bước vào con đường ca hát của cậu sinh viên Đại học Ngoại thương.

Hoàng Dũng nhớ lại quãng thời gian đi hát tại các phòng trà, quán nhạc chỉ với một nhóm ba người: "Đó là thời mà Dũng hát ở các quán nhạc với cát-sê 250.000 đồng. Một guitar, một hát chính và một trống là Dũng. Khi nào vocal 'gặp vấn đề', Dũng sẽ đảm nhiệm phần hát chính".

Anh nhấn mạnh rằng số tiền ít ỏi đó mang ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp của mình sau này: "250.000 đồng không chỉ nuôi sống chúng mình bằng những tô mì tôm mà còn nuôi cả những giấc mơ chưa biết khi nào thành hiện thực. Khi thực hiện phần 'quán nhạc Hoàng Dũng' này, Dũng muốn tự nhắc mình đừng quên mình xuất phát từ đâu, cũng như đừng quên những điều đơn sơ đó".

Chương trình được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo một setlist dày đặc nhưng không bị rời rạc. Mở đầu bằng các ca khúc "Đôi mươi", "La bàn", "Sao giờ em mới tới", nam ca sĩ đưa khán giả trở lại những năm tháng đầu tiên. Sự xuất hiện của các khách mời như Minh Tốc & Lam mang đến màu sắc thể nghiệm với "Step by step", "Moonlight city". Trong khi đó, Grey D đem lại năng lượng trẻ trung với "Dự báo thời tiết hôm nay mưa" hay "Vaicaunoicokhiennguoithaydoi".

Chương giữa là điểm nhấn khi loạt hit như "Nàng thơ", "Đoạn kết mới", "Đôi lời tình ca" được xâu chuỗi thành một dòng chảy cảm xúc liên tục. Đặc biệt, phần acoustic với các bài hát "Đừng giữ chỗ", "Chờ anh nhé", "Khi em lớn" đã tạo ra khoảng lặng cần thiết giữa một danh sách bài hát dày đặc.

Hoàng Dũng khép lại concert "Xoay tròn" TP.HCM với 4 ca khúc "Phonecert", "Sâm-panh" và liên khúc "Nép vào anh và nghe anh hát, Bữa tiệc của giác quan". Ở phần “encore”, Hoàng Dũng còn tiếp tục trở lại sân khấu một lần nữa để hát cùng khán giả. Kết thúc concert, Hoàng Dũng nán lại rất lâu, cúi người 90 độ cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình và tạo nên một cột mốc không thể nào quên: “Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại, Dũng biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Dũng mong phút giây này tồn tại mãi mãi”.

Với quy mô được mở rộng hơn so với đêm diễn tại Hà Nội năm ngoái, Concert Xoay Tròn Day 2 tại TP. HCM với sự góp mặt của gần 10.000 khán giả đã cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hoàng Dũng trong hành trình âm nhạc của mình. Anh đã thử thách bản thân nhiều hơn trong việc tập luyện, biểu diễn, hát nhảy với live band, chơi nhạc cụ và làm chủ sân khấu ở một không gian ngoài trời lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Sự tâm huyết chỉn chu trong từng khâu dàn dựng và đầu tư của nam ca sĩ, cùng những sự kết hợp lần đầu tiên với các khách mời đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ.