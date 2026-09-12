Kiều Chinh nói về danh xưng “mỹ nhân” và cuộc sống một mình ở tuổi 89

Kiều Chinh sinh năm 1937, đã có gần 70 năm gắn bó với điện ảnh và tham gia hơn 100 bộ phim. Tên tuổi bà gắn với nhiều chặng đường của điện ảnh Việt Nam cũng như các dự án quốc tế. Ở tuổi 89, Kiều Chinh trở lại Việt Nam tham gia "Mãi nợ một lời tạm biệt", đảm nhận vai bà nội Hương - người phụ nữ dành cả cuộc đời cho gia đình và con cháu. Lần trở về này cũng là dịp Kiều Chinh chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại, từ những danh xưng gắn với thời thanh xuân đến chuyện sống một mình, những lúc cô đơn và cách bà duy trì công việc khi đã ở tuổi U90.

Kiều Chinh trở lại Việt Nam tham gia phim Mãi nợ một lời tạm biệt ở tuổi 89.

“Nếu nói tôi là mỹ nhân, xin cảm ơn”

Không chỉ được biết đến qua những vai diễn, Kiều Chinh còn từng là một trong những nhan sắc nổi bật của màn ảnh Việt nhiều thập niên trước. Hình ảnh thanh lịch, gương mặt sắc nét của bà từng khiến tên tuổi Kiều Chinh thường được nhắc cùng những mỹ nhân nổi tiếng một thời cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương. Đến nay, ở tuổi 89, nữ nghệ sĩ vẫn thường được khán giả gọi bằng những danh xưng như “mỹ nhân”, “mỹ nhân màn ảnh”.

Nhắc lại những lời khen dành cho nhan sắc thời trẻ, Kiều Chinh không tỏ ra quá bận tâm đến danh xưng.

“Nếu nói tôi là mỹ nhân thì xin cảm ơn. Trời cho mỗi người một vẻ đẹp, ai cũng đẹp. Đẹp hay không còn tùy vào quan niệm, cách nhìn của mỗi người”, bà nói.

Kiều Chinh là một trong những mỹ nhân đời đầu ở Sài Gòn những năm thập niên 60 - 70.

Kiều Chinh cũng nhắc lại một thời người ta thường nói đến những mỹ nhân nổi tiếng của Sài Gòn. Nhiều thập kỷ trôi qua, một số người bạn nghệ sĩ cùng thế hệ đã không còn. Với bà, những ký ức ấy giờ trở thành một phần của chặng đường dài trong đời sống nghệ thuật. Quan niệm về nhan sắc của nữ nghệ sĩ vì thế cũng khá giản dị. Bà cho rằng vẻ đẹp không nhất thiết phải được số đông công nhận: “Có những người không được nhiều người chú ý nhưng trong mắt tôi lại rất đẹp. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về cái đẹp”.

Cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương, bà được mệnh danh là "tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn".

Ngay cả chuyện son phấn, Kiều Chinh cũng không quá coi trọng. Bà cho biết vì công việc diễn viên, mỗi khi xuất hiện trước máy ảnh vẫn cần trang điểm, nhưng trong cuộc sống thường ngày thì hoàn toàn khác. “Tôi không thích son phấn quá nhiều. Bây giờ là diễn viên, khi ra ngoài, chụp ảnh hay quay phim thì vẫn phải trang điểm. Nhưng từ thời trẻ, tôi đã ít trang điểm”, bà kể.

Cuộc sống một mình ở tuổi 89

Ở tuổi 89, bà chia sẻ bí quyết để giữ sức khỏe và tinh thần như hiện tại: “Thật ra tôi không có bí quyết gì. Bạn bè thường hỏi và tôi hay đùa: nếu tôi nói ra thì có ai dám làm theo không? Bí quyết là sống một mình”.

Kiều Chinh cho biết mình đã sống một mình trong thời gian dài. Nhịp sống hiện tại chủ yếu xoay quanh công việc và những việc thường ngày trong nhà. “Tôi sống một mình đã lâu. Cuộc sống của tôi gắn với công việc và việc nhà nên tôi không cảm thấy quá rõ tuổi tác. Tôi vẫn thấy mình còn trẻ. Tuổi sinh lý là như thế, nhưng tuổi tâm lý của mình có thể trẻ hơn”, bà chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng hài hước khi nói về một mặt tích cực của cuộc sống một mình: “Tôi hay đùa rằng sống một mình thì không có ai để giận hờn, không có ai để cãi cọ. Khi có chuyện gì bất đồng, ra ngoài sân mà la thì chỉ có cây cỏ nghe thôi, nó không cãi lại”.

Dẫu vậy, Kiều Chinh không phủ nhận những khoảng lặng trong đời sống riêng. Bà thừa nhận mình cũng có những lúc buồn, cô đơn như bất kỳ ai khác. Theo Kiều Chinh, điều quan trọng là không nên nhìn nỗi buồn của mình như điều lớn nhất. Bà giữ thói quen tự nhắc mình về những điều may mắn đang có: “Đừng nghĩ nỗi buồn của mình là lớn nhất. Tôi luôn cảm ơn bề trên, cảm ơn đời vì mình vẫn còn may mắn hơn người khác. Có lúc mình tưởng nỗi buồn của mình rất lớn, nhưng nỗi buồn của người khác còn lớn hơn mình nhiều”. Cách nghĩ này cũng được bà áp dụng khi đối diện những vấn đề về sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào sự khó chịu của bản thân.

Cuộc sống thường nhật của Kiều Chinh khá kín đáo. Ngoài những chuyến đi liên quan đến công việc, bà dành phần lớn thời gian ở nhà đọc sách, xem phim, chăm cây và làm vườn.

Nhịp sống ấy không khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy thời gian trôi chậm. Ngược lại, bà luôn có cảm giác còn quá nhiều việc chưa hoàn thành. “Tôi thường ước một ngày có thêm thời gian để làm được nhiều việc hơn, hoặc cuộc đời cho mình thêm ngày tháng để tiếp tục những điều còn dang dở. Tôi luôn có cảm giác vẫn còn rất nhiều việc chưa làm hết”, bà chia sẻ.

Một trong những sở thích khác của Kiều Chinh là viết. Trong thời gian dịch Covid-19, khi không thể ra ngoài và công việc đóng phim bị gián đoạn, bà dành thời gian hoàn thành hồi ký. “Với tôi, viết cũng là một cách giải tỏa”, bà nói.

Bên cạnh đời sống tinh thần, nữ nghệ sĩ duy trì những nguyên tắc khá rõ ràng trong sinh hoạt. Kiều Chinh cho biết bà không cố tình kiêng khem để giữ nhan sắc mà đơn giản là không thích ăn nhiều thịt, không ăn thịt bò, thích rau và các loại đậu hơn. Điều bà coi trọng hơn cả là tính kỷ luật: “Tôi rất khó tính với chính mình. Tôi sống phải có kỷ luật, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ”.

Thời trẻ, Kiều Chinh yêu thích những môn vận động mạnh, trong đó có cưỡi ngựa. Khi tuổi cao, bà chuyển sang những hình thức tập nhẹ nhàng hơn, chú trọng sự tập trung và cảm giác thư giãn. “Mỗi lần tập, tôi gần như quên hết những chuyện khác. Tôi rất mê. Tôi tập với nhạc và phải tập trung vô cùng, nếu không sẽ làm sai. Với tôi, điều đó gần như một hình thức thiền”, bà chia sẻ.

Gần 70 năm với điện ảnh, chưa nghĩ đến chuyện dừng lại

Nếu đời sống riêng của Kiều Chinh khá tĩnh lặng thì công việc của bà vẫn nhiều dịch chuyển. Nữ nghệ sĩ cho biết trong khoảng bốn năm qua, bà tham gia ba phim truyện dài và hai series ở nước ngoài, trong đó có The Sympathizer của HBO. Vì thế, bà không xem Mãi nợ một lời tạm biệt là sự trở lại với diễn xuất sau một thời gian dài nghỉ nghề, mà là dịp trở lại với một dự án điện ảnh Việt Nam sau nhiều năm chủ yếu hoạt động ở nước ngoài.

Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội Hương trong Mãi nợ một lời tạm biệt.

Làm việc ở nhiều nơi trên thế giới nhưng khi trở về một đoàn phim Việt Nam, Kiều Chinh cảm nhận sự khác biệt từ chính ngôn ngữ và những điều rất đời thường. “Tôi rất vui khi được làm một bộ phim Việt Nam, bởi không có gì thú vị hơn việc được nói tiếng Việt khi diễn. Tôi không phải cố gắng nghe ngóng xung quanh, cảm xúc vì thế cũng dễ chịu và tự nhiên hơn”, bà chia sẻ.

Sự gần gũi còn đến từ những bữa ăn ở trường quay. “Có bữa trưa đoàn phim ăn bún riêu, có bữa ăn bún chả, đậu rán, mọi người cùng cầm đũa ngồi với nhau. Những điều như vậy khiến tôi có cảm giác trường quay giống một gia đình lớn”, nữ nghệ sĩ kể. Sau khi phim đóng máy, các thành viên vẫn giữ liên lạc. “Tôi thích điều đó. Trong thời gian quay, mọi người gần gũi với nhau nhưng không phải xong phim là hết. Sau khi phim hoàn thành, chúng tôi vẫn liên lạc, gọi điện và nhớ đến nhau”, bà nói.

Trong Mãi nợ một lời tạm biệt, nhân vật bà Hương cũng đem đến cho Kiều Chinh nhiều cảm xúc. Bà nhìn thấy ở nhân vật hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam dành cả cuộc đời cho gia đình. “Tôi rất xúc động bởi đó là tâm tình của một người bà Việt Nam, một người phụ nữ hy sinh cho gia đình, cho con cháu cả đời, chỉ biết yêu thương và sống vì con cháu. Đó là tinh thần cao quý của người phụ nữ Việt Nam mà tôi được thể hiện”, bà chia sẻ.

Ở tuổi 89, Kiều Chinh vẫn chưa đặt ra câu chuyện dừng lại với điện ảnh. Bà cho rằng chính công việc đem đến cho mình năng lượng: “Điện ảnh là đời sống của tôi. Tôi rất say mê công việc. Mỗi khi làm việc, tôi lại cảm thấy mình khỏe hơn. Nếu chỉ ngồi ở nhà, ăn hết bữa này rồi chờ đến bữa kia, có lẽ tôi còn dễ sinh bệnh hơn. Với tôi, tuổi tác chỉ là một con số. Miễn là trí nhớ vẫn còn tốt, tôi vẫn đọc được kịch bản, nhớ được lời thoại và còn có thể đi đây đi đó thì tôi vẫn làm việc”.

Sau Mãi nợ một lời tạm biệt, nữ nghệ sĩ cũng không đóng lại cánh cửa với những dự án tiếp theo tại Việt Nam. “Nếu có một câu chuyện hay và vai diễn phù hợp với tôi thì ở đâu tôi cũng sẵn sàng tham gia”, bà nói.