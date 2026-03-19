Kiều Minh Tuấn hóa pháp sư trừ tà trong phim kinh dị “Phí Phông”

Bộ phim theo chân hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - những pháp sự tập sự lên núi tìm cách cứu mẹ đang bị lời nguyền “Phí Phông” hành hạ. Cùng lúc, trong bản làng liên tiếp xảy ra những cái chết ghê rợn, khiến nỗi sợ hãi lan rộng. Mọi nghi ngờ dần đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc điểm giống với loài quỷ khát máu được truyền miệng từ nhiều đời.

Kiều Minh Tuấn dẫn dắt hành trình trừ tà trong “Phí Phông”

Teaser poster gây ấn tượng với hình ảnh dàn nhân vật nữ trong tạo hình quỷ dị, làm dấy lên giả thuyết họ chính là hiện thân của “Phí Phông”. Ở trung tâm là Kiều Minh Tuấn trong vai pháp sư với trận pháp trừ tà, bị bao vây bởi những thế lực siêu nhiên. Hình ảnh này không chỉ tăng tính kịch tính mà còn gợi mở quy mô rộng lớn của mối hiểm họa đang ẩn mình trong rừng sâu.

Từ những chi tiết ban đầu, bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi: “Phí Phông” là một cá thể hay là một dòng quỷ tồn tại qua nhiều thế hệ? Nhân vật Lua tưởng chừng là chìa khóa giải đáp bí ẩn, nhưng có thể chỉ là một phần của câu chuyện. Thậm chí, Dương - người đồng hành cùng anh trai trong hành trình truy tìm sự thật - cũng bị đặt vào vòng nghi vấn, mở ra khả năng xuất hiện những cú lật bất ngờ.

Teaser trailer tiếp tục đẩy cao không khí rùng rợn với bối cảnh bản làng heo hút giữa núi rừng Tây Bắc. Những hình ảnh về vết cắn lở loét, máu me được cho là dấu tích của “Phí Phông” tạo cảm giác ám ảnh ngay từ những khung hình đầu tiên. Nhịp phim sau đó tăng dần với hàng loạt phân cảnh căng thẳng, liên tục đặt ra câu hỏi “Ai là Phí Phông?” và khiến người xem rơi vào trạng thái bất an.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai pháp sư, một hình tượng đậm màu sắc tâm linh. Nhân vật đòi hỏi sự tập trung trong từng nghi thức trừ tà, đồng thời thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với thế lực siêu nhiên. Đoàn Minh Anh vào vai Dương - cô gái có “đôi mắt âm dương” có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Huy Tít trong vai người kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào những giai thoại rùng rợn nơi rừng sâu. Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ dân tộc cùng những phân đoạn cảm xúc về tình mẫu tử. NSƯT Hạnh Thúy tiếp tục thể hiện khả năng hóa thân với dạng vai nặng về tâm lý và tạo hình.

Đáng chú ý, sao nhí Nina Nutthacha Padovan trong vai Lua cũng thu hút sự quan tâm với biểu cảm bằng mắt ấn tượng. Nhân vật mang vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại có những biến đổi tính cách khó lường, hứa hẹn trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện.

Khai thác lần đầu truyền thuyết “Phí Phông” trên màn ảnh rộng, bộ phim kết hợp yếu tố văn hóa bản địa như nhà sàn, trang phục dân tộc và các nghi lễ tâm linh, tạo nên một không gian kinh dị mang màu sắc riêng. Với cách tiếp cận này, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới cho khán giả yêu thích dòng phim kinh dị Việt.

Phim dự kiến có suất chiếu sớm từ 18h ngày 16/4, các ngày 17-19/4 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 24/4/2026.