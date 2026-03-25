Kim Bum xác nhận đến Hà Nội tháng 6, úp mở quà “khủng” cho fan Việt

Thứ Tư, 17:17, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum vừa xác nhận sẽ trở lại Hà Nội vào giữa tháng 6 tới, đồng thời bật mí một món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan khi đây là dịp hiếm hoi tài tử đình đám có kế hoạch giao lưu trực tiếp tại Thủ đô.

Xuất hiện tại buổi khởi động Triển lãm thương mại quốc tế ngành làm đẹp - Beauty Summit 2026 chiều 25/3 thông qua video, Kim Bum gây thích thú khi gửi lời chào bằng tiếng Việt. Nam diễn viên cho biết anh vẫn giữ nhiều ấn tượng đẹp về Việt Nam sau chuyến thăm trước, đặc biệt là Hà Nội – nơi anh mong muốn sớm quay lại để gặp gỡ khán giả.

Kim Bum xác nhận đến Hà Nội vào tháng 6

Không chỉ đơn thuần trở lại, Kim Bum xác nhận sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ fan trong thời gian diễn ra sự kiện vào tháng 6. Anh cũng úp mở về một “món quà đặc biệt” dành cho người hâm mộ tham dự, làm dấy lên nhiều kỳ vọng về những hoạt động giao lưu gần gũi, tương tác trực tiếp.

Trong lần trở lại này, Kim Bum đồng hành với vai trò đại sứ của Beauty Summit 2026. Sự xuất hiện của nam diễn viên được xem là điểm nhấn nổi bật, góp phần thu hút sự chú ý của công chúng đối với sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào ngày 19–20/6. 

Trước đó, trong chuyến công tác tại TP.HCM năm 2025, Kim Bum từng gây “sốt” mạng xã hội với hình ảnh thân thiện và trẻ trung. Những khoảnh khắc đời thường, như việc thưởng thức trái cây Việt Nam và giao lưu gần gũi với fan, đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Tài tử "Vườn sao băng" được yêu mến nhờ phong độ ổn định và vẻ ngoài trẻ trung

Kim Bum (tên thật Kim Sang Bum, sinh ngày 7/7/1989 tại Seoul, Hàn Quốc) là một trong những gương mặt quen thuộc của làn sóng Hallyu tại châu Á. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006, nhưng phải đến năm 2009 mới thực sự bứt phá nhờ vai “chàng gốm” So Yi Jung trong bộ phim truyền hình đình đám "Vườn sao băng" (Boys Over Flowers). Vai diễn này không chỉ giúp anh ghi dấu ấn với khán giả mà còn đưa tên tuổi phủ sóng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Sau đó, Kim Bum tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như "Gió đông năm ấy", "Bạn trai tôi là hồ ly", "Law School" hay "Ghost Doctor", cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Khả năng biến hóa trong diễn xuất cùng ngoại hình trẻ trung giúp anh duy trì sức hút ổn định suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không chỉ được yêu mến qua các vai diễn, Kim Bum còn gây thiện cảm bởi hình ảnh thân thiện ngoài đời. Ở tuổi ngoài 30, nam diễn viên vẫn được khán giả gọi là “mỹ nam không tuổi” nhờ phong độ ổn định và vẻ ngoài trẻ trung.

Beauty Summit 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với chủ đề “Beauty Verse – Định hình chuẩn mực mới của ngành làm đẹp”, dự kiến quy tụ khoảng 100 thương hiệu quốc tế, 200 gian hàng và hơn 10.000 lượt khách tham dự.

Hà Phương/VOV.VN
