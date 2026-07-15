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Kim Soo Hyun nở nụ cười trong lần đầu xuất hiện sau hơn một năm

Thứ Tư, 09:02, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau 16 tháng tạm ngừng hoạt động, Kim Soo Hyun đã trở lại với lịch trình giải trí đầu tiên khi tham gia quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines.

Kim Soo Hyun đã chính thức trở lại các hoạt động giải trí khi tham gia quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines vào ngày 14/7. Đây là lịch trình công khai đầu tiên của nam diễn viên kể từ khi tạm ngừng hoạt động vào tháng 3/2025 sau những tranh cãi liên quan đến đời tư.

Theo thông tin được công bố, đoạn quảng cáo và bộ ảnh đi kèm được thực hiện tại Hàn Quốc nhưng sẽ phát hành độc quyền tại Philippines. Nhà sáng lập kiêm CEO của BENCH, ông Ben Chan, cũng chia sẻ một số hình ảnh tại trường quay trên mạng xã hội.

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Kim Soo Hyun tham gia quay quảng cáo sau 16 tháng tạm ngừng hoạt động

Trong những bức ảnh được đăng tải, Kim Soo Hyun xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, cầm bó hoa và tạo dáng trước ống kính. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây là lần đầu tiên nam diễn viên xuất hiện trong một hoạt động chính thức sau hơn một năm tạm vắng.

Dù đã trở lại với công việc quảng cáo, hành trình tái xuất của Kim Soo Hyun vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Đáng chú ý nhất là số phận của loạt phim gốc Knock-Off do Disney+ sản xuất.

Đây được cho là một trong những dự án Hàn Quốc có kinh phí lớn của nền tảng này, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 60 tỷ won (khoảng 43 triệu USD). Quá trình ghi hình đã hoàn tất trước khi những tranh cãi liên quan đến Kim Soo Hyun nổ ra.

kim soo hyun no nu cuoi trong lan dau xuat hien sau hon mot nam hinh anh 2
Kim Soo Hyun xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trong lịch trình giải trí đầu tiên kể từ tháng 3/2025

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các cáo buộc nhằm vào nam diễn viên, Disney+ quyết định hoãn vô thời hạn việc phát hành bộ phim. Đến nay, cả nền tảng này lẫn ê-kíp sản xuất vẫn chưa công bố lịch chiếu mới, khiến tương lai của Knock-Off vẫn chưa được xác định.

Bên cạnh đó, Kim Soo Hyun cũng đang giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến những hợp đồng quảng cáo trước đây. Sau vụ lùm xùm hồi năm ngoái, một số thương hiệu đã dừng các chiến dịch quảng bá hoặc đưa ra yêu cầu bồi thường đối với nam diễn viên.

Theo thông tin được đề cập, đã có diễn biến mới trong vụ kiện với thương hiệu đồ ngoài trời Eider. Ban đầu, doanh nghiệp này yêu cầu bồi thường khoảng 2,5 tỷ won nhưng sau đó được cho là đã giảm xuống còn 400 triệu won. Thay vì yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh tiếng, công ty hiện chỉ đề nghị hoàn trả phần phí người mẫu còn lại theo hợp đồng.

Tòa án được cho là đã khuyến khích hai bên tìm kiếm một thỏa thuận, song đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng được công bố. Trong khi đó, các tranh chấp liên quan đến những hợp đồng quảng cáo khác được cho là vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Sự nghiệp của Kim Soo Hyun gặp nhiều biến động kể từ tháng 3/2025, khi xuất hiện các cáo buộc liên quan đến thời điểm bắt đầu mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron.

Nam diễn viên xác nhận hai người từng hẹn hò nhưng phủ nhận các cáo buộc cho rằng mối quan hệ bắt đầu khi Kim Sae Ron chưa đủ tuổi trưởng thành. Anh khẳng định cả hai chỉ bắt đầu hẹn hò sau khi nữ diễn viên đã trưởng thành.

kim soo hyun no nu cuoi trong lan dau xuat hien sau hon mot nam hinh anh 3
Vụ bê bối hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron kéo sự nghiệp của Kim Soo Hyun xuống thê thảm

Sau đó, Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện các cá nhân và tổ chức công khai đưa ra những cáo buộc này, trong đó có Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garosero.

Trong quá trình tố tụng, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về tính xác thực cũng như khả năng bị thao túng của một số tài liệu được sử dụng trong vụ việc. Theo thông tin được nêu, Kim Se Ui sau đó bị truy tố với nhiều tội danh, gồm phỉ báng hình sự, vi phạm luật quấy rối và đe dọa.

Công ty quản lý của Kim Soo Hyun gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã đồng hành và ủng hộ nam diễn viên trong suốt thời gian tạm nghỉ. Dù chiến dịch quảng cáo với BENCH được xem là dấu mốc cho sự trở lại của anh, quá trình khôi phục hoạt động nghệ thuật của Kim Soo Hyun vẫn còn nhiều thử thách khi dự án Knock-Off chưa có lịch phát hành và các vấn đề pháp lý liên quan vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Nate
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