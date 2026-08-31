English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lê Dương Bảo Lâm “náo loạn” chợ Hội An trong tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế?

Thứ Hai, 08:33, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin gây chú ý ngay tập đầu "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 6 với màn đi chợ Hội An, mặc cả 2 quả cam còn 5.000 đồng, tự nấu cơm và chuẩn bị nước cam đón các gia đình.

Tập 1 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 đưa bốn cặp bố con đến Hội An, bắt đầu hành trình với loạt nhiệm vụ gắn với văn hóa, đời sống địa phương. Trong số đó, Lê Dương Bảo Lâm và con trai Ku Phin gây chú ý với màn đi chợ, nấu cơm và chuẩn bị đón các gia đình còn lại.

Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, Lê Dương Bảo Lâm cùng Ku Phin được giao đi chợ Hội An để mua thực phẩm. Với cách giao tiếp hoạt náo quen thuộc, nam diễn viên nhanh chóng tạo ra nhiều tình huống hài hước khi trò chuyện với những người bán hàng.

le duong bao lam nao loan cho hoi an trong tap 1 bo oi minh di dau the hinh anh 1
Lê Dương Bảo Lâm cùng Ku Phin thực hiện nhiệm vụ đi chợ Hội An.

Một trong những chi tiết đáng chú ý là khi mua hai quả cam giá 10.000 đồng, Lê Dương Bảo Lâm mặc cả xuống còn 5.000 đồng. Những màn đối đáp của anh khiến không khí tại khu chợ trở nên rộn ràng.

Nếu Lê Dương Bảo Lâm liên tục tạo tiếng cười, Ku Phin lại gây thiện cảm bằng sự chủ động. Sau khi hai bố con trở về nơi ở, cậu bé tự tay vắt nước cam, chia thành 9 ly dành cho 9 bố con tham gia chương trình. Ku Phin cũng phụ bố quét dọn nhà trước khi các gia đình còn lại trở về.

Lê Dương Bảo Lâm sau đó trực tiếp chuẩn bị bữa cơm. Trong lúc nấu ăn và chờ những thành viên khác, nam diễn viên vẫn liên tục pha trò. Đây cũng là lần đầu hai bố con cùng đón những người bạn mới trong hành trình của chương trình.

le duong bao lam nao loan cho hoi an trong tap 1 bo oi minh di dau the hinh anh 2
Hai bố con Lê Dương Bảo Lâm - Ku Phin trong ngày đầu tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Tập mở màn còn có sự tham gia của Huy R và bé Đậu 6 tuổi, Phương Nam và bé Nguyên Ốc 5 tuổi, MC Thành Trung cùng cặp song sinh Goku - Daino 7 tuổi. Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin là cặp bố con khách mời ở chặng đầu tiên.

Trước khi đến nơi ở, các gia đình phải di chuyển bằng xích lô để giải mật thư, tìm những địa điểm khác nhau tại Hội An. Huy R gặp sự cố khi bị kẹt vào xích lô và phải xuống đẩy xe. Thấy bố gặp khó khăn, bé Đậu lập tức đề nghị: “Để con xuống đẩy dùm bố”, khiến Huy R bất ngờ và xúc động.

Phương Nam lại thu hút sự chú ý bởi mặc nguyên bộ vest nhung giữa thời tiết nóng để đạp xích lô. Thành Trung hài hước nhận xét: “Đời tôi chưa thấy bác đạp xích lô nào lịch sự mặc cả cây vest nhung”.

le duong bao lam nao loan cho hoi an trong tap 1 bo oi minh di dau the hinh anh 3
Các cặp bố con hội ngộ trong tập mở màn Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6.

Sau thử thách xích lô, các bố con tiếp tục nhận nhiệm vụ tại những địa điểm gắn với Hội An. Huy R và bé Đậu đến giếng Bá Lễ để múc nước. Phương Nam và Nguyên Ốc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chùa Cầu, trong đó hai bố con phải gấp hạc giấy. Dù được hỗ trợ bằng hai con hạc đã hoàn thành, Phương Nam từ chối và muốn cùng con tự thực hiện nhiệm vụ.

Gia đình Thành Trung đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch để tìm đồng xu cổ.

le duong bao lam nao loan cho hoi an trong tap 1 bo oi minh di dau the hinh anh 4

Kết thúc những thử thách đầu tiên, các cặp bố con đến làng rau Trà Quế, nhận nhà và dùng bữa cùng nhau. Khi Nguyên Ốc chưa sang ăn, các em nhỏ còn lại chủ động mang cơm đến tận nhà cho bạn.

Bữa ăn cũng xuất hiện những tình huống hài hước khi các gia đình có cách mời cơm khác nhau. Trước những lời mời khá đầy đủ của các bố con miền Bắc, Lê Dương Bảo Lâm nói vui: “Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời”.

Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.

img_0145.jpeg

Bùi Công Nam bất ngờ làm “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế?

VOV.VN - Bùi Công Nam sẽ đảm nhận vai trò “Bố tập sự” trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, tiếp nối vị trí từng được ST Sơn Thạch đảm nhận ở mùa trước. Nam ca sĩ, nhạc sĩ sẽ bước vào thử thách chăm sóc, đồng hành cùng các em nhỏ trong những chuyến đi và tình huống hoàn toàn khác với công việc biểu diễn quen thuộc.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”
Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

Trung Ruồi và Duy Hưng xúc động trong tập cuối “Bố ơi mình đi đâu thế”

VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm
Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

VOV.VN - Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

Bố ơi mình đi đâu thế?: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

VOV.VN - Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn
Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi, Duy Hưng lần đầu xuống ruộng bắt lươn

VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.

Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa
Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa

VOV.VN - Tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế 2025 vừa lên sóng tối 30/6 đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi các bé trong chương trình không ngừng bày tỏ sự khó chịu khi phải sống trong điều kiện thiếu thốn, đặc biệt là không có máy lạnh giữa cái nắng oi ả của miền Bắc.

Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa

Bố ơi mình đi đâu thế: Con của Trung Ruồi, Neko Lê khó chịu vì thiếu điều hòa

VOV.VN - Tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế 2025 vừa lên sóng tối 30/6 đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi các bé trong chương trình không ngừng bày tỏ sự khó chịu khi phải sống trong điều kiện thiếu thốn, đặc biệt là không có máy lạnh giữa cái nắng oi ả của miền Bắc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt