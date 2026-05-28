Lê Giang lên tiếng vụ bị mời ra khỏi rạp phim

Trong video được chia sẻ, khi Lê Giang và Tiểu Vy đang trò chuyện, chuẩn bị chụp ảnh trong phòng chiếu thì bất ngờ có nhân viên đến nhắc nhở và yêu cầu di chuyển ra ngoài. Tình huống khiến bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng và nhanh chóng gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều suy diễn cho rằng Lê Giang không được mời tham dự sự kiện nên mới rơi vào hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, sau khi được nhắc nhở, Lê Giang và Tiểu Vy vẫn nhanh chóng phối hợp, rời khỏi khu vực rạp để tránh ảnh hưởng đến lịch trình buổi công chiếu.

Trước những bàn tán lan truyền trên mạng xã hội, Lê Giang đã chính thức lên tiếng chia sẻ về sự việc. Nữ diễn viên trước tiên gửi lời chúc mừng tới đoàn phim và các diễn viên tham gia dự án.

Diễn viên Lê Giang cùng các nghệ sĩ ở sự kiện ra mắt phim "Ốc mượn hồn" trong TPHCM

Lê Giang đồng thời khẳng định cô nhận được thiệp mời tham dự từ Tiểu Vy. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lê Giang đã nhận được thiệp mời và lời nhắn trân trọng từ con gái Tiểu Vy: "Mẹ ơi, mẹ nhớ đi xem ủng hộ con nha mẹ, phim này con tâm huyết lắm, mẹ nhớ đi xem với con nha mẹ". Vì vậy, Lê Giang đã nhận lời và đến góp mặt để ủng hộ hai đứa con gái yêu quý của mình”.

Nói về sự cố xảy ra trong buổi họp báo, Lê Giang cho biết: “Đối với những sự kiện quan trọng như họp báo phim, chắc chắn sẽ có những sự cố ngoài mong muốn. Bản thân Lê Giang cũng không mong muốn sự việc đi quá xa, tương tự như việc một cá nhân làm việc tại rạp phim đã có hành động và lời nói thiếu tôn trọng với nhiều người khác, trong đó có cả Lê Giang”.

Nữ diễn viên bày tỏ sự buồn lòng khi không thể chụp ảnh cùng Tiểu Vy như dự định. Cô viết: “Lê Giang cảm thấy rất buồn khi con gái Tiểu Vy muốn mời Lê Giang xuống chụp một tấm hình cùng nhau, nhưng tiếc là không thể trọn vẹn vì hành động thiếu tôn trọng và lời nói thiếu lịch sự của một cá nhân khác”.

Lê Giang cũng trải lòng: “Lê Giang cũng tới từng tuổi này rồi mọi người ơi, chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi mà cũng không yên nữa”.

Dù gặp tình huống không vui, nữ diễn viên cho biết cô vẫn ở lại theo dõi hết bộ phim. “Nhưng vẫn ngồi xem hết phim chứ không giận mà bỏ về đâu”, Lê Giang chia sẻ.

Khép lại bài đăng, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ và khách mời sẽ luôn nhận được sự tôn trọng trong các sự kiện. “Qua sự việc trên, Lê Giang cũng hy vọng sau này bất kỳ nghệ sĩ hay khách mời nào cũng nhận được sự tôn trọng tối thiểu”.

Sự kiện ra mắt phim "Ốc mượn hồn" tối 26/5 tại TP.HCM có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Quốc Anh, Trần Nghĩa, Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân.

"Ốc mượn hồn" do Đinh Tuấn Vũ thực hiện khai thác những mặt tối phía sau hôn nhân, các mối quan hệ tình cảm phức tạp cùng nhiều bí mật ẩn sau ánh hào quang showbiz. Tác phẩm xoáy sâu vào câu chuyện giữa người vợ và người thứ ba, đồng thời đặt ra vấn đề về việc con người đang sống đúng với bản chất thật hay chỉ che đậy bản thân bằng một “lớp vỏ” hào nhoáng để giấu đi những ham muốn bên trong.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Trần Tiểu Vy, Quốc Trường, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.